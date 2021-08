9628942a4d

Economía Nacional Presentan proyecto para reducir Tabla de Mortalidad para cálculo de pensiones La iniciativa busca rebajar de los actuales 110 a los 85 años la edad para calcular la esperanza de vida de los trabajadores a la hora de jubilar. Según la diputada Alejandra Sepúlveda, una de las autoras de la iniciativa, de esta forma se podrían aumentar automáticamente en un 20% los montos de las jubilaciones. Diario Universidad de Chile Martes 10 de agosto 2021 15:27 hrs.

Hasta en un 20 por ciento podrían aumentar las pensiones según estiman los diputados que impulsan el cambio de la Tabla de Mortalidad que permite calcular la esperanza de vida de los trabajadores que utilizan las AFP para entregar las pensiones y que hoy está en los 110 años. Los diputados de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda y Jaime Mulet junto a Diego Ibáñez de Convergencia Social, presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca reducir la edad máxima de sobrevivencia 85 años y crea un Seguro de Longevidad a partir de dicha edad. Al respecto, la parlamentaria señaló que “el tema de las pensiones es uno de los temas más delicados y ha sido parte del debate permanente y parte importante, además, de las demandas del estallido social. Frente a esta situación, cuando uno hace el análisis de cómo se calcula una pensión hoy día en Chile, son tres fundamentalmente los factores: primero, la tasa de interés técnico para ver cuál es el tipo de interés para pensionarse; lo segundo, tiene que ver con la rentabilidad de los fondos, una rentabilidad que tiene una incertidumbre tremenda, lo estamos viendo hoy día en los mercados; y tercero, tiene que ver con la Tabla de Mortalidad. Una Tabla de Mortalidad para el cálculo de la pensión que hoy día son 110 años, lo que espanta a todos y con justa razón”. “Los que hemos estado estudiando durante este tiempo el mejoramiento de las pensiones creemos firmemente que la Tabla de Mortalidad tiene que reducirse y es por eso que hoy día estamos presentando una reforma constitucional que dice que la Tabla de Mortalidad para el cálculo de las pensiones se va a reducir a los 85 años de edad. Una reforma constitucional que va a permitir dos cosas: modificar el cálculo a los 85 años de edad, pero, al mismo tiempo, crear un seguro de longevidad que se aplique a partir de los 85 años a aquellos jubilados que son sobrevivientes”, agregó la legisladora. En este sentido, Sepúlveda recalcó “en este nuevo cálculo de la pensión nos permitirá tener un aumento sustancial, un reajuste en estas pensiones, tanto en las nuevas como un recálculo de las pensiones actuales, en los dos sistemas, tanto pensiones AFP como en Rentas Vitalicias y vamos a tener un aumento ahora de un 20 por ciento. Eso plantean los estudios y yo creo que con esta reforma constitucional que estamos presentando, mientras no podamos cambiar el sistema en que hoy los chilenos y chilenas deben pensionarse, sin duda, podremos ver hoy, no en cinco o 10 años más, sino que hoy un aumento sustantivo en un tema tan sensible para todos los chilenos y chilenas cómo son las pensiones en Chile y cómo las mejoramos”, concluyó.

