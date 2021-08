Benito Baranda: “Desde que nos instalamos en la Convención no hemos parado de trabajar”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el constituyente electo por el distrito 12, Benito Baranda, se refirió al trabajo que ha realizado la Convención Constitucional y las diversas críticas que han surgido sobre su funcionamiento. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de estos cuestionamientos, Benito Baranda afirmó que “desde que nos instalamos, como bien lo han descrito las personas que saben de esto, no hemos parado de trabajar” y agregó que “respecto de la comisión de Ética que es la que integro hemos avanzado bastante, tuvimos 39 audiencias públicas, tuvimos que sistematizar esas audiencias para hacer las propuestas de reglamento y hoy día estamos articulando las propuestas y así ha ocurrido con todas las comisiones”, afirmó. En esa línea sostuvo que “hay un problema grave de cómo entregar las informaciones. Puede que haya mala intención, no me quiero meter a evaluar eso, pero cuando dices que ‘no hemos escrito ninguna norma’, pero es que no se puede escribir ninguna norma si no tienes reglamento, es insólito. Primero tenemos que acordar cómo vamos a trabajar y hay países que han tardado varios meses en definir un reglamento, nosotros lo estamos haciendo a un buen ritmo y a los medios les pediría que investigue el trabajo de las personas que denuncian que se ha avanzado poco en la Convención”. Respecto de la presencia del comandante en retiro de la Armada, Jorge Arancibia, en la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional, Benito Baranda afirmó que “no es que haya dificultad que Jorge Arancibia esté entre los 155 constituyentes, nadie ha objetado eso y ni siquiera eso se ha hablado en el hemiciclo. Yo creo que el mayor cuestionamiento está en que cuando defines comisiones transitorias, estas comisiones van a terminar la próxima semana, pero es una advertencia, porque tu no puedes elegir una comisión en la cuál vas a generar tensión”. En ese sentido agregó que “él tiene experiencia en administración, tiene experiencia en descentralización, es de regiones, pero no tiene experiencia en Derechos Humanos, al contrario, él es cuestionado en ese ámbito. Entonces, yo creo que uno tiene que hacer un adecuado discernimiento para ver dónde puedo aportar a construir el primer paso de la Convención y creo que este fue un tremendo error, no hubo una adecuada reflexión y se cuestiona no su presencia en la Convención, sino que él eligió y buscó patrocinios para estar en la comisión transitoria de Derechos Humanos donde habrá audiencias en las que están convocadas personas que puedan decidir no asistir a la comisión por la presencia de él”. Baranda se refirió a la intención que habría en la insistencia de Arancibia por integrar esa comisión y si bien sostuvo que no puede evaluar voluntades porque desconoce cuál es su razón para sumarse a esa instancia, sí sostuvo que “puede ser que, haciendo ese paso, trató de demostrar que no tenía dificultades respecto de ese tema”. Sobre descentralización y el rol de la Convención Constitucional en este proceso, el representante del distrito 12 señaló que “las personas que llegamos a la Convención no tenemos un partido político detrás o un centro de estudios. Entonces, el primer elemento importante, especialmente para muchas de las personas que vienen de regiones, es que requieren de personas especializadas que los ayuden y esa es la primera parte de las asignaciones y esas personas deben estar acompañándolas”. “Para poder hacer un adecuado trabajo y que en el plebiscito de salida las personas estén en conocimiento de lo que se ha hecho, se necesita trabajo territorial y eso será cada día más intenso y que requiere de recursos (…) No podemos no colaborar económicamente para que los constituyentes se desplacen por los territorios y puedan comunicar el trabajo que realizan”, agregó Baranda. En esa línea, Benito Baranda profundizó en el tema de las críticas a los constituyentes y recalcó que “me produce mucha rabia cuando dicen que vamos a tener asignaciones de cuatro millones cuando no es así, yo no voy a recibir esos recursos, salvo que la comisión permanente en la que esté se traslade a una región, pero son excepciones y esto ocurre en innumerables trabajos del sector público”. Finalmente y sobre la crisis que enfrenta Haití luego del terremoto que se registró este fin de semana, Benito Baranda afirmó que “Haití es un país abandonado, cuando tú tienes una catástrofe por supuesto puedes colaborar, pero lo más importante para ayudar a un país es ayudarlo a construir su institucionalidad. Esa ayuda Chile no la ha brindado”. Por lo mismo agregó que “respecto de los haitianos que viven en Chile quiero decir que, al igual que muchas personas que han venido acá, han sido maltratados, violentados y no se han respetado sus Derechos Humanos (…) Pero vamos a pagar las consecuencias de ello, porque el mundo nos está mirando y yo creo que con esto nos hemos ganado el desprecio de mucha gente por esta actitud de rechazo hacia las personas, que en el fondo es xenófobo o aporofóbica”.

