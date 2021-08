25cf61aa29

Nacional Salud Científica chilena lidera el mayor estudio de enfermedad cardiovascular de trabajadores chilenos en altura geográfica La investigación fue encabezada por Morin Lang, investigadora del Departamento Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento Humano de la Universidad de Antofagasta. El trabajo fue publicado hoy en la revista Frontiers in Cardiovascular Medicine. Diario Universidad de Chile Sábado 14 de agosto 2021

Una nueva herramienta de evaluación El sistema de evaluación aplicado a los trabajadores en gran altura geográfica, permite evaluar y controlar mejor el riesgo cardiovascular sin interferir de manera importante en su desempeño laboral. De hecho, se constató que una proporción considerable del grupo estudiado presentó hipertensión no controlada, así como hipertensión nocturna. Lo anterior cobra relevancia, dado que los resultados entregan importante evidencia respecto a que los trabajadores con valores elevados en su presión arterial y que mantienen por largos períodos dicho índices podrían presentar un fuerte factor de riesgo cardiovascular. Para llevar a cabo esta investigación se realizaron mediciones durante los primeros días y el séptimo día de turno en faena minera (3 mil 870 metros sobre el nivel del mar), y después del segundo día de descanso a nivel del mar. Estas mediciones incluyen la presión arterial por 24 horas, una prueba de ejercicio, medición de signos vitales y encuestas de mal agudo de montaña en altitud. Un trabajo de 12 meses para recolectar los datos en las ciudades de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, La Serena, Santiago, Viña del Mar, Los Andes y Rancagua. “A futuro, se deben considerar estudios a diferentes altitudes geográficas en el rubro minero, así como otras actividades productivas en altitud geográfica como turismo y centros astronómicos, considerando la alianza con mutualidades y la superintendencia de seguridad social”, concluye la Doctora Lang, esperando así establecer posibles estrategias de prevención e intervención. Los resultados de esta investigación se presentaron en el artículo “Blood pressure response in miners exposed to chronic intermittent hypoxia in Chile”, que apareció en la Revista Frontiers in Cardiovascular Medicine, siendo su autor principal Morin Lang, junto a Grzegorz Bilo del Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Dept. of Cardiovascular, Neural and Metabolic Sciences y Gianfranco Parati del Department of Medicine and surgery, University of Milano-Bicocca. Los resultados de este estudio son importantes porque no implican un problema, sino un desafío para mejorar la monitorizacion de la salud de los trabajadores, como por ejemplo en este caso con holter de presión arterial 24 horas, que entrega mediciones in situ mientras el trabajador realiza sus actividades laborales en altura. De esta manera con resultados individualizados, los médicos podrán ajustar las terapias farmacológicas para que sean eficaces en altura. Esta herramienta es útil para evaluar y monitorizar el incremento de la Presión arterial y controlar el riesgo cardiovascular asociado.

