Nacional Más del 90 por ciento de los estudiantes de la U. de Chile cuenta con esquema completo de vacunación Un reporte del Ministerio de Salud señala que el 92,5 por ciento de las y los estudiantes del plantel cuentan con la inoculación de dos dosis, mientras que el promedio del sistema en general asciende a 84,6 por ciento. "Esto nos llena de orgullo y nos hace pensar que todas las campañas que se hicieron desde los distintos espacios han tenido frutos", comenta la directora de Salud Estudiantil de nuestro plantel, Viviana Guajardo, quien llama a vacunarse a las y los estudiantes que no han decidido hacerlo aún. Diario Universidad de Chile Miércoles 18 de agosto 2021 16:02 hrs.

Fue a contar de finales de mayo de este año que el calendario de vacunación del Ministerio de Salud (Minsal) llegó al rango de 25-18 años, segmento etario al que pertenecen la mayoría de las y los integrantes del estamento estudiantil de la Universidad de Chile, y desde entonces han sido miles los jóvenes que cursan sus estudios en el plantel quienes han acudido a los vacunatorios activos en diferentes puntos del país. Así lo refleja un reporte del Minsal, que indica que el 92,5% del estudiantado ya cuenta con las dos dosis contra el covid-19, es decir, con el esquema completo de vacunación; cifra superior al promedio general del sistema, que asciende al 84,6%. “Recibimos la excelente noticia de que nuestros estudiantes de la Universidad de Chile han sido vacunados sobre el 90 por ciento, lo que constituyen cifras bastante altas para lo que se espera en la población. Esto nos llena de orgullo y nos hace pensar que todas las campañas que se hicieron desde los distintos espacios han tenido frutos”, relevó la directora de Salud Estudiantil del plantel, Viviana Guajardo. “Valoramos la responsabilidad de nuestros y nuestras estudiantes respecto al proceso de vacunación, que no solo refleja preocupación por la salud personal y de los más cercanos, sino de toda la sociedad. Esta conducta hace posible la progresiva recuperación de una vida universitaria fundada en la convivencia y el intercambio de ideas, valores y experiencias diversas”, destacó por su parte la vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés. La promoción de la vacunación de la comunidad universitaria en su conjunto, así como el cuidado comunitario para la contención de la pandemia, contó con medidas como la disponibilidad de hora para inocularse en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que estuvo vigente desde el 3 de junio para reservas online, a través del sitio de la Red Clínica de la Universidad de Chile. La campaña fue impulsada por la Dirección de Salud Estudiantil –dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios- y el Hospital Clínico de nuestro plantel. A esta se suma la campaña de la Universidad de Chile Movimiento Empatía, la cual informó, semana a semana, el calendario de vacunación a toda la comunidad universitaria, y generó otros insumos informativos. Esta iniciativa también dio respuesta a consultas de la población a través de un buzón que sigue disponible en el portal movimientoempatia.uchile.cl, a cargo del equipo APS al día, del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina. A pesar del alto número de estudiantes vacunados, y ante el progresivo reintegro a labores académicas presenciales, es que la directora de Salud, Viviana Guajardo, hace un llamado a quienes aún no han decidido vacunarse. “Hemos visto que las cifras de personas que no han sido vacunadas van a tener mayores riesgos. Además, también debemos considerar que la variante Delta afecta más a quienes no han sido vacunados”, dijo, instando a que este grupo se “guíe por los expertos, consultando a quienes han estudiado acerca del tema”.

