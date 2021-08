5b5e71a6a7

Covid-19 Nacional Presidente Piñera por rezagados: "¿Cómo pueden ser tan porfiados?" El mandatario dio inicio al proceso de vacunación con dosis de refuerzo a adultos mayores a quienes destacó por su disposición para inocularse contra el virus del Covid 19. "Es uno de los mejores instrumentos que tenemos para protegernos de esta pandemia", sostuvo Piñera respecto de la vacuna. Raúl Martínez Miércoles 11 de agosto 2021 10:07 hrs.

“¿Cómo pueden ser tan porfiados?” criticó el Presidente Sebastián Piñera al dar inicio a la campaña de vacunación con dosis de refuerzo en adultos mayores que comenzó esta mañana en todo el país. El mandatario destacó a este grupo donde se ha alcanzado una amplia cobertura de vacunación según los datos de la autoridad sanitaria. “Los adultos mayores nos dan un ejemplo de vida, de confianza”, comentó Piñera. El jefe de Estado agregó que “ya hemos vacunado con dos dosis a más del 82 por ciento de los chilenos. Esto significa que el 82 por ciento de nuestros compatriotas ya están protegidos con dos dosis frente a esta pandemia del Coronavirus. Pero también es verdad que nos quedan un millón 800 mil rezagados. Y yo les quiero decir de una vez por todas: ¿Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solamente pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de todos los que están alrededor de usted, sus familiares, sus seres queridos, sus compañeros de trabajo?”. A eso agregó que “esperamos que durante las próximas cuatro semanas, dos millones de personas mayores de 55 años puedan recibir sus dosis de refuerzo y a partir del mes de septiembre vamos a seguir con los menores de 55 años”. Piñera también destacó el proceso de vacunación en adolescentes y adelantó que en las próximas semanas se informará del inicio en niños menores de 12 años. “Ya estamos vacunando a los adolescentes entre 12 y 17 años y muy pronto vamos a comenzar con la vacunación de los niños entre 3 y 11 años”, indicó. Para el mandatario, “la vacuna es uno de los mejores instrumentos que tenemos para protegernos de esta pandemia que ya lleva 18 meses y que ha causado tanto daño”. La dosis de refuerzo con la vacuna de AstraZeneca es para quienes fueron inoculados con dos dosis de la vacuna del laboratorio Sinovac, CoronaVac según el calendario establecido por el Ministerio de Salud. Hoy comienza la vacunación con la #DosisDeRefuerzo y es importante que todos los que les corresponde, puedan ir a su centro de vacunación más cercano. Revisa el calendario e infórmate más en https://t.co/MDoA8JqJIu #YoMeVacuno ✌ pic.twitter.com/Kh0FdDj3Fp — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) August 11, 2021

