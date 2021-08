d34a84e5db

309a572f69

Nacional Fundación los ojos de Chile desmiente convenio que vincula a la organización con Instituto Nacional de DDHH Desde la fundación agregan que no cuentan con subvención de ninguna institución estatal o privada y que hasta el día de hoy han trabajado únicamente con recursos provenientes de donaciones. Diario Universidad de Chile Jueves 19 de agosto 2021 16:10 hrs. Me Gusta Compartir

Durante esta semana, a 22 meses de la revuelta social del 18 de Octubre, la Fundación Los Ojos de Chile ha realizado un comunicado público desmintiendo un supuesto convenio que sostendría la organización con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En el documento, publicado a través de redes sociales, negaron la existencia de cualquier tipo de convenio con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), u otro órgano estatal, enfatizando en que la fundación no recibe aportes económicos ni subvenciones de parte del INDH, ni de ninguna institución del Estado o privada. Al respecto, Matías Vallejos, director ejecutivo de la fundación, sostiene que “durante los últimos días, se nos ha comentado, por diversas fuentes, que varias personas agredidas con resultado de trauma ocular, al ser contactadas por personal del INDH, le comentaron que “debían” atenderse psicológicamente con nuestra fundación. Todo profesional que facilita atención o acompañamiento desde un enfoque biopsicosocial, sabe que a ningún paciente se le puede obligar a atenderse con algún especialista, institución o programa, si es que la persona consultante no lo percibe como una necesidad o si no se logra generar un vínculo entre profesional y consultante. Como fundación no estamos en posición de reemplazar al Estado en su responsabilidad de reparación integral a las miles de personas que atacaron y apresaron injustamente, pero sí para acompañar y complementar la sanación de cientos de familias que sufren el trauma ocular producto de violencia estatal”. Desde la organización desconocen la razón de por qué se entregó esta información, e instan a que el INDH aclare lo sucedido al más breve plazo. Dentro de las declaraciones de la fundación, enfatizaron en que las personas agredidas con resultado de trauma ocular deben tener derecho a decidir con qué organización quieren o no vincularse y no ser obligadas a tratar con cualquier institución u organización como única posible “solución estatal”. La Fundación Los Ojos de Chile es una iniciativa de la sociedad civil en respuesta a los daños causados a las víctimas de trauma ocular, funcionado únicamente con recursos provenientes de donaciones y el esfuerzo de voluntarias y voluntarios para ayudar a quienes lo necesitan.

Durante esta semana, a 22 meses de la revuelta social del 18 de Octubre, la Fundación Los Ojos de Chile ha realizado un comunicado público desmintiendo un supuesto convenio que sostendría la organización con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En el documento, publicado a través de redes sociales, negaron la existencia de cualquier tipo de convenio con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), u otro órgano estatal, enfatizando en que la fundación no recibe aportes económicos ni subvenciones de parte del INDH, ni de ninguna institución del Estado o privada. Al respecto, Matías Vallejos, director ejecutivo de la fundación, sostiene que “durante los últimos días, se nos ha comentado, por diversas fuentes, que varias personas agredidas con resultado de trauma ocular, al ser contactadas por personal del INDH, le comentaron que “debían” atenderse psicológicamente con nuestra fundación. Todo profesional que facilita atención o acompañamiento desde un enfoque biopsicosocial, sabe que a ningún paciente se le puede obligar a atenderse con algún especialista, institución o programa, si es que la persona consultante no lo percibe como una necesidad o si no se logra generar un vínculo entre profesional y consultante. Como fundación no estamos en posición de reemplazar al Estado en su responsabilidad de reparación integral a las miles de personas que atacaron y apresaron injustamente, pero sí para acompañar y complementar la sanación de cientos de familias que sufren el trauma ocular producto de violencia estatal”. Desde la organización desconocen la razón de por qué se entregó esta información, e instan a que el INDH aclare lo sucedido al más breve plazo. Dentro de las declaraciones de la fundación, enfatizaron en que las personas agredidas con resultado de trauma ocular deben tener derecho a decidir con qué organización quieren o no vincularse y no ser obligadas a tratar con cualquier institución u organización como única posible “solución estatal”. La Fundación Los Ojos de Chile es una iniciativa de la sociedad civil en respuesta a los daños causados a las víctimas de trauma ocular, funcionado únicamente con recursos provenientes de donaciones y el esfuerzo de voluntarias y voluntarios para ayudar a quienes lo necesitan.