Ad portas de la justicia para Norma Vásquez, la funcionaria de Carabineros asesinada por otro oficial de la institución

Antes de fin de año la familia de Norma Vásquez espera obtener justicia para la joven, esto porque durante los próximos meses debe iniciarse el juicio oral en contra de Gary Valenzuela, acusado de su femicidio. Norma Vásquez fue asesinada, según se ha señalado a partir de los antecedentes de la investigación, por Gary Valenzuela en un motel de Linares el 22 de agosto de 2020. Hasta allí llegó la joven para reunirse con él, quien le habría solicitado conversar luego de que habían terminado su relación por la violencia que él ejerció contra ella, entre eso un intento de violación. El caso de Norma remeció a la ciudadanía, no solo por lo que significa un femicidio, sino también porque era funcionaria de Carabineros, y a pesar de buscar ayuda en la institución mandatada para proteger a la ciudadanía, su familia asegura que no la encontró. “Ha sido un año muy doloroso para nosotros como familia, un año muy difícil, un año de lucha para conseguir que el asesino tenga su condena, la condena que se merece”, comenta sobre esta primera conmemoración del femicidio de Norma, Mariana Vásquez, su hermana. Este domingo 22 de agosto, al medio día, la familia de Norma y sus cercanos realizarán una manifestación para exigir justicia en el frontis de la Cárcel de Cauquenes, donde se encuentra recluido Gary Valenzuela. Esperando la justicia El pasado 9 de agosto se realizó la audiencia de preparación de juicio oral por este femicidio. La Fiscalía solicita para Gary Valenzuela presidio perpetuo calificado, pena con la que la familia se encuentra de acuerdo. “Nosotros pedimos una cadena perpetua calificada, lo pide Fiscalía y tenemos toda la esperanza de que así será, porque lo que ocurrió fue algo muy trágico, este femicidio, de la forma en que asesinó a Normita con premeditación y alevosía, por eso estamos tan esperanzados de que esa sea la condena de este asesino”, asevera Mariana Vásquez. El abogado Víctor Moraga, representante de la familia, señala que las expectativas están en que la causa sea revisada antes de fin de año. “Es un juicio por el delito de femicidio íntimo, y hemos señalado que concurren al menos tres agravantes: la alevosía, la premeditación y la violencia habitual en contra de la víctima”, explicó. Sin embargo, en opinión de los cercanos a Norma, la estrategia de la defensa del acusado es cuestionada, pues se ha apostado por peritajes psicológicos hasta último momento, los que eventualmente podrían llevarlo a eximirse de culpabilidad. El último examen, según informó Radio Bio Bio, fue una entrevista vía Zoom realizada por la psiquiatria Paola Castelli el sábado 7 de agosto. Sobre esta estrategia, Mariana Vásquez señala que como familia se oponen a estos peritajes, pues ya está comprobado que él puede ser imputable. “La verdad es que ya se le aplicó un examen psiquiátrico y psicológico con el resultado de que es imputable, que tiene que pagar el daño tan grande que nos hizo a nosotros como familia con quitarle la vida a Normita Vásquez. Nosotros esperamos que los magistrados no den paso a nuevos informes psicológicos, él no puede esperar que le bajen la condena. Además, el pertenecía a la institución, debería ser una condena ejemplarizadora”, asevera. Por su parte, el abogado Víctor Moraga manifiesta que los peritajes del Servicio Médico Legal ya han sido concluyentes. “Está la pericia psiquiátrica realizada por el SML, donde son varios profesionales psicólogos y psiquiatras quienes evalúan al imputado y señalan que es perfectamente responsable para asumir un juicio penal y es imputable. Nosotros lo creemos, es completamente imputable (…) Él actuó a conciencia, con conocimientos, es más, hay premeditación. Por tanto, más allá de ser una estrategia de la defensa, válida como cualquier otra, creemos que los antecedentes que manejamos y que hemos ofrecido junto con el Ministerio Público son suficiente para descartar aquella situación”. Además, respecto del imputado, según informa la familia de Norma Vásquez, durante este primer año ni Gary Valenzuela ni su familia los han contactado, ni para entregar una explicación ni para pedir perdón por el femicidio de Norma. La ausencia de protección El caso de Norma generó un interés y pesar nacional. Su femicidio puso en cuestión nuevamente a Carabineros, esta vez en un área hasta entonces poco discutida: ¿cuánto protegen a sus funcionarias? La joven de 20 años había denunciado a Gary Valenzuela, también funcionario de la institución, por intento de violación, acción por la que el hombre tenía un sumario abierto en Carabineros y estaba apartado de sus funciones. Gary Valenzuela también tenía antecedentes de otras denuncias por delitos similares, y junto a ello estaba vinculado con la golpiza a Alex Núñez en Maipú, violencia ejercida por Carabineros en octubre de 2019 y que terminó con el hombre fallecido. Sin embargo, una vez más, a pesar de que la víctima hizo lo que el sistema le solicita, como es denunciar, la protección fue inútil. La familia de Norma ha sido enfática en señalar que Carabineros no la protegió. “Esto marcó mucho al país, a la ciudadanía, el hecho de que no pudieron proteger a Norma, cuando la institución sí pudo hacer algo y no lo hizo. Hubo mala administración con la denuncia que ella hizo antes de ser asesinada, Carabineros estuvo mucho tiempo con ese poco interés en proteger a sus trabajadores, a ella como mujer. Tienen red de apoyo pero no funciona, yo no veo que ejerzan esa red de apoyo hacia la mujer porque la desprotegen. ¿Cómo piensan cuidar a las ciudadanas de afuera, a las civiles? Yo hago el llamado a la reforma de la institución, que puedan tener más empatía, porque a Norma la dejaron sola, no estuvieron con ella”, señala Mariana Vásquez. “Ni siquiera le ofrecieron traslado cerca de Linares, la apartaron de su zona de servicio, como si ella hubiese sido un peligro para la ciudadanía, como si no pudiera estar en la calle trabajando, como si tuviera que estar oculta. Si a eso le llaman proteger, no veo cómo van a seguir protegiendo a sus funcionarios, para ellos son un número más”, asevera la hermana de Norma. Por su parte, el abogado Víctor Moraga, también asegura que el debate sobre el actuar de Carabineros debe ponerse sobre la mesa, dado que Gary Valenzuela no habría cumplido con las condiciones para mantener el poder que conlleva ser oficial de la institución. “No hay aquí algún tipo de afectación mental que lo pueda hacer inimputable o con imputabilidad disminuida. Ahora eso difiere o es distinto respecto de si él tenía la capacidad para haber sido oficial de Carabineros, porque no tiene que ver con que sea demente, o que tenga imposibilidad de responder por tus actos, tiene que ver con las personalidades, con todo un análisis que en el juicio se demostrará que la personalidad de él recomendaba que no tuviese el poder que se le entrega a un funcionario de Carabineros, menos a un oficial”, comentó el profesional del derecho. “Creo que eso también es un tema que hay que poner en el debate. Él postuló a la PDI y no quedó precisamente porque no pasó los informes psicológicos, entonces por qué sí queda en Carabineros, eso es importante en el debate”, añadió. Asimismo Moraga indica que es importante poner en el debate como la violencia contra las mujeres y este menosprecio en diversos ámbitos se ve también en esta causa y en la policía uniformada. “Evidentemente las funcionarias de Carabineros están muy desprotegidas respecto de abusos que sufren de sus superiores masculinos, y eso sumado a que evidentemente tenemos un grave problema respecto de la violencia contra las mujeres, que es habitual y en muchos sectores se justifica, muchas veces la justicia llega tarde, pero también el apoyo posterior, ahí es donde más en deuda se está”. Según explica el abogado, hoy hay un sumario en curso en el que se dice que Norma Vásquez no tiene ningún derecho por parte de la institución, pues no fue muerte en acto de servicio ni accidente de trayecto porque se habría juntado con él voluntariamente. “Eso nosotros lo cuestionamos, el hecho de que haya sido voluntario y no presionada fue, de alguna forma, en base a toda esta violencia previa que creemos vamos a probar”, asevera Víctor Moraga. Tras la muerte de Norma Vásquez, por parte de Carabineros se ha manifestado que cumplieron con las acciones correspondientes ante la denuncia de la funcionaria, entre ellas apartar a Gary Valenzuela de sus funciones de manera definitiva. A un año de este femicidio, Radio Universidad de Chile se contactó con Carabineros para conocer los protocolos y herramientas con los que cuenta la institución respecto de la violencia de género en sus filas. Según señaló la capitán María Fernanda Muñoz, de la Dirección de DD.HH y protección de la Familia, a este medio, ante la situación nacional de violencia contra las mujeres “se refuerza el compromiso institucional en una atención oportuna y diferenciada con la finalidad de que nuestros carabineros y carabineras puedan lograr una atención especializada en la adopción de los procedimientos de violencia de género”. “Es importante a su vez tener presente y recalcar que la violencia de género es algo transversal en nuestra sociedad, por eso nuestra institución no está ajena a este tipo de situaciones, y es por eso que de una forma integral hemos efectuado la adecuación de protocolos para una intervención oportuna e inmediata para poder llegar a la totalidad de nuestros funcionarios y funcionarias en la atención a tiempo de este tipo de situaciones que nos afectan a todos”. Desde la institución confirmaron que se mantienen vigentes tanto una orden general como una circular interna respecto del abordaje de estos casos, los que se ponen en aplicación siempre que así se requiere. Asimismo, afirmaron que se encuentran trabajando junto a la Subsecretaría de la Prevención del Delito y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en un protocolo sobre violencia de género en todas sus dimensiones, el que esperan se encuentre terminado antes de fin de año. Del caso de Norma Vásquez en particular, la institución no puede referirse pues es un femicidio todavía en investigación.

