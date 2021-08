d96fd89168

Derechos Humanos Internacional De 3 millones 300 mil en 1939, a sólo 380 mil en 1945 Así de brutal fue la disminución de la comunidad judía en Polonia debido al masivo exterminio perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos fueron asesinados en ghetos y en los seis campos de la muerte que los alemanes hicieron funcionar a toda máquina y contra reloj en tierras polacas para cumplir con la locura de Hitler, el “Anschluss” o “la solución final”. Hoy, sin embargo, la reforma legislativa del gobierno polaco que establece en sólo 30 años el período retroactivo para reclamar la restitución de propiedades incautadas por los alemanes o durante el período comunista, ha llevado las relaciones entre Tel Aviv y Varsovia a una crisis grave y sin precedentes. Luis Hernán Schwaner Martes 17 de agosto 2021 11:35 hrs. Me Gusta Compartir

