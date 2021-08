La decisión de la CIDH sobre el pueblo Rapa Nui que podría incidir en la discusión constitucional

En las últimas horas de este domingo se supo en Chile de la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de admitir la demanda recibida por tal órgano contra el Estado chileno en enero de 2015, y que solicita el reconocimiento de la propiedad del pueblo Rapa Nui sobre el territorio ancestral de la Isla de Pascua. Según explicó a nuestro medio el alcalde Pedro Edmunds, pese a las numerosas solicitudes por el reconocimiento y autonomía del Pueblo de Rapa Nui que han sido constantes desde hace más de 125 años, actualmente más del 70% de su territorio ancestral es manejado y se encuentra bajo propiedad del Estado de Chile lo cual ha ocasionado de forma irremediable un daño en el estilo de vida y el desarrollo del pueblo indígena. En la solicitud ante la CIDH, se describe cómo históricamente “el Estado chileno ha mantenido una voluntad colonizadora controlando las necesidades del Pueblo Rapa Nui” a través de las instituciones chilenas lo cual, junto a las graves vulneraciones a los derechos humanos del Pueblo Rapa Nui, ha resultado en una desconfianza del pueblo indígena hacia las políticas estatales. “Creemos claramente que hay violaciones a las convenciones internacionales, como el Convenio 169, y también violaciones a derechos del pueblo Rapa Nui, a la pertenencia de su propiedad. Lo que el pueblo Rapa Nui hizo en 1888 es entregarle a Chile, como país protector, la soberanía plena y absoluta de la isla ‘sin reserva alguna para siempre’. En ese mismo tratado también dice que nos reservamos nuestra investidura y el derecho de nuestra propiedad”, señaló el jefe comunal isleño. Uno de los abogados patrocinantes de la acción ante la CIDH, Ciro Colombara, explicó que la petición del Consejo de Ancianos y Parlamento Rapa Nui y que se demanda el Estado chileno tiene que ver con su responsabilidad por la presunta la transgresión al derecho de propiedad colectiva del pueblo Rapa Nui sobre el territorio y los recursos naturales de la Isla de Pascua, además de su derecho a la autonomía. Colombara explicó que una vez notificada esta admisibilidad el Estado chileno tiene cuatro meses para efectuar sus descargos ante el órgano internacional. En tal lapso, los demandantes también pueden aportar nuevos antecedentes que aporten al mayor y mejor entendimiento de la causa. “La comisión está integrada por siete comisionados de distintos países y si bien la presidenta (Antonia Urrejola) es chilena, evidentemente ella se inhabilitará para los casos chilenos. Para tomar decisiones, la comisión debe entender o conocer cuál es la situación de cada pueblo en particular”. Dado que los demandantes ya han entregado prácticamente todos los antecedentes que pueden apoyar su solicitud, Colombara expresó que ahora es la época para que el Estado haga sus descargos e, idealmente, abrir espacios para una resolución amigable de este conflicto histórico. “Ojalá el Estado de Chile se abriera a conversaciones razonables y serias, en general siempre es mejor conversar e intentar arreglar las controversias más que enfrascarse en litigios, pero eso no es algo que, por ahora, dependa de nosotros”. En ese sentido, el alcalde Edmunds se refirió a la escasa posibilidad de abrir un término para negociaciones entre el Estado y el pueblo Rapa Nui, ya que los sucesivos gobiernos han comprometido un nuevo trato para el tratamiento con los habitantes de la isla, sin embargo, ello nunca ha sucedido. “A la comunidad Rapa Nui le pone muy contenta la decisión de la CIDH de aceptar nuestra historia, nuestros hechos y esperamos que el Estado se siente a negociar con nosotros en los próximos 4 meses que es el tiempo que la CIDH tiene para analizar esta situación y hacer las recomendaciones que corresponde ya sea que Chile modifique sus reglas y sus leyes para reconocer el derecho Rapa Nui a su propiedad colectiva, y/o que la misma comisión, si el Estado no responde como en derecho debería, recomiende que la presentación siga su camino hacia la Corte Interamericana y allí iremos a defender nuestra causa”, adelantó. Consultado sobre los plazos y cómo ello determina que sea el actual gobierno el que debe responder a la solicitud del pueblo Rapa Nui, el alcalde señaló que no tiene grandes expectativas de avance en materia de lograr una negociación real con el Estado. “No hay ninguna certeza y no tengo fe de que se reconocerá nuestro derecho a la propiedad colectiva y menos a recursos naturales porque este gobierno defiende una posición de una economía neoliberal en la que el individuo es el que mejor puede promover el desarrollo y no la colectividad, como lo ha demostrado este pueblo con miles de años de evolución. Es lamentable que hasta el día de hoy el Gobierno todavía no entienda que Chile cambió y está llamando a una mirada mucho más allá del Chile ensimismado, individualista, egoísta y pide un Chile abierto que crezca con su gente, reconociendo los derechos, compartiendo las propiedades colectivamente y también compartiendo la riqueza”. “No espero que este Gobierno vaya a hacer algún aporte, por eso definitivamente nos estamos preparando para irnos a la Corte y lamentablemente llegaremos allá no con este gobierno, sino con el que viene. Pedro Edmunds también se refirió a los efectos que podría tener en el trabajo de la Convención Constitucional esta decisión de la CIDH, y manifestó la relevancia y urgencia de que en Chile entendamos que existen otros modelos de sociedad que no se funden necesariamente en el extractivismo e individualismo que caracteriza el neoliberalismo. “Tenemos que repensar la forma en que debemos mirar nuestra economía hacia una que tenga inclusión para todos y que busque sacar el provecho de la naturaleza, pero no de manera extractivista, sino que incorporando más ciencia. Nosotros creemos que con el buen uso de la ciencia en la economía y con un aporte de la forma de vivir filosófica, podríamos sacar adelante una sociedad ejemplar”, reflexionó el jefe comunal. Finalmente, consultado al respecto, el abogado que representa a Rapa Nui expresó que esta admisibilidad de la que informó la CIDH podría tener relevancia en el marco de la discusión constitucional vigente en nuestro país. “Pondrá sobre la mesa cuál es el estándar del Derecho Internacional de DD.HH. para los pueblos indígenas. Evidentemente ese tema se discutirá en la Convención y me parece relevante que se sepa cuál es ese estándar. Este informe de admisibilidad ya adelanta algunos puntos sobre esa materia, no solo para el pueblo Rapa Nui, sino en general para todos los pueblos indígenas que participan de este proceso y también para los convencionales que no pertenecen a tales pueblos. Una vez transcurrido el plazo de cuatro meses, la Comisión Interamericana de DD.HH. deberá emitir su informe final en orden a que el caso sea conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

