Desde declarar estado de sitio hasta la salida de Rodrigo Delgado: las reacciones tras el atentado incendiario en Tirúa

El ataque incendiario ocurrido la madrugada de este jueves en Tirúa, que dejó un adulto y un menor de edad fallecidos, provocó diversas reacciones políticas que van desde exigir la renuncia del ministro del Interior hasta la declaración de Estado de Sitio en la zona. Quien se ha inclinado por esta última opción es la senadora independiente de Chile Vamos, Carmen Gloria Aravena, afirmando, incluso, que lo ocurrido en Tirúa sería un nuevo caso Luchsinger-Mackay. “Una menor de 16 años y una joven de 23 son las nuevas víctimas del terrorismo en la macrozona sur debido a un macabro ataque incendiario en Tirúa, y yo me pregunto, ¿cuál es el punto de inflexión? Seguimos viendo como mueren inocentes a causa del terrorismo en las regiones del Biobío y La Araucanía. Lamentablemente, estamos viviendo un nuevo caso Luchsinger- Mackay. A los terroristas no les importa incendiar inmuebles con personas en su interior”. Ante esto la parlamentaria por La Araucanía añadió que existe una deuda por parte de los tres poderes del Estado, que no han sido capaces de hacerse cargo de este conflicto histórico. “¿Qué estamos esperando para enfrentar el terrorismo? El gobierno debe actuar y utilizar todas las herramientas que la Constitución le permite, incluso pensar en declarar Estado de Sitio en las zonas más conflictivas, para poder contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, pues hay que considerar que este hecho ocurrió en el sector de Manqueche, un lugar de muy difícil acceso para las policías”, afirmó la senadora. Pero las reacciones también han llegado desde la oposición. El diputado que representa a Tirúa, Manuel Monsalve (PS), emplazó al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a presentar su renuncia, pues, a su juicio, no ha sido capaz de garantizar la seguridad en el territorio. “En cualquier país con una democracia seria el ministro del Interior se va y yo quiero respaldar la palabra del gobernador de la Región del Biobío Rodrigo Díaz que hoy día emplazó al Presidente Sebastián Piñera a sacar al ministro del Interior que no es capaz de garantizar la seguridad de los chilenos”, indicó Monsalve. Además, el legislador lanzó sus dardos al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, afirmando que no está cumpliendo bien su labor. “El Fiscal Nacional no se puede lavar las manos. Él no está haciendo bien su trabajo, él no está logrando identificar a los responsables de delitos graves y también en una sociedad democrática seria el Fiscal Nacional debería irse, porque los hechos ocurridos son completamente imperdonables”, agregó el legislador. Por su parte, la diputada DC Joanna Pérez, emplazó al Gobierno y exigió la salida inmediata del delegado de la zona macro sur, Pablo Urquízar. “Hemos tenido muchos delegados, pagados con recursos del Estado, que en el fondo son cuoteos políticos y yo exijo la salida de ese delegado, y le pido al gobierno que en una semana informe a este Congreso y a las comisiones respectivas una solución. Parece que las policías han estado preocupadas de otros temas, todos sabemos lo que ha pasado con los gastos reservados y ya basta, basta que los ciudadanos que son de comunas muy complejas de territorios rezagados sigan viviendo con miedo a salir desde las 6 de la tarde y no puedan transitar por su zona”. Sobre lo ocurrido en #Tirúa, Atentados tras atentados, nuevas víctimas que pagan las consecuencias de la ausencia del Estado. Un delegado presidencial para la macrozona sur que nadie sabe que hace. ¡Ministro del Interior haga su trabajo! pic.twitter.com/ZdLSxszcT6 — Diputada Joanna Pérez (@joannaperezolea) August 19, 2021 La parlamentaria sostuvo que La Moneda debe movilizarse, de lo contrario, no descarta ninguna acción fiscalizadora. “El Gobierno tiene que hacer algo, les quedan algunos meses y les pido que cumplan con la pega sino de verdad no descartamos ninguna acción fiscalizadora. Ministro Delgado haga su trabajo, actúe con las policías y ordene a estas policías que hagan su pega así como también al poder Judicial. Las personas de Arauco y la Araucanía no pueden seguir con este miedo y perdiendo vidas”, puntualizó. Más allá de las reacciones, la Fiscalía del Biobío instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios, al Laboratorio de Criminalística y a la Brigada de Investigaciones Especiales de la PDI para que determinen lo ocurrido, la madrugada de este jueves, en la octava región.

