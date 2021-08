Expertos valoran plan “18 seguro” del Gobierno: “Va en la dirección correcta”

Durante el balance del Minsal sobre el estado de la pandemia en el país, el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, explicó el protocolo del plan “18 Seguro Parte por Casa” que viene a dar mayores libertades de reunión para las festividades de este año, procurado mantener las medidas precautorias contra la diseminación de Covid-19.

Con ese cometido, el vocero de Gobierno señaló que el llamado principal hacia la ciudadanía es a celebrar con las comunidades inmediatas tales como la familia, los vecinos y vecinas. Asimismo anunció que las disposiciones del plan Paso a Paso se mantendrán inalterables con la excepción de los aforos en los espacios abiertos y cerrados de aquellas comunas que se encuentren en fase 3 y 4.

Para las comunas en fase 1 y 2 en tanto, las fondas y ramadas estarán prohibidas en cuanto no está permitido el desplazamiento ni las reuniones durante los fines de semana y si bien no existen zonas del país que actualmente se encuentren en cuarentena, esa modificación está sujeta al estado del Covid-19 en las semanas previas a las festividades. “No podemos proyectar qué es lo que va a ocurrir efectivamente para este 18 y esa es una decisión que necesitamos para poder cuidarnos”, afirmó Bellolio.

El aforo permitido para eventos con interacción de asistentes será el mismo en las comunas que se encuentren en preparación y apertura, privilegiando a quienes cuenten con el pase de movilidad.

“Los aforos serán en los espacios abiertos hasta 300 personas con pase de movilidad mientras que en espacios cerrados, hasta 100 personas con pase de movilidad. Como las fases 3 y 4 van a tener las mismas reglas en cuanto a eventos masivos, las comunas que están en fase 4, que hoy día es la inmensa mayoría del país, van a tener un aforo más restringido que si hubiesen estado en el Paso a Paso regular, bajando de mil a 300 los asistentes permitidos con pase de movilidad“, explicó el vocero de Gobierno.

En el caso de no contar con el documento acreditativo del esquema de vacunación completo, el aforo permitido será hasta 100 personas en espacios abiertos y 50 personas en los espacios cerrados. Asimismo los recintos que reciban público no podrán combinar ambos espacios y deberán respetar la regla de los seis metros cuadrados de distancia en la disposición de los asistentes.

En cuanto a las reuniones particulares, el aforo permitido en fase 3 será de 10 personas, 20 con pase de movilidad. Mientras que en fase 4 lo permitido será 20 personas por casa y hasta 40 contando con el documento sanitario.

Para efectos de evitar el contagio, la recomendación del Gobierno es mantener el uso de las mascarillas y el frecuente lavado de manos, así como evitar compartir los utensilios alimentarios como vasos y cubiertos. “Evitar alimentos que estén en recipientes compartidos, marcar los vasos, evitar el contacto directo, lavarse las manos y muy importante también ventilar los espacios en los cuales nos encontramos”, indicó Bellolio.

El plan del Ejecutivo no considera cordones ni aduanas sanitarias específicas para viajar dentro de Chile, mientras que el toque de queda seguirá operando como se encuentra establecido actualmente.

Las disposiciones decretadas por el Gobierno- que comenzarán a regir desde el jueves 16 hasta el domingo 19 de septiembre– fueron evaluadas positivamente por el Colegio Médico. Así lo consideró la presidenta del Colmed, Iskia Siches señalando que lo mejor para el escenario sanitario del país es evitar las fondas masivas tradicionales como las que se levantan en el parque O’Higgins, en Inés de Suárez y en las capitales regionales.

“Consideramos que los anuncios hechos por el Gobierno de Chile en el plan 18 Seguro van en la línea correcta pues mantienen una lógica sanitaria invitando a celebrar en las fiestas patrias en reuniones acotadas. Tenemos buenas cifras pero estamos muy preocupados por el escenario internacional en el contexto de la variante Delta, por lo mismo nuestro llamado es a seguir cuidándonos, usar mascarilla, priorizar espacios abiertos y hacer un especial llamado a todas las personas que siguen rezagadas, a vacunarse”, señaló.

Por su parte, el infectólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, sostuvo que las condiciones que presenta el país hacen posible llevar acabo las festividades.

“Tenemos una mínima cantidad de casos reportados diariamente con una positividad muy baja y lo que es más importante aún, la ocupación de camas críticas por pacientes Covid ha disminuido significativamente, entonces por supuesto que el escenario actual es muy diferente al del año pasado y nos permite tener mayores libertades y celebrar las fiestas con menos restricciones”, señaló.

Pese a eso, el experto aseguró que la disciplina sanitaria de la población es clave para evitar un nuevo brote del virus y en ese sentido, al igual que la representante del Colmed, llamó a la responsabilidad y al autocuidado de la ciudadanía a modo de realizar actividades al aire libre o en espacios bien ventilados con un número limitado de personas, independientemente del aforo permitido por las autoridades.

“Y por supuesto privilegiar las reuniones entre personas vacunadas porque aquellas personas que no están vacunadas significan un riesgo para ellos mismos y sin duda para el resto de la comunidad, por eso es importante priorizar las reuniones con quienes tenga su esquema de vacunación completo”, indicó Silva.

El académico de la Usach coincidió con el Gobierno en el criterio sobre el uso de cordones sanitarios y aduanas. “La verdad es que ya habíamos visto en los meses anteriores que no eran muy efectivos. Las personas se desplazaban igual, incluso aquellas personas que tenían la posibilidad de acceder de manera ilegal a un permiso de movilidad, pase o salvoconducto, lo hacían y me parece que en la situación sanitaria actual el poner este tipo de barreras no genera ninguna protección adicional”, señaló.

Los matices

Sobre el toque de queda para la Región Metropolitana, que no se ha visto alterado en cuanto no se ha llegado al 80 por ciento de la población inoculada, el secretario nacional del Colmed, José Miguel Bernucci afirmó que desde el gremio se ha planteado que la medida debe tener pertinencia local. “Debe adaptarse a la realidad de cada región. Actualmente tenemos una buena situación epidemiológica así que no es oportuno el mantenerlo“.

Asimismo aseveró que el Colegio no está de acuerdo en la estrategia del Gobierno en lo referido a la flexibilización de los viajes al exterior en cuanto la presencia de la variante Delta se constituye cada vez más en una amenaza que ya ha comenzado a representar una cuarta ola de Covid en algunos países de Europa.