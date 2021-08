Con sentido homenaje a la historiadora María Eugenia Horvitz se lanzó el libro Exilios del Cono Sur

En presencia del rector de la Universidad de Chile, Prof. Ennio Vivaldi Véjar, se lanzó el libro Exilios del Cono Sur: género, generaciones y militancias, una publicación editada por las historiadoras Carla Peñaloza y Jimena Alonso, quiénes retomaron un trabajo que venían realizando en conjunto con la académica María Eugenia Horvitz y que no llegó a concluirse ante su fallecimiento en 2018. El legado de la profesora Horvitz fue el gran protagonista de la jornada. El rector de la Universidad de Chile dedicó algunas palabras para recordar a quien llegó a ser la primera mujer en dirigir el Departamento de Historia de la casa de estudios. “Es extremadamente emocionante participar de una actividad donde el rol preponderante de la ausencia lo cumple María Eugenia Horvitz. La pérdida de una persona tan querida por todos probablemente tiene una homología con el exilio para ella”, sostuvo. La historiadora vivió el destierro en primera persona. Tuvo que salir del país en 1973 junto a sus pequeños hijos luego de que su marido, el ex asesor del presidente Salvador Allende, Enrique Paris, llevase meses desaparecido tras el golpe de Estado. Desde su expertise en historiografía, Horvitz quiso estudiar el exilio desde diferentes miradas. Esto le llevó en 2016 a publicar Exiliados y desterrados del Cono Sur 1970-1990, un trabajo realizado en conjunto con la académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, Carla Peñaloza. El positivo recibimiento de este escrito motivó a querer ahondar en más aristas sobre el desarraigo. Las académicas, en conjunto con la historiadora de la Universidad de la República de Uruguay, Jimena Alonso, iniciaron entonces un nuevo proyecto: abordar el destierro con enfoque de género. La partida de la profesora Horvitz en 2018 dejó la publicación en pausa hasta el inicio de la pandemia, momento en que se reanudó el proyecto a modo de homenajear su legado. “Con Carla nos propusimos retomar el trabajo, pensándolo quizá no muy conscientemente, pero sí emocionalmente, que a Quena no le hubiese gustado que no hubiese salido el libro”, dijo Alonso durante el emotivo lanzamiento. 16 relatos escritos por mujeres de diversas disciplinas, edades y nacionalidades están presentes en Exilios del Cono Sur: generaciones y militancias, editado por Cuarto Propio. “Todas las autoras del libro escribimos desde y sobre América Latina. Todas tenemos que ver con A. Latina directamente en nuestras propias historias de vida, somos exiliadas o hijas del exilio”, comentó en el evento la historiadora uruguaya. “Los últimos años, especialmente desde el estallido y luego por la pandemia, han estado marcado por las muertes, las inequidades y los atropellos que padecen los más pobres, los parias como le gustaba decir a Quena, pero este es por sobre todo un libro de la vida, sobre la fraternidad, sobre la esperanza”, explicó la profesora Carla Peñaloza. La académica de la Universidad de Chile también dedicó unas sentidas palabras en homenaje al trabajo desarrollado por Horvitz como docente y defensora de las memorias y derechos humanos: “Quiero agradecer esa capacidad de poder hablar de sus dolores como si fueran de otros, de a pesar de haber sufrido muchísimo en su vida, conmoverse con el sufrimiento de otros”. El libro Exilios del Cono Sur: generaciones y militancias ya se puede adquirir a través del sitio web de la editorial Cuarto Propio y se encuentra disponible en formato digital e impreso.

En presencia del rector de la Universidad de Chile, Prof. Ennio Vivaldi Véjar, se lanzó el libro Exilios del Cono Sur: género, generaciones y militancias, una publicación editada por las historiadoras Carla Peñaloza y Jimena Alonso, quiénes retomaron un trabajo que venían realizando en conjunto con la académica María Eugenia Horvitz y que no llegó a concluirse ante su fallecimiento en 2018. El legado de la profesora Horvitz fue el gran protagonista de la jornada. El rector de la Universidad de Chile dedicó algunas palabras para recordar a quien llegó a ser la primera mujer en dirigir el Departamento de Historia de la casa de estudios. “Es extremadamente emocionante participar de una actividad donde el rol preponderante de la ausencia lo cumple María Eugenia Horvitz. La pérdida de una persona tan querida por todos probablemente tiene una homología con el exilio para ella”, sostuvo. La historiadora vivió el destierro en primera persona. Tuvo que salir del país en 1973 junto a sus pequeños hijos luego de que su marido, el ex asesor del presidente Salvador Allende, Enrique Paris, llevase meses desaparecido tras el golpe de Estado. Desde su expertise en historiografía, Horvitz quiso estudiar el exilio desde diferentes miradas. Esto le llevó en 2016 a publicar Exiliados y desterrados del Cono Sur 1970-1990, un trabajo realizado en conjunto con la académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile, Carla Peñaloza. El positivo recibimiento de este escrito motivó a querer ahondar en más aristas sobre el desarraigo. Las académicas, en conjunto con la historiadora de la Universidad de la República de Uruguay, Jimena Alonso, iniciaron entonces un nuevo proyecto: abordar el destierro con enfoque de género. La partida de la profesora Horvitz en 2018 dejó la publicación en pausa hasta el inicio de la pandemia, momento en que se reanudó el proyecto a modo de homenajear su legado. “Con Carla nos propusimos retomar el trabajo, pensándolo quizá no muy conscientemente, pero sí emocionalmente, que a Quena no le hubiese gustado que no hubiese salido el libro”, dijo Alonso durante el emotivo lanzamiento. 16 relatos escritos por mujeres de diversas disciplinas, edades y nacionalidades están presentes en Exilios del Cono Sur: generaciones y militancias, editado por Cuarto Propio. “Todas las autoras del libro escribimos desde y sobre América Latina. Todas tenemos que ver con A. Latina directamente en nuestras propias historias de vida, somos exiliadas o hijas del exilio”, comentó en el evento la historiadora uruguaya. “Los últimos años, especialmente desde el estallido y luego por la pandemia, han estado marcado por las muertes, las inequidades y los atropellos que padecen los más pobres, los parias como le gustaba decir a Quena, pero este es por sobre todo un libro de la vida, sobre la fraternidad, sobre la esperanza”, explicó la profesora Carla Peñaloza. La académica de la Universidad de Chile también dedicó unas sentidas palabras en homenaje al trabajo desarrollado por Horvitz como docente y defensora de las memorias y derechos humanos: “Quiero agradecer esa capacidad de poder hablar de sus dolores como si fueran de otros, de a pesar de haber sufrido muchísimo en su vida, conmoverse con el sufrimiento de otros”. El libro Exilios del Cono Sur: generaciones y militancias ya se puede adquirir a través del sitio web de la editorial Cuarto Propio y se encuentra disponible en formato digital e impreso.