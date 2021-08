Diputado Marcos Ilabaca: “El IFE y el cuarto retiro son absolutamente complementarios”

Esta semana se dio inició al debate sobre retiro de fondos previsionales en la Comisión de Constitución de la Cámara, presidida por el diputado socialista Marcos Ilabaca. En entrevista con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano, el parlamentario se refirió a la discusión y lo que viene de ahora en adelante, luego de que se decidiera en la sesión del pasado miércoles fusionar 6 de los 7 proyectos presentes en la instancia legislativa. “Lo que se hace al fusionar es establecer todas las ideas, tanto del 10 como del 100 por ciento, y cuando se ponga en votación en particular se sabrá cuál de estas es la que va a primar. Puede ser un 10 por ciento sí, puede llegar a ser un 100 por ciento sí, puede ser un intermedio también. No me cierro, porque depende de la intencionalidad de cada uno de los parlamentarios y de la idea que se imponga al final del día, podría ser rechazada la idea de legislar también en la comisión, no es algo que esté predestinado”, explicó. El parlamentario señaló que ahora se espera que el martes la Sala de la Cámara someta a votación la fusión de proyectos, y así el día miércoles iniciar el debate con invitados. “Yo espero que tengamos los votos suficientes para proceder a un retiro del 10 por ciento, espero que tengamos los votos suficientes y espero que la discusión en particular sea con todos los antecedentes sobre la mesa. Por eso en la semana que viene, el miércoles, hemos pedido que asista el Gobierno”, agregó. Por otra parte, Marcos Ilabaca abordó la influencia de la extensión del IFE en los apoyos a un nuevo retiro y manifestó que, si bien es probable que se pierdan algunos votos, no existe todavía certeza del futuro legislativo de la idea. “Muchos parlamentarios están en la duda, pero siempre he señalado que ambos apoyos son absolutamente complementarios. Yo espero que tengamos tanto los votos suficientes en la Comisión de Constitución como en la Sala para poder avanzar con este proyecto de retiro, porque hoy no discutimos solamente lo que ha hecho la pandemia, sino que es develar la real situación de las familias chilenas, de mucha precariedad, de alto nivel de endeudamiento, y han sido los fondos que ellos poseen en las AFPs los que han servido para ir disminuyendo los problemas que se vienen acarreando de mucho tiempo”, aseveró. Finalmente, respecto de los efectos negativos de los retiros de fondos para las pensiones de las personas, así como también las proyecciones de importante inflación producto de los flujos económicos, el diputado señaló que si bien hay riesgos, la realidad es que la ciudadanía requiere apoyos. “Aquí hay un tema más de fondo que dice relación con la desconexión del mundo de la élite y la academia con lo que la ciudadanía vive día a día. Muchas de las cosas que se van adoptando son tomadas por la élite, por los que saben, por los entendidos, por la alta política y una de las motivaciones más potentes que tuvo el estallido social fue porque las decisiones que toma la élite están absolutamente alejadas a la realidad que vive el país”, dijo. “No es por nada que hoy cerca del 80 por ciento de los ciudadanos del país quieran tener un cuarto retiro, sabiendo este discurso de los economistas y de los entendidos, del Gobierno que se publicita a cada a rato en todos los medio de comunicación”, finalizó el parlamentario.

