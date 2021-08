“Chile Podemos +”: partidos de centro derecha presentan nombre para su lista parlamentaria con un claro guiño a Sebastián Sichel

Este viernes, el conjunto de partidos de derecha agrupados en Chile Vamos presentó su nuevo nombre para enfrentar las elecciones parlamentarias y presidenciales de noviembre próximo: Chile Podemos +. El apelativo fue tomado con la intención de hacer un guiño a la carta presidencial del sector, el independiente Sebastián Sichel, cuyo lema de campaña es “Se puede”. Luego de intensas semanas de negociación, Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, Evópoli y el Partido Regionalista Independiente lograron llegar a un acuerdo para entablar, según ellos, una lista más competitiva, considerando además los malos resultados electorales de la coalición en los últimos comicios. En realidad la presentación de Chile Podemos + iba a ocurrir el pasado lunes, pero detalles retrasaron la actividad la que finalmente se concretó, este viernes, en Recoleta. ¡Chile, podemos más!

Ya tenemos nombre para el pacto que convoca a RN, la UDI, Evopoli y el PRI. ¡Junto a @sebastiansichel trabajaremos para representar los sueños y anhelos de millones de chilenos! #chilepodemosmas pic.twitter.com/oEoE7csKXA — Francisco Chahuán (@chahuan) August 20, 2021 Como invitado estelar estuvo el candidato presidencial del sector, Sebastián Sichel, quien se mostró entusiasmado con la conformación de la lista parlamentaria y el nuevo nombre para enfrentar la elección. En ese sentido, el abanderado de la derecha sostuvo que Chile Podemos + es el inicio de un nuevo ciclo. “Es simbólico decir que estamos iniciando un nuevo ciclo, como Chile Vamos, hoy Chile Podemos +, pero también como país, no porque no estemos orgullosos de su historia, sino porque nos sentimos parte de esa historia y entendemos que la historia han sido cambios continuos de justicia y libertad que tenemos que seguir, y como no tenemos complejos en decir, como estamos orgullosos de lo que somos, más orgullosos estamos de liderar los cambios que tenemos que hacer para hacer mucho más, eso es Chile Podemos +, el inicio de un nuevo ciclo que se hace cargo, orgulloso de su historia, peor que no tiene complejo en decir que falta justicia, que falta libertad, que falta Estado de Derecho, que falta liderazgo en política para hacer el cambio que se necesita ahora”. Además, Sebastián Sichel dijo que, a pesar de ser independiente, es fundamental la labor de los partidos del bloque, a quienes, de todas maneras, llamó a interpretar mejor el país. “Algunos quieren hacer una caricatura conmigo del independiente anti partido, les quiero decir que creo completamente en los partidos, estoy orgulloso de los partidos que tenemos, pero sabemos que nosotros solos no podemos hacer los cambios, que necesitamos a muchos más que saben que estos cambios son necesarios y tienen que llegar a ser parte de la política, tienen que votar por nosotros y tienen que liderar el proceso de cambio, que los que estamos lo hemos hecho, pero no ha sido suficiente porque muchas veces no hemos interpretado a Chile”. Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, dijo que la intención de Chile Podemos + es proponer al país cambios necesarios pero manteniendo la identidad de la nación. “Queremos cambios, pero reconocemos los 30 años de gobiernos democráticos, en los que Chile ha avanzado”, sostuvo el timonel RN. “Estoy seguro de que juntos podemos derrotar la adversidad”, agregó. Este lunes 23 de agosto a las 23:59 horas vence el plazo para inscribir las listas parlamentarias y las candidaturas presidenciales, por lo que se espera un día movido a las afueras del Servel, en el centro de Santiago.

