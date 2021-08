d34a84e5db

Otro golpe medioambiental para Coquimbo: CMP planea construir puerto a cinco kilómetros de la minera Dominga El otro escenario que estarían tanteando los controladores de ambas empresas, sería desarrollar las faenas mediante un solo puerto. No obstante desde Oceana se sostiene que aquello incurre en ilegalidad. Maria Luisa Cisternas Jueves 19 de agosto 2021 8:21 hrs.

La caleta de Chungungo, cercana a la capital comunal de La Higuera en la Región de Coquimbo, peligra ante la disrupción de un nuevo megaproyecto que repercutiría en el medioambiente y en el desarrollo de la pesca artesanal que caracteriza a la zona costera. Se trata de un puerto que la Compañía Minera del Pacífico (CMP), del grupo CAP, pretende construir a cinco kilómetros de donde se ubicaría el puerto de la minera Dominga. El proyecto de CMP llamado Cruz Grande fue aprobado el año 2015 y en virtud a que los controladores de la minera Dominga, Andes Iron, accedieron a la exigencia del delegado presidencial de Coquimbo, Pablo Herman, respecto a la construcción de un solo puerto en la comunidad de La Higuera, los directivos de ambas compañías estarían tanteando la posibilidad de fusionar ambos proyectos. No obstante, ambos escenarios, el de fusión de CAP con Andes Iron y la construcción del puerto de Cruz Grande de manera independiente, incurren en graves irregularidades. Así lo ha manifestado la organización medioambiental Oceana que ha judicializado el caso de CMP en cuanto su resolución de calificación ambiental (RCA) se encuentra caducada. Al respecto la directora ejecutiva de Oceana, Liesbeth van der Meer, explicó que los proyectos que obtienen su RCA deben demostrar que han tenido un desarrollo constante e ininterrumpido del proyecto para que estas resoluciones no caduquen en un período de cinco años. No es el caso de Cruz Grande. “La RCA del puerto Cruz Grande caducaba en enero del 2020, o sea que ya tiene más de seis años. Esto nosotros lo impugnamos y presentamos una solicitud de caducidad a la Superintendencia de Medioambiente, la que fue rechazada porque ellos decían que efectivamente si habían iniciado algunas construcciones, lo que nosotros reclamamos ante el Tribunal Ambiental porque todo lo que habían presentado, se presentó en el año 2020, en abril, fuera del plazo”, explicó. Además del hecho que las memorias de la empresa exceden el tiempo estipulado por la RCA, la directora de la organización agregó además que la construcción incurre en ilegalidad en cuanto se han incumplido una serie de actos como un plan de manejo que debía presentarse a Conaf y al ministerio de medioambiente dentro de la fecha establecida en la resolución. “Hay que dejar muy claro que la construcción del puerto Cruz Grande es ilegal porque en la misma RCA se establecía que tenía que hacer una serie de acciones para proteger la flora, cosa que no se ha hecho. Por eso nosotros estamos impugnando que exista una RCA que se le dio el año 2015, que no haya sido caducada el año 2020, por lo que esto se va a ver el 4 de noviembre en el Tribunal Ambiental“, señaló. Caleta Chunchungo, Región de Coquimbo. Por su parte, el Consejero Regional de la Región de Coquimbo, Javier Vega, explicó que el proyecto de CMP fue aprobado sin un estudio de línea de base, que es el análisis del impacto de los proyectos en una comunidad determinada. En ese sentido, aseveró que Cruz Grande, al igual que Dominga, son igual de devastadores para la región. “Son proyectos que tienen la misma lógica invasiva destructora del medio ambiente sin estudios de línea de base y que finalmente dejan mucho que decir sobre las temáticas relacionadas con el medioambiente. De hecho el proyecto de Cruz Grande fue rechazado por instancias de Conaf y diferentes instituciones, pero al momento de la votación, se votó positivamente por la instalación de este mega puerto”, explicó. La falta de vinculación con el medio es tal, que desde el grupo CAP se han enajenado de las repercusiones que el puerto de Cruz Grande tendrá en la comuna. En ese sentido, el presidente del gremio de pescadores de la caleta de Chungungo, Luis Cortés, aseveró que su construcción repercutirá en el trabajo que desarrollan en la localidad de la Higuera y en la salud de la población. “Ese puerto se pretende construir justo donde tenemos el área de manejo nosotros que vendrían a ser las parcelas en tierra, donde tenemos Locos, algas, Lapa, Jaiba, pescado y ahí mismo se quiere instalar el puerto y además está a 500 metros la bomba desalinizadora que nos abastece con agua a nosotros, porque tomamos agua de mar, pero la bomba la convierte en dulce y esa es la peor preocupación que tenemos. Aparte, el centro de acopio de ellos está en altura, estamos a desnivel de ellos, nosotros estamos en una quebrada y ellos están arriba del cerro y el viento que más sale acá es suroeste, donde toda la polución se va a venir al pueblo“, indicó. A eso agregó que la premisa de incremento de empleos es una estrategia que utilizan las empresas para lograr la aceptación en la zona, lo que ha provocado diferencias entre los locatarios. “Cuando la organización lo rechaza, ellos empiezan individualmente a ir casa por casa y lamentablemente en esta caleta hay harta gente de edad que ya no trabaja en el mar y por ahí es donde han conseguido aliados, de esa gente que no trabaja, de señoras que son separadas y que tampoco viven del mar, y esa estrategia a dividido a los pueblos. A veces hay corrupción, le pagan a las personas, les dan una cajita, porque juegan con la necesidad de la gente“, criticó. En esa línea, Vega señaló que pese a todas las alertas medioambientales que se realizan a nivel nacional e internacional en materia medioambiental, se pretende dejar a la región de Coquimbo con un total de cuatro puertos correspondientes a megaproyectos que afectarán el ecosistema marino de la zona. “Hoy día está al asecho dos proyectos que se suman a los otros dos que existen. Hoy día lo que se pretende es instalar dos mega construcciones sin considerar el daño que se puede producir y esto finalmente está siendo denunciado a propósito de que hoy día, en los temas medio ambientales, están haciendo declaraciones internacionales por diferentes instancias que regulan o que al menos dan visiones a los países. Sin embargo en la región de Coquimbo se aprueba a través del Coeva la instalación de Dominga y se aprobó la instalación de minera CMP”. La posible fusión de Andes Iron y CAP Además del temor a la construcción de dos puertos en el sector, la alerta de la comunidad también está puesta a una eventual fusión entre los controladores del proyecto Dominga con CAP. Un escenario posible en cuanto desde Andes Iron manifestaron la disposición de acatar el requerimiento del delegado presidencial de Coquimbo a que exista solo un puerto en la localidad de La Higuera. Una circunstancia que también incurre en ilegalidad, manifestó la directora de Oceana, Liesbeth van der Meer, en la medida que lo aprobado en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo bajo el concepto del proyecto Dominga, incluía la construcción de un puerto. “El proyecto Dominga se presentó con un puerto, no pueden ahora decir que el proyecto no tiene puerto. Eso sería un proyecto nuevo y se tiene que presentar de nuevo ante la Evaluación Ambiental, por ende el proyecto Cruz Grande tampoco tiene ningún proyecto para funcionar ya que ellos tenían pronosticado el tunel de Aguas Negras, cosa que no se va a construir ya que iba a ser financiado la mitad por Argentina y desde el país se dijo que no se iba a financiar el proyecto. Por ende la única salvación que tiene puerto Cruz Grande para existir es el proyecto Dominga y Dominga no puede empezar a construir y no puede hacer su minera porque su proyecto consiste en un proyecto minero portuario. Si ellos quisieran cambiar su proyecto, como todos los proyectos en Chile, tendrían que volver a presentarlo”, explicó.

