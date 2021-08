Alcaldes y alcaldesas piden optimizar plan de vacunación: “Es clave tener una flexibilidad que recoja la necesidad de cada comuna”

Andrea Bustos C.

A través de una carta dirigida al ministro de Salud, Enrique Paris, 21 alcaldes y alcaldesas solicitaron realizar cambios en la estrategia de vacunación contra COVID-19, priorizando más flexibilidad y diálogo con los municipios para mejorar la cobertura. Los y las jefas comunales entregaron también una declaración pública respecto de sus solicitudes, en la que destacaron el rol que ha cumplido la atención primaria en el proceso, y reafirmaron la convicción de continuar con el proceso y en ninguna circunstancia suspenderlo, a pesar de las dificultades que se están enfrentando. “La co-existencia de dos procesos de vacunación por coronavirus, es decir, dosis de refuerzo más calendario de rezagados, la vacunación antiinfluenza y el proceso de vacunación escolar, el traspaso a destiempo e insuficiente de recursos, la falta de flexibilidad en el calendario de vacunación, , entre otros, únicamente ha perjudicado a nuestra población”, indicaron en el texto. “Todas y todos vimos cómo la población fue sometida a aglomeraciones, a largas esperas en la intemperie en condiciones de bajas temperaturas, lo que se verá agravado la próxima semana por el pronóstico de precipitaciones. La infraestructura municipal se ha visto superada y con dificultad ofrecería condiciones dignas para la población”, se añade en el documento. Por ello es que los y las alcaldesas solicitaron al ministro Enrique Paris mayor flexibilización en el calendario de vacunación, tanto en los días como en los grupos etarios, permitiendo que los municipios se adapten a las necesidades propias de sus comunas. “Lo que se está solicitando es poder flexibilizar los calendarios de vacunación. Hoy los calendarios tienen un desde una fecha hasta otra. Si es que llega un adulto mayor a vacunarse y no está en esa fecha indicada no se le puede vacunar. Hoy no sabemos las dosis que vamos a tener para la semana y así poder programar, hay que regularizar el calendario, ver cómo ponemos tal vez una semana para rezagados, tal vez bajamos las terceras dosis de esta semana porque también hay que entender que con las condiciones climáticas de esta semana vamos a poner en riesgo a nuestro adultos mayores”, manifestó Erika Martínez, alcaldesa de San Miguel. Además, solicitan que se permita la vacunación de niños, niñas y adolescentes, que bajo los 13 años han quedado fuera del proceso, junto con volver a implementar la inoculación los fines de semana. Al respecto, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, señaló que “es fundamental tener una flexibilidad que permita abordar a toda nuestra población de buena manera, en ese sentido, necesitamos en un primer lugar reabrir los fines de semana, esa es una decisión que viene desde el Ministerio de Salud y nos parece importante aprovechar los sábados y domingos para vacunar a nuestra población”. “Asimismo vemos una preocupación por los niños, niñas y jóvenes, donde también hay una mirada y necesidad de avanzar hacia la presencialidad. Sin embargo, no han estado incorporados en el calendario de vacunación, entonces nos parece clave tener una flexibilidad que recoja la necesidad de cada una de las comunas”, agregó la alcaldesa. Junto a ello, en la solicitud al Minsal se agrega que los municipios y los equipos de atención primaria de salud sean incorporados en la toma de decisiones del proceso de vacunación, junto con asegurar mayor disponibilidad de vacunas: “Actualmente se pierde mucho tiempo y oportunidad de vacunar a la población por un manejo deficitario de los stocks de vacunas”, aseguran en la declaración. Finalmente, las autoridades manifestaron que “los municipios requieren de recursos para reforzar a la Atención Primaria de salud, de apoyo logístico y de personal para implementar el plan de vacunación, pensando en asegurar condiciones de dignidad para los equipos de salud y la población”. “El stock de vacunas siempre es incierto, lo que estamos solicitando a la autoridad sanitaria es justamente poder reunirnos, armar una mesa de trabajo porque somos nosotros los alcaldes y alcaldesas que conocemos la realidad y cómo ha sido el proceso de vacunación hasta estos días. Este proceso ha funcionado bastante bien, pero esto no es debido a la estrategia que ha usado el ministerio, sino a la experiencia que tienen nuestros equipos en estas campañas de vacunación y esto podría resultar aún mejor si nos sentáramos a conversar y a planificar junto al Ministerio de Salud”, aseveró Luis Astudillo, alcalde de Pedro Aguirre Cerda. A pesar de las solicitudes hechas por los y las alcaldesas, así como también por la Confusam durante la semana pasada, hasta ahora el Ministerio de Salud no ha informado cambios en la estrategia y forma de llevar adelante el proceso de vacunación.

