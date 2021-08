Magisterio denuncia “extraño robo” en la sede comunal de Santiago

El hecho delictual se produjo aproximadamente a las 17:30 horas del sábado, cuando los delincuentes, que hasta ahora no han sido identificados, sustrajeron del inmueble una serie de computadores y notebooks en los que estaría almacenada valiosa información del Magisterio. Mario Aguilar, presidente del Regional Metropolitano de la gremial aseguró que exigirán una investigación exhaustiva de los hechos a las autoridades competenetes.

A través de un comunicado, el Colegio de Profesores dio a conocer que en horas de la tarde del sábado el recinto en el que funciona la sede comunal de Santiago sufrió el robo de todos los computadores que contenían información interna del Magisterio. “Hicimos la denuncia ante la policía uniformada y, como procede en este tipo de casos, recorrimos nuestra casa gremial y extrañamente fueron ‘revisadas’ completamente las oficinas, en especial papelería, archivadores y para sorpresa nuestra sustrajeron computadores y notebook que contenían

información interna, pero lo extraño es que dejaron data, estufas eléctricas, impresoras y otros bienes de fácil comercialización en el mercado”, señalan los dirigentes en el texto difundido públicamente. El presidente del Regional Metropolitano de la gremial, Mario Aguilar, señaló que no deja de llamar la atención este hecho delictual dadas sus características y los específico de los elementos sustraídos. “Es evidente que en una sede gremial no hay cosas tan importantes para robar, por lo tanto, no parece ser un tipo de lugar al que la delincuencia común se pueda sentir atraída, así es que vamos a pedir que se investigue y no se deje pasar este hecho, porque es muy extraño”. “(…) El Colegio de Profesores y Profesoras ha sido un elemento molesto para muchos poderes de este país, y nos resulta por decir lo menos sorprendente este robo por lo que exigiremos a las autoridades competentes que se realice una investigación a fondo y este tema no sea dejado de lado como ocurre con muchas cosas en este país, sino que sea efectivamente investigado y que haya resultados de tal investigación”, agregó Aguilar. En el texto dado a conocer públicamente, los dirigentes señalan que si bien no adelantarán juicios ni teorías conspirativas, les parece peculiar que se haya producido el delito “luego de haber sostenido una importante reunión el día viernes 20 de agosto, ocurre este hecho inusual, máxime si se trata de una sede gremial que en los hechos, no es un lugar que los delincuentes habituales tengan en miras”. “En los próximos días dispondremos de los estudios de rigor, para efectos de interponer las acciones legales que en derecho corresponda en contra de todos aquellos que resulten responsables. Si alguien pretendiera intimidarnos o acallarnos con este tipo de actos, declaramos con la mayor fuerza que nos podrán robar los bienes, pero la razón, la convicción y preocupación por la defensa de nuestros colegas, jamás la podrán siquiera tocar, pues aquellos principios están protegidos y a resguardo”, concluyen en el documento los miembros del Directorio Comunal Santiago del Colegio de Profesoras y Profesores de .Chile

A través de un comunicado, el Colegio de Profesores dio a conocer que en horas de la tarde del sábado el recinto en el que funciona la sede comunal de Santiago sufrió el robo de todos los computadores que contenían información interna del Magisterio. “Hicimos la denuncia ante la policía uniformada y, como procede en este tipo de casos, recorrimos nuestra casa gremial y extrañamente fueron ‘revisadas’ completamente las oficinas, en especial papelería, archivadores y para sorpresa nuestra sustrajeron computadores y notebook que contenían

información interna, pero lo extraño es que dejaron data, estufas eléctricas, impresoras y otros bienes de fácil comercialización en el mercado”, señalan los dirigentes en el texto difundido públicamente. El presidente del Regional Metropolitano de la gremial, Mario Aguilar, señaló que no deja de llamar la atención este hecho delictual dadas sus características y los específico de los elementos sustraídos. “Es evidente que en una sede gremial no hay cosas tan importantes para robar, por lo tanto, no parece ser un tipo de lugar al que la delincuencia común se pueda sentir atraída, así es que vamos a pedir que se investigue y no se deje pasar este hecho, porque es muy extraño”. “(…) El Colegio de Profesores y Profesoras ha sido un elemento molesto para muchos poderes de este país, y nos resulta por decir lo menos sorprendente este robo por lo que exigiremos a las autoridades competentes que se realice una investigación a fondo y este tema no sea dejado de lado como ocurre con muchas cosas en este país, sino que sea efectivamente investigado y que haya resultados de tal investigación”, agregó Aguilar. En el texto dado a conocer públicamente, los dirigentes señalan que si bien no adelantarán juicios ni teorías conspirativas, les parece peculiar que se haya producido el delito “luego de haber sostenido una importante reunión el día viernes 20 de agosto, ocurre este hecho inusual, máxime si se trata de una sede gremial que en los hechos, no es un lugar que los delincuentes habituales tengan en miras”. “En los próximos días dispondremos de los estudios de rigor, para efectos de interponer las acciones legales que en derecho corresponda en contra de todos aquellos que resulten responsables. Si alguien pretendiera intimidarnos o acallarnos con este tipo de actos, declaramos con la mayor fuerza que nos podrán robar los bienes, pero la razón, la convicción y preocupación por la defensa de nuestros colegas, jamás la podrán siquiera tocar, pues aquellos principios están protegidos y a resguardo”, concluyen en el documento los miembros del Directorio Comunal Santiago del Colegio de Profesoras y Profesores de .Chile