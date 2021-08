Ximena Rincón, nueva presidenta del Senado: “Es en este momento que nos jugamos la reconciliación de la política con la ciudadanía”

Durante el inicio de la sesión del Senado que trató como primer punto en tabla la votación para resolver la conducción de la Cámara Alta, se definió con una mayoría de 24 votos a Ximena Rincón como la nueva presidenta del Senado, de modo que la cabeza de la testera permanece en manos de una mujer demócrata cristiana. Antes de abrir la votación por la candidata de la falange, el oficialismo -por una moción de Juan Antonio Coloma-propuso a la senadora de la UDI Luz Ebensperger al cargo. No obstante como ya estaba previsto por la conformación de la Sala, la parlamentaria no alcanzó la mayoría y se quedó con 15 preferencias. Una vez en el podio, Rincón agradeció el respaldo de sus pares y dedicó unas palabras a quien deja la presidencia, Yasna Provoste, asegurando que su período de liderazgo y vocación de servicio en la crisis más aguda de la nación, quedará registrado en la historia. “Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas, cuántas veces hemos escuchado esa frase y cuántas veces que se nos repite desde la ciudadanía. Pareciera existir un ánimo desesperanzador respecto al porvenir y es que luego del estallido social, la democracia y la política en particular han quedado desfasadas de las necesidades de la población, cuestión que sin lugar a dudas se ha agudizado con la pandemia, una pandemia que ha derivado en una crisis múltiple tanto en la estructura social como también en los hogares”, declaró preliminarmente Rincón, agradeciendo a los profesionales de la salud por su desempeño en la contención de la pandemia y requiriendo un minuto de silencio por las víctimas del Covid-19. Asimismo la legisladora aseveró que el Senado debe ser el lugar en el que la ciudadanía encuentra la solución a sus problemas, afirmando que “desde este espacio me comprometo a seguir impulsando las transformaciones que la ciudadanía reclama, con gobernabilidad y consensos amplios, permitiendo así la reconstrucción del país que debe ser inclusivo, con justicia social y que nos permita dar estabilidad y dignidad a las familias”, señaló. Entre los desafíos futuros que mencionó la legisladora, estuvo la democratización y descentralización territorial, la reactivación económica y el combate al desempleo que ha agudizado la feminización de la pobreza. “El crecimiento económico y el desarrollo sostenible no son incompatibles”. “Es en este momento que nos jugamos la reconciliación de la política con la ciudadanía lo que es clave para superar la grave crisis por la que atraviesan las instituciones, los partidos, los que nos dedicamos a la política, el sistema de justicia, las instituciones encargadas de velar por la seguridad. Todos tenemos que cumplir con nuestro mandato que no es otro que poner el bienestar de las personas en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestra acción”, aseveró. Asimismo y en la línea de la oposición, la senadora criticó la gestión del Gobierno particularmente en el marco de la pandemia y aseguró que la ciudadanía fue víctima de la arbitrariedad de esta administración. Respecto a los proyectos del cuarto retiro, el TPP11 y los relacionados con las ayudas sociales que se han comprometido por el Ejecutivo, Rincón aseguró que la agenda es extensa. “Vamos a fijar semanalmente y obviamente le pondremos toda la celeridad que corresponda. Hemos sido tremendamente ágiles en sacar toda la agenda de ayudas económicas en la Comisión de Hacienda, lo vamos a seguir haciendo y mis colegas en cada una de sus Comisiones también”, aseguró. Desde la oposición el senador Rabindranath Quinteros señaló tener plena confianza en Ximena Rincón con la cual ha tenido la oportunidad de trabajar en algunas Comisiones “Es una mujer muy preparada, trabajadora y no tengo duda que va a seguir el camino que inició Yasna Provoste e inició más bien Carlos Montes, Adriana Muñoz en estos últimos años y no tengo ninguna duda que Ximena Rincón va a seguir el mismo camino, primero la unidad y el trabajo en conjunto de una oposición seria, responsable, que da ideas y que no torpedea, como se ha dicho por ahí, las iniciativas del Gobierno por torpedearlas. Si la gente supiera todos los proyectos que le hemos aprobado pero mejorado al Gobierno, no lo creerían todo el trabajo que hemos realizado”, señaló. La definición de la DC En una reunión realizada entre los senadores y senadoras de la Democracia Cristiana que concluyó a eso de las 12 de la noche de este martes, los y las legisladoras determinaron llevar a Ximena Rincón como candidata a la presidencia del Senado luego que Yasna Provoste se retirara del cargo para concentrarse en su campaña electoral a la presidencial por Nuevo Pacto Social. Una determinación que será apoyada por las bancadas de oposición según confirmó este martes Yasna Provoste en cuanto respaldaran a la carta de la DC sin vetos ni exigencias. El senador del PPD Guido Girardi dio cuenta de esta disposición declarando ayer que en la DC hay tres mujeres valiosas que tienen trayectoria suficiente para revestir el cargo, por lo que no se hará objeción alguna. Luego que la DC se inclinara por la senadora por el Maule en lugar de Carolina Goic como se especulaba la jornada de ayer, la decisión fue comunicada a los comités de los partidos de oposición. Hoy el senador del partido socialista, Alfonso de Urresti, aseveró que estarán a favor de esta iniciativa y agregó que el perfil de la oposición debe ser claro en su pauta respecto al gobierno para salir de la crisis de gobernanza, marcando lo que tiene que ser el futuro gobierno a partir de marzo. En las últimas palabras de Provoste sobre la testera, ella señaló que “es fundamental que el Senado siga realizando una tarea sin que esté mediatizado por los esfuerzos que ella lleva adelante desde que inscribió su candidatura por la centro izquierda. Esto de manera que ella pueda dedicarse a cumplir a cabalidad sus tareas como senadora y también lo que implica ser candidata presidencial”. En la instancia Rincón expresó su agradecimiento a Provoste por su gestión, valoró su fuerza y coraje y aseguró no tiene duda alguna de que sabrá enfrentar los desafiantes meses que tiene por delante en la disputa presidencial. Fueron las palabras de la senadora que inicialmente sería la candidata de la DC a la presidencia. La perspectiva del oficialismo Al respeto la senadora independiente Carmen Aravena que pertenece a la bancada de Renovación Nacional valoró de manera positiva la carta que ha puesto a disposición la oposición para presidir el Senado. En ese sentido, señaló estar muy de acuerdo con que sea una mujer quien siga liderando la Cámara Alta. “Me parece que está bien. Ximena tiene una larga experiencia en el parlamento, es un muy buen desempeño el que tiene y va a poder trabajar para todos porque de eso se trata cuando una es presidenta, más allá del partido que representa, ella será nuestra presidenta del Senado y por lo tanto tiene que trabajar con todos. Creo que el espíritu que ella ha manifestado en el trabajo que hemos tenido en estos cuatro años así es”, manifestó. Respecto a los temas que se deben tramitarse de manera prioritaria en el hemiciclo del Senado, la legisladora recalcó la necesidad de avanzar en el proyecto de resguardo a la infraestructura crítica, una moción que fue ingresada por ella y que se encuentra apremiando el Ejecutivo. “Yo creo que ahí Ximena tiene un rol muy importante que jugar y tiene una oportunidad para ella de liderar este proceso, pero también para el Senado, de poder revisar todos los proyectos que están pendientes y que están vinculados muchos a seguridad con un tema que la delincuencia, el terrorismo en el caso de la Araucanía que está cada día más complicado, el narcotráfico. En ese sentido ella tiene una oportunidad de agilizar y acelerar proyectos que en algún momento y con la pandemia tuvieron que ver con temas sanitarios, con temas económicos y sociales y hoy día claramente el tema de seguridad es importante para cualquier ciudadano de este país no importa dónde viva”, indicó. Senadora Carmen Gloria Aravena. Además de mencionar algunas de las agendas rezagadas que la nueva presidencia de la Cámara Alta debe volver a instalar, Aravena subrayó la importancia de contribuir a mejorar la percepción e imagen que tiene la ciudadanía respecto al Senado, en esta nueva conducción. “Al menos retomar temas tan importantes como pensiones que está pendiente en el Senado, el tema de seguridad pública y el tema del PP11 donde creo que lo peor que podemos hacer es cerrarnos a discutirlo, a analizarlo y retomarlo también en los tiempos que hoy día está viviendo el mundo que ha cambiado mucho en dos años. Hoy día se requiere ese análisis y ella tiene una gran oportunidad”.

