Un ecocidio impresentable: defensores del medio ambiente rechazan aprobación de proyecto Dominga

Un rechazo generalizado causó la aprobación del proyecto minero portuario Dominga este miércoles. Quienes apoyan la protección del medio ambiente ante iniciativas extractivistas lamentaron que primara el lobby y se haya apoyado con una importante mayoría, a pesar de los reparos que existen respecto del daño a la biodiversidad que se generará. El proyecto perteneciente a la empresa Andes Iron, del empresario Carlos Alberto Délano, amigo del Presidente Sebastián Piñera, fue apoyado por 11 integrantes de la instancia, que corresponden a los Seremis de la región de Coquimbo y la Directora Regional Servicio de Evaluación Ambiental. En contra se manifestó el delegado presidencial, Pablo Herman, presidente además de la Comisión, quien señaló que no permitirán la instalación de otro puerto en la zona, cuestionando que durante el Gobierno anterior se haya permitido la instalación de uno en la zona de Chungungo. La idea de la instalación minera en la comuna de La Higuera ya había pasado por un proceso similar en 2017 pero con un resultado diferente, cuando tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros durante la administración de la presidenta Bachelet lo rechazaron. “Muy mal por Chile, es una mala noticia. No nos sorprende porque son el tipo de malas noticias que nos entrega este Gobierno permanentemente, pero vamos a seguir esperando que resuelva la Corte Suprema”, manifestó Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA. Además, expresó: “Nos parece muy lamentable el mal uso que hace del derecho la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo para favorecer a intereses privados y en contra de lo que claramente es el interés público, que es la conservación, la restauración, la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Sabemos que vamos por un camino de no retorno en la crisis climática y ecológica, eso se ha confirmado con los últimos informes del IPCC, y mientras tanto en nuestro país se aprueba un proyecto que es claramente muy dañino”. Desde Greenpeace, su director en Chile, Matías Asun, señaló que “lo que hemos visto hoy a manos del conjunto de autoridades designadas del Gobierno de Sebastián Piñera en la región de Coquimbo para aprobar el proyecto minero Dominga es escandaloso”. “La zona se va a transformar en una zona repleta de embarcaciones, con riesgo de derrame, con contaminación, la van a transformar en una zona de sacrificio más. Esto es completamente contraproducente, que va justamente en la dirección contraria y que solo comprueba en que en realidad tenemos un discurso ambiental hipócrita”, añadió. Sin embargo, el rechazo al avance del proyecto no solo se limita a las organizaciones sociales que trabajan en pro del medio ambiente, sino que también llega al mundo político, donde radican las decisiones que llevan adelante este tipo de inversiones privadas. “Nosotros como bancada Apruebo Dignidad vamos a citar al delegado presidencial a la comisión de Medio Ambiente. Vamos a exigir las explicaciones y vamos a hacer todos los esfuerzos para que no siga ocurriendo este lobby empresarial y político para perjudicar a los ecosistemas y la vida marina, biodiversidad que nos va quedando en la cuarta región”, señaló el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. Además, aseguró que seguirán trabajando para “revocar al delegado presidencial las atribuciones que tienen que ver con materia medioambiental y reformar la institucionalidad para que esto no siga ocurriendo”. Incluso desde la carrera presidencial hubo pronunciamientos. La candidata del PS, Paula Narváez, también se refirió al tema y dijo que la votación de este miércoles es un error que costará caro. “No es progreso, es el comienzo de una nueva zona de sacrificio, no queremos desarrollo a costa de los territorios y del bienestar de las personas. El Gobierno una vez más ha optado por el camino incorrecto poniendo intereses económicos por sobre los del planeta”, precisó. El debate llegó también a la Convención Constituyente, donde durante esta semana decenas de convencionales manifestaron públicamente su rechazo al proyecto, incluso con alusiones públicas en sus puestos de trabajo dentro de la sede del Congreso en Santiago. “Este ecocidio se tiene que detener, este proyecto es inviable absolutamente”, señaló Jennifer Mella, representante de Apruebo Dignidad por la región de Coquimbo. Y agregó: “Sin duda reclamos administrativos y judiciales van a venir para impedir que este proyecto que mataría al ecosistema frágil del archipiélago de Humboldt y que, además, provocaría un impacto en la zona norte de nuestra región ocurra. Nosotros y nosotras nos vamos a oponer con fuerza porque estamos desarrollando en este lugar transformaciones profundas al modelo de desarrollo de nuestro país, en el cual el ecosistema y la protección al medio ambiente tienen un rol fundamental”. Mientras que Claudio Ibáñez, ex intendente de Coquimbo, quien estaba en el cargo cuando el proyecto fue rechazado por primera vez, reiteró que el daño ambiental que produciría el proyecto es inmenso. “Afectará gravemente la principal reserva mundial del pingüino de Humboldt, ahí habita más del 80 por ciento de su población, es una zona de alimentación de ballenas, de delfines. Es uno de los 14 puntos mundiales de mayor diversidad, el año 2017 vinieron mil 500 científicos marinos de todo el mundo y se generó el congreso mundial de áreas marinas protegidas en esa zona justamente por su riqueza natural, y hoy en el Gobierno de Sebastián Piñera aprueban todos los seremis y rechaza el delegado presidencial”. Según indicó el convencional, el rechazo del delegado presidencial, por una parte, pero la aprobación de todos los seremis por otra, es parte de un show mediático. “Hoy este proyecto no analiza el impacto sobre la reserva. La empresa siempre lo consideró un área de exclusión, por eso me parece que esto es una vergüenza ante Chile y el mundo porque se opone a todos los principios del desarrollo sustentable y sostenible. No podemos a cualquier costo por desarrollo económico generar un costo irreversible en el medio ambiente. Hago un llamado a la cordura y al rechazo absoluto a este proyecto”, agregó. En paralelo a esta decisión, se encuentran pendientes en la Corte Suprema recursos de casación para invalidar la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó que esta votación se llevará a cabo. Aquellos recursos han sido llevados adelante por organizaciones medioambientales y pescadores de la comuna de La Higuera. Desde Alianza Humboldt aclararon que la aprobación de hoy no implica en ningún caso que Dominga pueda construirse, ya que reclamarán ante el Comité de Ministros, el cual tendría que esperar que se resuelvan las causas judiciales antes de pronunciarse. Ante este panorama, es muy probable que la decisión final sobre Dominga quede para el próximo gobierno.

