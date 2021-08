Axel Callis sobre consulta de Unidad Constituyente: “No se debió haber hecho”

Con un número de militantes que rodea los 150 mil, ese número era el piso esperado para la participación en la consulta ciudadana que definiría el o la candidata que representaría a Unidad Constituyente en la elección presidencial de noviembre de este año. Sin embargo, pese a que el pacto no ha informado hasta el cierre de esta nota el dato real de votantes que comparecieron a las mesas el sábado, ya se afirma que la participación fue históricamente baja. Para analizar lo ocurrido en la consulta del pacto que agrupa a los partidos por la Democracia (PPD), Radical (PR), Socialista (PS), Demócrata Cristiano (PDC), Progresista (PRO) y Ciudadanos (CIU) aliados con el Partido Liberal y la plataforma Nuevo Trato, nuestro medio conversó con el sociólogo y experto electoral Axel Callis, quien desmenuzó las variables que llevaron al triunfo de la abanderada de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, como candidata presidencial del bloque. Sin tener aun el dato final de participación. ¿Cómo evalúa la consulta ciudadana de Unidad Constituyente? Mi percepción es que esto fue un fracaso en términos de participación. Todos los números indican que fue menos gente que el núcleo de militantes que tienen los partidos, por lo que más que una demostración de fuerza, es una demostración de debilidad lo que pasó ayer y las filas que se vieron en los centros de votación fueron un espejismo pues la cantidad de mesas que había eran equivalentes a un 2,5% de las mesas del Servel. Por lo tanto, comprimieron las 140 mil o 150 mil personas que fueron a votar en muy pocos locales, entonces se produjo un efecto cedazo que generó esas colas. Lo del sábado es algo que no se debió haber hecho. Comparado con los resultado de participación de la primaria legal ¿Cuán atrás parte Yasna Provoste en la carrera presidencial? El 19 de mayo hubo un terremoto y lo del sábado fue una réplica. El pacto Unidad Constituyente no se está entendiendo hace rato, no hay una lealtad mínima, lo que tenemos es un pacto por conveniencia más que por convicciones y lo que hubo ayer fue un mecanismo de resolución de conflictos más que una consulta ciudadana y para resolver conflictos pudieron haber llegado a un avenimiento. La verdad es que algunos candidatos y candidatas fueron muy tercos al no entender que en Yasna Provoste hay una chance mayor y la señal que se dio fue más de debilidad que de fortaleza en términos de primarias, pues el que ella parta la campaña con cien mil votos, versus el millón que tiene Gabriel Boric y los casi 700 mil que tiene Sebastián Sichel, la pone en una situación bastante disminuida y lejos de cualquier amenaza que pueda hacer a los dos primeros. En ese sentido, lo de ayer fue casi un despropósito. La ex Concertación mostró una merma gigantesca de sus votantes si comparamos la participación de este año con la primaria Zaldívar-Lagos en que el ganador se impuso con más de un millón de votos. ¿Demuestra esto el cambio de las fuerzas políticas en Chile? Lo que ha cambiado más que la fuerza de los contenidos es el eje. La centro izquierda está más expresada en el Frente Amplio que en Unidad Constituyente, por eso el electorado del Partido Socialista ya votó por Gabriel Boric y al preguntarse donde estuvieron los votos de Paula Narváez ayer, la respuesta es que estuvieron en la primaria de Apruebo Dignidad. Gabriel Boric tiene un millón de votos, de los cuales 500 mil son los referenciados del Frente Amplio y los otros 500 mil son evidentemente del mundo socialista o del pueblo socialista. El público ya se movió hacia otras marcas que representan los mismos anhelos, así lo de ayer representa una continuidad administrativa de centro izquierda que ya no tiene el sustento electoral de los últimos años, su electorado está más envejecido y asociado a lo rural y si bien tienen gobernadores, eso es porque están bien organizados en cuanto a la militancia, pero en fondo político y electoral están en la decadencia. Ayer Carmen Frei, una vez conocido que Yasna Provoste se había impuesto a los otros candidatos, aseguró que la DC seguía viva. Al mirar los números, ¿cuán viva está realmente la Democracia Cristiana? En términos territoriales, comparada con los otros partidos de Unidad Constituyente, está mucho mejor parada. Tiene más alcaldes, un grupo importante de concejales, cuatro o cinco gobernadores regionales, pero el problema es que esa comparación es dentro de su pacto y el resto está muy débil: el PS lo único que tiene para mostrar son los quince convencionales, pero de ellos la mayoría son independientes y en materia de análisis estratégico a nivel país solo gobierna en Puerto Montt, nada más. Dime cuánta gente gobiernas y te diré cuánto pesas y la mayoría de los gobernados en Chile no están en Unidad Constituyente desde el punto de vista municipal. Luego de la elección de los integrantes de la Convención Constitucional se pensó que el Partido Socialista se había transformado en la bisagra. ¿Cuánto de cierto tiene esa afirmación a la luz del resultado de la Consulta Ciudadana del sábado? Creo que el PS no tiene ninguna capacidad de ser bisagra en este minuto. Los electores ya no necesitan bisagras, una parte importante del pueblo socialista está con Gabriel Boric y otra parte más pequeña estará con Yasna Provoste y eso se vio en lo que pasó con el PPD. No obstante su mesa estaba con Paula Narváez, la mayoría del partido estaba con Yasna Provoste. Las bases y los electores son ingobernables desde el punto de vista de las cúpulas políticas, entonces, más allá de los gestos de unidad de los próximos días, lo más probable es que la izquierda socialista esté con Gabriel Boric. ¿Cuán riesgoso es para Sebastián Sichel el surgimiento de Yasna Provoste como candidata presidencial y contendora en primera vuelta? Es de pequeño a mediano riesgo porque las estructuras de los electorados no tienen que ver con el espectro lineal de derecha, centro e izquierda, sino que con aspectos más bien cualitativos, con las dimensiones ligadas a la emoción y al territorio y también a las capacidades que tengas los electores de sentirse representados. En ese sentido, Yasna Provoste tiene cualidades que no compiten con Sebastián Sichel: es la única mujer de los candidatos, es de región y pertenece a los pueblos originarios. Esos atributos no compiten en las mismas dimensiones con Sebastián Sichel. Él compite con Boric, sobre todo en el voto joven porque seguir pensando que hay un muro entre la izquierda y la derecha es no entender lo que sucede en Chile. ¿Es aún líquido el ambiente electoral entonces? No, esto no está líquido. Esto es otra cosa, lo que hay es que los electores valorizan otros atributos que no necesariamente son comprensibles desde el punto de vista de la política tradicional, que entiende esto como un espectro que va desde la izquierda a la derecha y tiene un centro en una sola dimensión. Acá hay otras dimensiones y se producen combinaciones muy extrañas porque en la primaria había personas que estaban dispuestas a votar por Boric o por Sichel, porque los atributos se valoran de otra forma y desde la perspectiva de lo que representan para el elector, no para los partidos que están detrás del candidato. Obviamente, eso hace muy difícil hacer pronósticos.

Con un número de militantes que rodea los 150 mil, ese número era el piso esperado para la participación en la consulta ciudadana que definiría el o la candidata que representaría a Unidad Constituyente en la elección presidencial de noviembre de este año. Sin embargo, pese a que el pacto no ha informado hasta el cierre de esta nota el dato real de votantes que comparecieron a las mesas el sábado, ya se afirma que la participación fue históricamente baja. Para analizar lo ocurrido en la consulta del pacto que agrupa a los partidos por la Democracia (PPD), Radical (PR), Socialista (PS), Demócrata Cristiano (PDC), Progresista (PRO) y Ciudadanos (CIU) aliados con el Partido Liberal y la plataforma Nuevo Trato, nuestro medio conversó con el sociólogo y experto electoral Axel Callis, quien desmenuzó las variables que llevaron al triunfo de la abanderada de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, como candidata presidencial del bloque. Sin tener aun el dato final de participación. ¿Cómo evalúa la consulta ciudadana de Unidad Constituyente? Mi percepción es que esto fue un fracaso en términos de participación. Todos los números indican que fue menos gente que el núcleo de militantes que tienen los partidos, por lo que más que una demostración de fuerza, es una demostración de debilidad lo que pasó ayer y las filas que se vieron en los centros de votación fueron un espejismo pues la cantidad de mesas que había eran equivalentes a un 2,5% de las mesas del Servel. Por lo tanto, comprimieron las 140 mil o 150 mil personas que fueron a votar en muy pocos locales, entonces se produjo un efecto cedazo que generó esas colas. Lo del sábado es algo que no se debió haber hecho. Comparado con los resultado de participación de la primaria legal ¿Cuán atrás parte Yasna Provoste en la carrera presidencial? El 19 de mayo hubo un terremoto y lo del sábado fue una réplica. El pacto Unidad Constituyente no se está entendiendo hace rato, no hay una lealtad mínima, lo que tenemos es un pacto por conveniencia más que por convicciones y lo que hubo ayer fue un mecanismo de resolución de conflictos más que una consulta ciudadana y para resolver conflictos pudieron haber llegado a un avenimiento. La verdad es que algunos candidatos y candidatas fueron muy tercos al no entender que en Yasna Provoste hay una chance mayor y la señal que se dio fue más de debilidad que de fortaleza en términos de primarias, pues el que ella parta la campaña con cien mil votos, versus el millón que tiene Gabriel Boric y los casi 700 mil que tiene Sebastián Sichel, la pone en una situación bastante disminuida y lejos de cualquier amenaza que pueda hacer a los dos primeros. En ese sentido, lo de ayer fue casi un despropósito. La ex Concertación mostró una merma gigantesca de sus votantes si comparamos la participación de este año con la primaria Zaldívar-Lagos en que el ganador se impuso con más de un millón de votos. ¿Demuestra esto el cambio de las fuerzas políticas en Chile? Lo que ha cambiado más que la fuerza de los contenidos es el eje. La centro izquierda está más expresada en el Frente Amplio que en Unidad Constituyente, por eso el electorado del Partido Socialista ya votó por Gabriel Boric y al preguntarse donde estuvieron los votos de Paula Narváez ayer, la respuesta es que estuvieron en la primaria de Apruebo Dignidad. Gabriel Boric tiene un millón de votos, de los cuales 500 mil son los referenciados del Frente Amplio y los otros 500 mil son evidentemente del mundo socialista o del pueblo socialista. El público ya se movió hacia otras marcas que representan los mismos anhelos, así lo de ayer representa una continuidad administrativa de centro izquierda que ya no tiene el sustento electoral de los últimos años, su electorado está más envejecido y asociado a lo rural y si bien tienen gobernadores, eso es porque están bien organizados en cuanto a la militancia, pero en fondo político y electoral están en la decadencia. Ayer Carmen Frei, una vez conocido que Yasna Provoste se había impuesto a los otros candidatos, aseguró que la DC seguía viva. Al mirar los números, ¿cuán viva está realmente la Democracia Cristiana? En términos territoriales, comparada con los otros partidos de Unidad Constituyente, está mucho mejor parada. Tiene más alcaldes, un grupo importante de concejales, cuatro o cinco gobernadores regionales, pero el problema es que esa comparación es dentro de su pacto y el resto está muy débil: el PS lo único que tiene para mostrar son los quince convencionales, pero de ellos la mayoría son independientes y en materia de análisis estratégico a nivel país solo gobierna en Puerto Montt, nada más. Dime cuánta gente gobiernas y te diré cuánto pesas y la mayoría de los gobernados en Chile no están en Unidad Constituyente desde el punto de vista municipal. Luego de la elección de los integrantes de la Convención Constitucional se pensó que el Partido Socialista se había transformado en la bisagra. ¿Cuánto de cierto tiene esa afirmación a la luz del resultado de la Consulta Ciudadana del sábado? Creo que el PS no tiene ninguna capacidad de ser bisagra en este minuto. Los electores ya no necesitan bisagras, una parte importante del pueblo socialista está con Gabriel Boric y otra parte más pequeña estará con Yasna Provoste y eso se vio en lo que pasó con el PPD. No obstante su mesa estaba con Paula Narváez, la mayoría del partido estaba con Yasna Provoste. Las bases y los electores son ingobernables desde el punto de vista de las cúpulas políticas, entonces, más allá de los gestos de unidad de los próximos días, lo más probable es que la izquierda socialista esté con Gabriel Boric. ¿Cuán riesgoso es para Sebastián Sichel el surgimiento de Yasna Provoste como candidata presidencial y contendora en primera vuelta? Es de pequeño a mediano riesgo porque las estructuras de los electorados no tienen que ver con el espectro lineal de derecha, centro e izquierda, sino que con aspectos más bien cualitativos, con las dimensiones ligadas a la emoción y al territorio y también a las capacidades que tengas los electores de sentirse representados. En ese sentido, Yasna Provoste tiene cualidades que no compiten con Sebastián Sichel: es la única mujer de los candidatos, es de región y pertenece a los pueblos originarios. Esos atributos no compiten en las mismas dimensiones con Sebastián Sichel. Él compite con Boric, sobre todo en el voto joven porque seguir pensando que hay un muro entre la izquierda y la derecha es no entender lo que sucede en Chile. ¿Es aún líquido el ambiente electoral entonces? No, esto no está líquido. Esto es otra cosa, lo que hay es que los electores valorizan otros atributos que no necesariamente son comprensibles desde el punto de vista de la política tradicional, que entiende esto como un espectro que va desde la izquierda a la derecha y tiene un centro en una sola dimensión. Acá hay otras dimensiones y se producen combinaciones muy extrañas porque en la primaria había personas que estaban dispuestas a votar por Boric o por Sichel, porque los atributos se valoran de otra forma y desde la perspectiva de lo que representan para el elector, no para los partidos que están detrás del candidato. Obviamente, eso hace muy difícil hacer pronósticos.