Desde los territorios: Convención Constitucional sesiona en Arica escuchando a organizaciones y pueblos indígenas

Este martes se iniciaron las sesiones territoriales de la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial de la Convención Constitucional en la sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tarapacá y recibió en audiencias públicas las diferentes demandas de las comunidades locales representadas por sus autoridades, gremios, organizaciones civiles y pueblos indígenas. Previo al inicio de las audiencia públicas, la presidenta de la instancia, convencional Cristina Dorador, señaló sus expectativas en este proceso de creación de un nuevo pacto que responda a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. “Por primera vez vamos a los territorios a escuchar a las personas, sus anhelos, sus esperanzas, pero sobre todo a saber cómo creen ellos que debiese ser el proceso descentralizador de la Convención Constitucional. Todos esos aspectos van a quedar incluidos en el informe final que se entregará a la comisión de reglamento y, posteriormente escrito en el reglamento que nos regirá”. La comisión sesionará por una semana en cuatro regiones diferentes y se ha fijado un objetivo de realizar un total de 190 audiencias públicas de manera presencial. Mientras que el martes 24 de agosto lo harán de manera remota. Nuestro medio conversó con el convencional por el Distrito 3, Pablo Toloza, quien explicó que desde el órgano encargado de redactar la propuesta de una nueva constitución buscan visualizar lo fundamental que es que el futuro articulado se trabaje desde los territorios. “El mejor ejercicio para esto es que partamos la comisión de descentralización en Arica que es la ciudad más extrema en el norte del país, muchas veces olvidada y que enfrenta muchas dificultades. Es importante dar una señal política al país de que esta Constitución no puede hacerse sin las regiones, sino por el contrario, se tiene que hacer con las regiones”. “Esto demuestra que cuando se quiere, se puede. Si la Convención, con recursos muy inferiores a los que tiene la Cámara de Diputados y el Senado, puede sesionar en distintas partes del país, ¿por qué no puede hacerlo el Parlamento? Uno de los grandes problemas que tiene este país es que vivimos en microclimas: el Gobierno vive en las cuatro manzanas alrededor de La Moneda, el Congreso Nacional en Valparaíso. Cada vez se va menos a regiones, salvo en los periodos de elecciones. Creo que necesitamos trabajar con y en los territorios y escuchar a la gente”, agregó el abogado interpelando al Poder Legislativo a seguir el ejemplo del órgano encargado de la redacción de la propuesta de nueva Constitución. Consultado sobre la importancia de que la Convención Constitucional dé cuenta de la diversidad que existe en nuestro país, el abogado y ex intendente de la Región de Antofagasta indicó que no solo la Constitución, sino que las leyes y las políticas públicas están pensadas desde el centro, por lo que no hay comprensión de las realidades territoriales. “Muchas veces se dictan normas y nosotros sabemos perfectamente que esas normas no son aplicables para el norte, por ejemplo. No funcionan porque tenemos realidades distintas, un territorio que, desde Arica a Atacama, pertenece en más de un 90% a Bienes Nacionales, a diferencia de lo que ocurre más al sur donde la proporción es inversa. (…) Mucha gente, incluso los convencionales, no saben que en Antofagasta usamos agua desalada para el consumo, no usamos el agua de la cordillera. Esas son las realidades que se conocen en regiones y que se deben empezar a desarrollar. Es importante construir desde los territorios de lo contrario vamos a caer en los mismos problemas que hemos tenido durante tanto tiempo”. Finalmente, el convencional por el Distrito 3 estimó que la decisión de sesionar en regiones aporta en el sentido de acercar la participación de la ciudadanía, que es finalmente la que detenta el poder constituyente. “Fuimos electos para redactar un proyecto y que sea la ciudadanía que acepte o rechace y es este poder constituyente al que los convencionales nos debemos (…) por eso debemos salir a los territorios, escuchando a la gente y luego poder llevar esto a la Convención”, concluyó. Durante la sesión, la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon se hizo presente de manera telemática para dar la bienvenida a los expositores y destacó el trabajo que ha llevado el órgano y cómo esta misma sesión es ya un logro de descentralización. “Implica un esfuerzo tanto de la Convención, de los convencionales y de nuestras instituciones aliadas como son los municipios, gobernaciones y universidades (…) Una parte somos los convencionales electos, pero otra parte son los territorios, organizaciones y los pueblos. Nuestro desafío es que la nueva Constitución se logre con el esfuerzo de todos, siéntanse ustedes parte de este proceso, porque los convencionales solos no lo vamos a lograr”, señaló Loncon. Las demandas de los pueblos indígenas Dentro de los dieciséis expositores inscritos para participar en la audiencia de este martes se encontraban los representantes del pueblo tribal afrodescendiente quienes lamentaron y criticaron la exclusión de la que fueron objeto y que les impidió tener un representante como escaño reservado en la Convención. Además, pidieron a la Comisión que se considere cómo el centralismo ha afectado gravemente las posibilidades de las regiones para desarrollarse y ello ha contribuido a la vulneración del pueblo afrodescendiente, como lo señaló la dirigente Marta Salgado. “La descentralización no solo tiene que ver (con nosotros) como pueblo tribal afrodescendiente. La Región de Arica y Parinacota necesita de esta descentralización con urgencia por ser zona extrema y de integración que limita con Perú y Bolivia, además de la cercanía con Argentina y Brasil”. El pueblo tribal afrodescendiente pidió, entre otras cosas, a los convencionales ser incluidos como participantes efectivos en el órgano, reconocimiento en el discurso oral y escrito emitido por la Convención Constitucional y la redistribución equitativa del poder en los territorios. Por su parte, desde el Consejo de Pueblos Atacameños, el integrante del equipo jurídico del Consejo, Sergio Chamorro, explicó el proceso de encuentros deliberativos llamados Congresos Atacameños lo que los llevó a plantear la necesidad de un tratamiento igualitario dentro del Estado como nacionalidades, es decir, con derecho a gobierno propio, territorio, lengua, cultura, justicia y control de sus recursos. “Dentro de las principales conclusiones estuvo la construcción de un mandato constituyente como un elemento que permita ir escalando desde la deliberación asamblearia hasta otorgar un mandato y una voz, por eso queremos expresar que consideramos importante que la Convención no solo dote de poder al poder constituido, sino también a las organizaciones territoriales. Esto quiere decir necesariamente la edificación de un estatuto de autonomía regional”, expresó el representante de los Pueblo Atacameños. La Comisión de Descentralización continuará sus sesiones durante esta semana desde Ovalle, en la Región de Coquimbo, San Carlos, en la Región de Ñuble, mientras que el jueves lo harán desde Ancud en la Región de Los Lagos.

