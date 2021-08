Dr. José Miguel Bernucci: “No deberíamos recomendar aún los viajes al extranjero”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el secretario general del Colegio Médico de Chile, José Miguel Bernucci, se refirió a las medidas anunciadas por el gobierno para el fin de semana patrio del próximo 18 de septiembre y de la incertidumbre que representa la variante Delta del Covid-19 en nuestro territorio. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las medidas anunciadas por el Ejecutivo, el doctor José Miguel Bernucci afirmó que “nosotros creemos como Colegio que el plan en su conjunto va en la dirección correcta, afortunadamente nuestras autoridades tomaron en cuenta la opinión de los alcaldes y de varios gobernadores regionales, quienes señalaron que ellos no estaban de acuerdo con estas mega celebraciones, como las conocíamos hace poco tiempo”. En ese sentido agregó que “el hecho que no haya barreras para movilizarse a lo largo de Chile también es una noticia en la que estamos de acuerdo, la baja circulación viral que hay entre las regiones no justifica la utilización de barreras sanitarias y donde quizá echamos más de menos que hubiese un énfasis es en que no deberíamos recomendar los viajes al extranjero aún. Las acciones deben ir dirigidas a cuidar el buen momento epidemiológico y, por ende, los viajes no esenciales no deberían estar recomendados y ahí la autoridad debería ser transparente y franca con la población”. Respecto de ese punto, sobre las medidas que se debiesen tomar para evitar la diseminación de la variante Delta, el facultativo sostuvo que “la pregunta es cuál será nuestro cinturón de seguridad para evitar el aumento de los casos. Lo peor sería volver al escenario epidemiológica en el que ya hemos estado y, en ese sentido, la respuesta es poner el pie en el acelerador respecto de los no vacunados, sabemos que la variante Delta provoca una enfermedad leve en los vacunados y una mucho más grave en los no vacunados y acá viene una crítica técnica al programa de vacunación respecto de la pertinencia de comenzar a entregar una tercera dosis y o bien priorizar a los no vacunados”. Siguiendo esa línea, José Miguel Bernucci agregó que “el segundo factor tiene que ver con la trazabilidad, porque si bien se ha mejorado este aspecto, tenemos que superar los cinco contactos por cada caso si queremos que la trazabilidad sea efectiva, mientras eso no pase, la variante Delta podrá manifestarse de manera comunitaria con muy poca dificultad“. El secretario general del Colegio Médico insistió en la necesidad de avanzar en la vacunación de aquellas personas que no lo han hecho aún “cada contagio en persona no vacunada en el mundo genera el potencial riesgo de crear una variante y por lo tanto, que los países con mayor poder adquisitivo estén acumulando vacunas para poner terceras dosis, cuando tenemos alrededor de un 50 por ciento de la población que no ha alcanzado la primera dosis, no es una buena noticia”. “El riesgo de aparición de variantes en personas no vacunadas es mucho mayor y en ese sentido, el esparcimiento de los contagios a nivel mundial pone en riesgo a todo el mundo, no solo a los países donde no existe la vacuna”, recalcó Bernucci. Respecto de la proyección de la pandemia para los próximos meses, el doctor Bernucci afirmó que “es difícil hacer una proyección e incluso sería un poco irresponsable porque no hay modelos matemáticos que nos puedan meter a la variante delta como factor. por lo tanto, si uno pudiera definir el momento en el que estamos sería: incertidumbre”. En ese sentido agregó que “un escenario que es posible es que Coronavac sea eficaz contra la variante Delta y, en ese sentido, generar un aumento de casos sin una gran cantidad de hospitalizados, sin una cantidad significativa de fallecidos y seguir en un escenario similar al que estamos ahora de aquí a fin de año. Otro escenario plausible y que no es descartable, es que la variante Delta comience un contagio exponencial, haciendo estragos en los no vacunados y generando un aumento de hospitalizaciones con todos los costos que eso significa y obligando a tomar de nuevo medidas restrictivas”. El doctor Bernucci se refirió también a las críticas que pronunció en su contra el ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio y respondió que “lamentablemente varias autoridades del gobierno no han salido de ese lugar respecto de que todas las críticas, sobre todo críticas u observaciones constructivas respecto del manejo de la pandemia, el gobierno las toma como una crítica política y eso los ha inmovilizado de hacer cambios”. Finalmente y sobre las lecciones que debería aprender el país luego de la pandemia, el secretario general del Colegio Médico afirmó que “la primera gran lección es la equidad en el sistema sanitario, si algo ha quedado claro es que al momento de tener una persona realmente grave no hay diferencias entre sistema público y sistema privado y de hecho, si retrocedemos algunos meses antes de la pandemia, en pleno estallido social, ya era un tema que estaba instalado en nuestro país y la pandemia solo vino a ratificar que las inequidades existentes en nuestro país, en realidad son totalmente inexplicables”.

