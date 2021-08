Isabel Godoy sobre aumento de las asignaciones: “La derecha ha instalado maliciosamente la palabra austeridad”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la vicepresidenta de la Convención Constitucional e integrante de la comisión de presupuesto, Isabel Godoy se refirió al aumento de las asignaciones a $4 millones para el trabajo operativo de cada convencional constituyente, que fue ratificado en el pleno del hemiciclo. Una determinación que desde la perspectiva de la representante del pueblo Colla, viene a equiparar las condiciones de trabajo para todos y todas quienes se encuentran en la discusión de la nueva Carta Magna, considerando que, según afirma, existen sectores de la Convención, de partidos o de la élite política y económica del país, que ya cuenta con un equipo de trabajo facilitador interdisciplinario, lo que dista de la realidad de quienes sólo cuentan con el total de las asignaciones para efectos de desarrollar su labor. En ese sentido explicó que estos recursos no corresponden a un sobre sueldo para los constituyentes y que estas no son administradas por ellos, sino por un comité. “La Constitución dice en el artículo 134 que será la Convención quien define las asignaciones y eso fue lo que hizo la comisión de presupuesto, predeterminar qué corresponde a las asignaciones”, señaló. “Existen equipos de trabajos sobre todo de los independientes porque no podemos hacerlo solos, si hasta la gente de la derecha tiene sus centros de estudios, sus fundaciones que los ayudan, porque tienen los recursos pero el resto de los constituyentes no. Entonces han establecido una información de normalizar la precarización y del mal pago de los empleados en Chile y eso no puede estar pasando”, criticó. En esa línea explicó que los recursos definidos por la comisión, norman y regulan los gastos que ya se han estado realizando en materia de hospedaje y traslado. Recursos que, según señaló Godoy, han sido impuestos y ajenos a los reparos de los convencionales oriundos de regiones. “Nos han impuesto un estándar que no hemos pedido y lo que estamos haciendo es evitando que se bote esa brutalidad de dinero de la Convención, que ha gastado mucho dinero, pero no la hemos gastado nosotros”, afirmó. “Yo por ejemplo que soy de la región de Atacama y en promedio estoy gastando $3 millones de pesos semanales y eso es una brutalidad de dinero que se está botando del Estado y de todos los chilenos. Nosotros nos hemos cansado de decirlo, no queremos más estos gastos excesivos, hay un estándar de tres servicios, el uno, el dos y el tres, y nos han enviado siempre al tres sin que pudiéramos elegirlo”. Los convencionales que han estado en esa línea, han insistido en que el criterio de los hospedajes debe ser cambiado para efectos de contratar servicios de la Región Metropolitana más económicos y más cercanos a las inmediaciones de la Convención y así eliminar el ítem de buses de traslado. Asimismo Godoy explicó que los viáticos se transfieren en la medida que los constituyentes lo requieran, al igual que los gastos operacionales para las semanas territoriales. “Los principios que van a regir esto es la probidad, la transparencia, la austeridad y la equidad más que la igualdad, porque no podemos decir que un constituyente que vive en Santiago tiene las mismas necesidades que la hermana yagán (Lidia González) por ejemplo, porque tiene que tomar un transfer que sale dos veces a la semana y está dos días en ese transbordador y ahí llegar a Punta Arenas”, explicó. Con esos antecedentes, la vicepresidenta criticó a la derecha de la Convención por instalar afirmaciones tendenciosas sobre un supuesto aumento de sueldo para los constituyentes, que ha sido parte de toda una campaña de desprestigio que busca capitalizar electorado para la preferencia del rechazo en el plebiscito de salida, señaló Godoy. “La derecha ha instalado maliciosamente la palabra austeridad pero no hay nada que se pueda comparar con la Convención Constitucional y si hacemos la relación con el Congreso, los senadores tienen $22 millones de pesos en asignaciones, los diputados $12 millones y nosotros $4 millones ahora, entonces si hablamos de austeridad, nuestro presupuesto es completamente austero (… ) Van a instalar de aquí a toda la Convención noticias falsas para que toda la ciudadanía se desencante y termine rechazando el texto constitucional para así quedarse con lo que tienen, porque ellos son los constituyentes del rechazo, se postularon solamente para sostener sus privilegios, sostener este modelo neoliberal que les ha servido solamente a ellos, entonces obviamente que no van a bajar los brazos porque tienen a los medios de comunicación”, declaró. Para efectos de contrarrestar esa situación, la convencional del pueblo Colla explicó que ha decidido no conversar con los medios de comunicación de derecha en los que ha visto que se han desvirtuadas sus declaraciones. Asimismo, ha comenzado a alimentar una estrategia de comunicación para efectos de informar sobre el trabajo que se está desarrollando a la ciudadanía a la que representa. “Estoy trabajando con una periodista que pago desde mi dieta porque tengo dos asesores, una persona que me coordina y un abogado y no me alcanza para una periodista incluso con las asignaciones y con ella vamos a coordinar con los medios locales en el territorio donde yo habito para estar informando a la ciudadanía y ojala hacer diálogos con la gente para que vayan instruyéndose, porque desde la dictadura no existe educación cívica, entonces es necesario retomar eso y la juventud está tomando desde su propia necesidad e iniciativa el poder informarse”, señaló.

