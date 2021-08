No es solo un avance laboral: la importancia de la titularidad docente en la formación de comunidades educativas

Un avance esencial para el desarrollo de la educación en Chile y el reconocimiento de derechos laborales de profesores y profesoras está logrando ver avances a través de la Cámara Baja. Se trata del proyecto de titularidad docente, que en la Comisión de Educación tuvo un apoyo unánime y transversal. La iniciativa establece que los docentes que se encuentren a contrata por más de tres años continuos, o cuatro discontinuos en una misma municipalidad, corporación educacional municipal o servicio local de educación puedan pasar a la titularidad del cargo, es decir, a una situación de estabilidad y certeza laboral. “La mayoría de estos profesores está ilegal en el sistema porque exceden la cantidad de profesores a contrata que la ley autoriza en relación con los profesores titulares. La ley autoriza solamente un 20 por ciento y la verdad es que en algunos casos llega a un 80, 90 por ciento de profesores a contrata, por lo tanto están en situación ilegal. Ahora habiendo estado más de 3 años en ejercicio o más de cinco años en forma discontinua, reuniendo esos requisitos van a poder postular”, explicó el diputado PPD Rodrigo González, autor del proyecto. Y agregó: “Vamos a eliminar otra restricción que había, que era que solamente se hablaba de profesores de aula. Ahora estamos hablando de todos los profesores que desarrollen labores en los colegios, aunque no sean de aula. Este va a ser un tremendo beneficio para los profesores, para darles tranquilidad, para darles estabilidad en su trabajo y que no tengan cada año que estar renovando sus contratos, generando agobio, estrés, y toda la inseguridad que significa tener que renovar sus contratas cada año”. Sobre este punto en particular de la ley, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, señaló que es un gran avance para terminar con las injusticias. “Sabemos que hay miles de profesoras y profesores en todo el país que no estando en aula llevan tres años continuos o cuatro discontinuos en condición de contrata, por tanto, es absolutamente injusto, es arbitrario, indudablemente que no corresponde que a esas personas por no estar en aula no se les beneficie con la ley”, expresó. Además, el dirigente dijo que como gremio están muy felices por este avance: “Es muy importante porque hemos obtenido un tremendo triunfo y hoy se ha escuchado con mucha fuerza el poder que tenemos los profesores y profesoras de Chile para exigir que se haga justicia. Lo dije en mi intervención, el 48, 6 por ciento de los profesores hoy día están en condiciones de contrata, cuando la ley de estatuto docente señala que no puede haber más de un 20 por ciento a contrata, esa es la situación hoy así que esto nos tiene muy felices”. Junto a ello la norma establece otro punto de suma importancia, y es que esta vez se consideran también a los asistentes de la educación para el paso a la titularidad, otro arista del proyecto que es esencial para avanzar en justicia e igualdad laboral. No es solo estabilidad laboral El paso a la titularidad no solo significa un avance en favor de los derechos laborales de los y las docentes dada la tranquilidad y estabilidad en el trabajo que puede entregarles, también esto se vincula derechamente con el bienestar de las comunidades educativas en toda su dimensión, especialmente para los estudiantes y sus procesos de aprendizaje. “Un profesor titular empieza a formar parte de una comunidad, un profesor a contrata es un profesor que en cualquier momento puede salir, entonces esto fortalece mucho a las comunidades escolares, dar estabilidad en un colegio como comunidad y hacer un proyecto educativo participativo entre todos los actores de la comunidad, que es fundamental para que cada una de las partes que forman parte del proceso educativo se sientan partícipes y protagonistas”, comentó el diputado Rodrigo González. Además, el parlamentario destacó que este avance se da tras un proceso de clases a distancia en que los profesores han hecho amplios esfuerzos para sacar adelante los procesos educativos: “El Ministerio de Educación fue muy mezquino en dotar de conectividad a los colegios, especialmente a los más vulnerables y los propios profesores atendían, hacían contención a los alumnos, apoyaban a las familias, especialmente a los más vulnerables (…) El agobio ha sido tremendo porque están trabajando prácticamente más que cuando estaban en situación de presencialidad”. Por su parte, Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Educación 2013, reafirmó la importancia de este aspecto, más allá de lo laboral, en las comunidades educativas. “Los docentes forman parte de una comunidad escolar, esa comunidad crea y fortalece el trabajo educativo que se realiza en colaboración. Si esa comunidad escolar tiene un grupo de personas que cambian con frecuencia se va perdiendo la capacidad de trabajar en conjunto y de proporcionar una mejor educación. Obviamente que hay un periodo de prueba en el profesor que comienza a trabajar, pero eso tampoco puede prolongarse por mucho tiempo porque se irá ese profesor o profesora, y eso también está pasando”, aseveró. Junto a ello, la investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile indicó que la situación actual es necesaria de abordar con urgencia, por lo que avanzar en titularidad docente es una excelente noticia. “Ha sido muy difícil y preocupante que haya un número tan importante de docentes que trabajan y no saben si van a seguir en el mismo colegio, en el mismo lugar el año siguiente. La falta de titularidad, de tener un contrato estable también afecta la enseñanza, el trabajo que hacen los docentes”. “Esto es una gran noticia francamente”, agregó. El proyecto de titularidad docente está listo para ser revisado en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia para la que todavía no se define su fecha de análisis. Sin embargo, se espera que al igual que en comisión, ahí el proyecto sea apoyado por amplia mayoría.

