Gremios en pie de guerra por reforma al Código Sanitario: “Pone en riesgo la salud de la población”

Andrea Bustos C.

El Colegio de Tecnólogos Médicos convocó a un paro durante este lunes, en el marco de las movilizaciones que están llevando adelante diversos gremios de la salud en rechazo a la reforma del Código Sanitario, proyecto en el que aseguran el Minsal no escuchó a los profesionales de la salud, afectándolos con sus propuestas. Durante la semana pasada el Colegio de Matronas y Matrones llevó adelante la misma acción, como herramienta de alerta ante el proyecto que hoy se encuentran en el Congreso. El motivo es que la reforma afectará el ejercicio de su profesión, esto porque la iniciativa limitará la disciplina a lo “no patológico”. En el caso de los tecnólogos médicos, los reparos apuntan en la misma línea: el proyecto perjudicará su labor. “La reforma estaría dejando fuera las cinco menciones que tiene la profesión de tecnólogo médico. Tenemos laboratorio clínico, hematología y banco de sangre, la de morfofisiopatología y citodiagnóstico, la de radiología y física médica, la de oftalmología y la de otorrinolaringología, y ninguna de estas irían nombradas en el Código Sanitario”, explicó la presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos, Edith Valenzuela. Junto a ello, la profesional de la salud señaló que esto no solo afecta a quienes se desarrollan en el área, sino también a toda la ciudadanía: “Esta es una situación muy grave, sobre todo para la población y nuestros pacientes, ya que se les arrebataría el derecho de ser atendidos por los profesionales más adecuados e idóneos de estas especialidades. Por ejemplo, la especialidad de laboratorio clínico ha tenido un rol relevante en esta pandemia, se han realizado más de 19 millones de test de PCR y, sin embargo, esta especialidad no aparece en el Código Sanitario”. Edith Valenzuela agregó que ahora lo que les interesa es reunirse con parlamentarios y parlamentarias para abordar el proyecto, así como también esperan que el Ministerio de Salud explique por qué se decidió avanzar de esta forma en la iniciativa. “Nosotros como Colegio estamos muy preocupados de que no vayan nuestras cinco especialidades en el Código Sanitario, las cinco están en el diagnóstico tecnológico, son las que de alguna manera vienen a precisar el diagnóstico clínico emitido por los médicos, y con esto producir menos errores en él. Por eso es muy relevante nuestra profesión”, aseveró. A la matronería y los tecnólogos médicos se suma también la odontología, desde donde también han manifestado reparos ante esta reforma. Carlos Marchant, presidente Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, manifestó que como gremio tienen varias aprensiones con la reforma, pues esta “no considera la definición internacional de la odontología como disciplina, generando restricciones arbitrarias al ejercicio de la profesión, incompatibles con la factibilidad de desarrollo de nuestra área del saber y de la atención más actualizada y pertinente a los pacientes”. “Las restricciones que se pretenden imponer por vía reglamentaria en temas tales como dispositivos médicos, prescripción, órdenes de exámenes obstaculizan la labor del cirujano dentista y sus diferentes especialidades, así como pone en riesgo la salud de la población, generando un aumento de trámites burocráticos o políticos que afectarían las prestaciones en salud”, añadió. Además, Marchant manifestó: “La redacción enviada parece creer que el cuerpo humano puede ser analizado solo por límites anatómicos, obviando las interrelaciones sistémicas del mismo, perdiendo el enfoque sanitario moderno. Hay una falta de definición entre lo que es el rol de los profesionales de carácter general y los especialistas, no haciendo mención alguna a estos últimos”. Junto a ello explicó que la reforma mantiene una norma inconstitucional al toparse con el articulo 19 de la Constitución respecto de la revisión ética de los Colegios Profesionales ante sus colegiados, a lo que se agrega que la propuesta de ejercicio excepcional de la profesión es demasiado amplia, lo que dijo pone en riesgo la calidad de las atenciones de salud. Las indicaciones del Gobierno a los proyectos de ley para modificar el Código Sanitario no incluyeron gran parte de las indicaciones planteadas al @ministeriosalud por nuestro Colegio y las Sociedades de Especialidades Odontológicas.#CodigoSanitario #odontologiaenalerta pic.twitter.com/OXaChAshHo — Colegio de Cirujano Dentistas de Chile (@cdentistaschile) August 21, 2021 Por estas razones es que el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile se declara “en estado de alerta” ante este proyecto de reforma, sin descartar ninguna movilización futura. La actitud recurrente del Minsal Un punto que es de molestia para los gremios de la salud, pero no así sorpresivo, es que el Ministerio de Salud no los escuchó para llevar adelante esta reforma, pues si bien se desarrolló una mesa de trabajo por cerca de cuatro años, las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo no se ajustaron en lo absoluto a lo que se había conversado. Desde la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Fenpruss, su presidente Aldo Santibáñez, manifestó sobre este debate que como organización de inmediato presentaron preocupación al darse cuenta de que el proyecto no era validado por los colegios profesionales. “Nos preocupa porque a partir de las modificaciones hay un retroceso particular de algunas de nuestras profesiones, en otros se avanza, hay profesiones que se incorporan, pero nos preocupa en particular el área de matronería y tecnología médica. Lo que hemos dicho es que debe suspenderse la tramitación de este proyecto de ley, volver a conversar con los actores, en este caso los colegios profesionales principalmente”, sostuvo. Además, Santibáñez indicó que si bien se desconoce por qué el Minsal omitió lo propuesto por los gremios, y adoptó un camino totalmente opuesto, lo que está sucediendo va en línea con lo que han visto en el último tiempo por parte de las autoridades. “Uno pudiera irse a la experiencia propia que la Fenpruss ha tenido en la relación con el Minsal, que ha sido compleja, donde no hemos tenido reuniones con el Minsal de forma permanente para tratar temas de importancia para quienes trabajan en el sistema público. Me parece que aquí hay un poco de eso, se instala una mesa más bien para la fotografía, para señalar que se trabaja de manera conjunta con los colegios profesionales pero al momento del resultado y de sacar el documento hacia las instancias que deben ir avanzando para que esto se transforme en realidad, uno se da cuenta de que todo lo trabajado no se plasma como había resultado de la conversación en esta mesa”, comentó. Al igual que los colegios profesionales, desde Fenpruss buscan que el Minsal retire sus indicaciones del proyecto, y que se genere un verdadero diálogo con los profesionales de la salud. Según ha manifestado el diputado Miguel Crispi, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, la reforma no se revisará sin previa conversación con los gremios del área.

