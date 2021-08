Matronas en alerta: gremio rechaza reforma del Código Sanitario que pone en riesgo su profesión

El Colegio de Matronas y Matrones llevará adelanta un paro este jueves, acusando que el proyecto que hoy se encuentran en la Cámara Baja limita su rol, restringiéndolo solo a lo “no patológico”. Según señalaron desde el gremio esto no solo afectaría el área de salud sexual y reproductiva, sino también otros espacios de la salud pública.

Andrea Bustos C.

Un paro a nivel nacional llevará adelante el Colegio de Matronas y Matrones durante este jueves, esto como advertencia a las autoridades respecto del rechazo que tienen ante la reforma del Código Sanitario. Luego de que el Gobierno ingresara indicaciones al proyecto que se encuentra en la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, el gremio acusa que la reforma afectará el ejercicio de su profesión, esto porque la iniciativa limitará la disciplina a lo “no patólogico”. Según han informado, esto significa que “se elimina la gestión del cuidado en salud sexual y reproductiva, neonatal, manejo de emergencia ginecológica y climaterio, la consejería, ejecución de acciones de diagnóstico y tratamiento, junto a las acciones de planificación familiar”. Sobre la molestia que existe en el gremio, Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas y Matrones, indicó que “las indicaciones que manda el Ejecutivo están totalmente alejadas de lo que hicimos. No queremos quedar con acciones que son del ámbito de acción disciplinar, bajo un reglamento, porque los reglamentos se pueden cambiar de acuerdo al Gobierno de turno. La reforma nos deja sin la facultad regulatoria que hoy tenemos en el artículo 117, por un lado”. Y añadió: “Además se agrega una propuesta en nuestro caso al articulado 118, donde agregan que a la matrona se le deja solo para lo que no es patología, y en eso nos saca de todo el ámbito de acción que hoy tenemos, tanto en atención primaria, en atención secundaria o atención cerrada. Nos reduce el 70 por ciento de las acciones”. Por ello es que desde esta área de la salud sus profesionales solicitan que el Ejecutivo retire sus indicaciones, al menos en el caso de esta profesión, sin perjuicio de que destacan que la forma en que se quiere construir la reforma afectará a todos los profesionales de la salud. Asimismo desde el colegio profesional acusaron que el Ministerio de Salud desconoció el trabajo que se hizo por cuatro años para preparar este proyecto, pues si bien hubo un labor extensa y conjunta entre autoridades y gremios, finalmente se optó por presentar estas indicaciones a espaldas de los profesionales de la salud. “Nunca conocimos cuál era en sí el proyecto que iba a enviar el Ejecutivo, a pesar de que el ministro se comprometió y dio la instrucción a Jaime González, abogado del gabinete, nunca supimos cómo iba quedar la propuesta que iba mandar el Ministerio de Salud. Nos enteramos por redes el mismo día 9 de agosto que el Ejecutivo había mandado este proyecto al Parlamento, lo leímos y nos dimos cuenta”, aseguró Román. Un problema mucho más que gremial El reclamo de las matronas y matrones no solo se remite a la forma en qué se podría ejercer su profesión de avanzar y ser aprobada esta reforma, sino que también la preocupación se desata en torno a cómo esto afectará a sus pacientes, los estudiantes y también a otras áreas médicas, pues no existe claridad de qué pasará con esas atenciones que podrían restringirse. Para el colegio profesional es esencial que la ciudadanía comprenda que esto no se trata de una cuestión sectorial, sino más bien de un problema que afecta a toda la comunidad, pues una vez más se toman decisiones que afectan y dañan la salud pública. “Este Gobierno tiene que sincerarse sobre cuál es el modelo de salud y educación que quiere. ¿Por qué? porque si efectivamente lo va a dar a otras áreas disciplinares tiene que preparar otras áreas en cinco años como prepara a la matrona”, señaló Anita Román. Además, manifestó que si por el contrario se decide llevar estas atenciones a otros profesionales, los equipos actuales no darían abasto: “Hoy no tenemos en ningún lugar del país la cantidad de especialistas gineco -obstétricos para hacerse cargo de la salud sexual y reproductiva en general en atención primaria. Cuando yo tengo que dar un método de evaluación de fertilidad, ajustarlo al perfil de la persona que lo solicita, es porque tengo las competencias que me entregó la universidad para clasificar cuál es el mejor método, sino tenemos médicos especialistas van a tener que durante cinco años preparar un nuevo profesional. ¿Cuál es la idea entonces?”. Asimismo, la profesional de la salud aseveró que lo que está sucediendo es “un tremendo retroceso en salud pública, porque Chile ha preparado durante más de 180 años a un profesional con competencias para hacerse cargo de los derechos sexuales y reproductivos. Si hoy eso va a cambiar que sean sinceros, lo digan y cerramos las escuelas de obstetricia, así de simple”. Por otra parte, Román comentó que esta reforma deja de manifiesto una vez más el nulo compromiso que tiene el Gobierno con la salud sexual y reproductiva, lo que también se ve reflejado en la despreocupación que hubo en las atenciones del área durante la pandemia y en el cierre de unidades ginecológicas en diversos hospitales del país. El debate El proyecto de reforma del Código Sanitario está pendiente de análisis, en concreto de revisión de las indicaciones del Ejecutivo, en la Comisión de Salud de la Cámara. Según señaló el presidente de la instancia, el diputado RD Miguel Crispi, el grupo parlamentario escuchará “a todos los gremios y actores involucrados, de manera de poder avanzar en la tramitación. También siempre poniendo el foco en el interés común, que tiene que ver con garantizar mejores condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que se entienda que estamos avanzando a un concepto de equipos médicos. Por eso hay que intentar coincidir en distintos intereses y ponerlos a disposición de la sociedad en su conjunto”. La iniciativa será revisada en una extensa sesión el próximo lunes 30 de agosto, ocasión es que se escuchará a los diversos gremios. Mientras tanto, a modo de advertencia y manifestación de alerta las matronas y matrones concretarán un paro de 5 horas, a partir de las 8 AM este jueves, el que será a nivel nacional. “Las matronas van a responder, porque acá en este país la matronería defiende no solo su puesto de trabajo, sino que también defiende las acciones que se hacen hacia las mujeres, que van a ser evidentemente menoscabadas”, aseguró Anita Román. Créditos infografías: Colegio de Matronas y Matrones.

