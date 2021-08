3453e3c0c9

0dbd986956

Género Nacional Salud Trabajo Colegio de Matronas y Matrones vuelve a movilizarse contra la reforma al Código Sanitario La protesta se enmarca en la movilización que ha desplegado el gremio para manifestar su profundo rechazo a la reforma que vendría a reducir en un 70 por ciento sus funciones y poner en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Maria Luisa Cisternas Jueves 26 de agosto 2021 13:41 hrs. Me Gusta Compartir

Este jueves a mediodía el Colegio de Matronas y Matrones realizó una nueva manifestación nacional por la reforma al Código Sanitario que las y los restringe en un 70 por ciento de sus funciones orientadas a la atención de población gestante y embarazadas, repercutiendo en la salud de las mujeres más vulnerables del país. En Santiago, la protesta se desarrolló en paseo Ahumada con Alameda y en una concentración en la Plaza de Armas. Esta movilización se suma al paro nacional de advertencia realizado el pasado jueves 19 de agosto y cumple con la finalidad de continuar con las acciones que permitan visibilizar el absoluto rechazo a las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, firmadas por el Presidente Sebastián Piñera junto a los ministros de Salud y de Educación, Enrique Paris y Raúl Figueroa, respectivamente, al proyecto que se encuentra en la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. La presidenta del Colegio, Anita Román, ha señalado que desde el gremio no se aceptará el terminar con acciones del ámbito disciplinar bajo un reglamento en la medida que “los reglamentos se pueden cambiar de acuerdo al Gobierno de turno”. Además la propuesta al articulado 118 del Código Sanitario margina a las y los matrones del área de patología que es lo que provoca la reducción del 70 por ciento de sus funciones en este instrumento que regula las competencias de los profesionales del área. De esta manera las indicaciones ingresadas por el gobierno desconocen algunas facultades que han tenido las matronas y matrones en lo relativo a la prescripción de algunos medicamentos como anticonceptivos, las recetas para tomas de exámenes o indicaciones de exámenes y la realización de varios procedimientos. “Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía, no para que solidaricen con nosotras las matronas, lo aplaudo si lo hacen pero que analicen el documento y analicen la propuesta en general que ingresó al parlamento porque realmente es bastante preocupante, sobre todo si la firma el ministro de Educación. Es decir ¿qué pasa con las alumnas que están estudiando? ¿Hay algo nuevo para ellas? En eso no han sido nada claros”, señaló Román. La gran preocupación radica en las repercusiones que esto pueda generar en la mantención de la perspectiva salubrista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En ese sentido, la presidenta del gremio denunció que la reforma implica la restricción de los controles a las gestantes y embarazadas que tienen alguna patología o enfermedad asociada al embarazo, lo que es un retroceso en términos de mantener los indicadores de baja mortalidad neonatal, materna y perinatal. “Ya llevamos más de quinientos Papanicolaous que no se han hecho, muchísimas, miles de mamografías que no se han hecho y no hay ningún espacio donde se haga un programa que en el fondo diga cómo vamos a disminuir esa gran lista de espera de prevención que tenemos en los cánceres de nuestras mujeres“, aseveró Román. La reforma al Código Sanitario ha generado la movilización de otras disciplinas de la salud como lo son los y las Tecnólogas Médicas que paralizaron sus actividades este lunes 23 de agosto, mientras que desde el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile también se ha declarado en alerta por esta situación. La iniciativa se abordará en una sesión en el Congreso a realizarse el próximo lunes 30 de agosto, en la que recibirán en las audiencias a diversos gremios de la salud.

Este jueves a mediodía el Colegio de Matronas y Matrones realizó una nueva manifestación nacional por la reforma al Código Sanitario que las y los restringe en un 70 por ciento de sus funciones orientadas a la atención de población gestante y embarazadas, repercutiendo en la salud de las mujeres más vulnerables del país. En Santiago, la protesta se desarrolló en paseo Ahumada con Alameda y en una concentración en la Plaza de Armas. Esta movilización se suma al paro nacional de advertencia realizado el pasado jueves 19 de agosto y cumple con la finalidad de continuar con las acciones que permitan visibilizar el absoluto rechazo a las indicaciones que ingresó el Ejecutivo, firmadas por el Presidente Sebastián Piñera junto a los ministros de Salud y de Educación, Enrique Paris y Raúl Figueroa, respectivamente, al proyecto que se encuentra en la comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. La presidenta del Colegio, Anita Román, ha señalado que desde el gremio no se aceptará el terminar con acciones del ámbito disciplinar bajo un reglamento en la medida que “los reglamentos se pueden cambiar de acuerdo al Gobierno de turno”. Además la propuesta al articulado 118 del Código Sanitario margina a las y los matrones del área de patología que es lo que provoca la reducción del 70 por ciento de sus funciones en este instrumento que regula las competencias de los profesionales del área. De esta manera las indicaciones ingresadas por el gobierno desconocen algunas facultades que han tenido las matronas y matrones en lo relativo a la prescripción de algunos medicamentos como anticonceptivos, las recetas para tomas de exámenes o indicaciones de exámenes y la realización de varios procedimientos. “Yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía, no para que solidaricen con nosotras las matronas, lo aplaudo si lo hacen pero que analicen el documento y analicen la propuesta en general que ingresó al parlamento porque realmente es bastante preocupante, sobre todo si la firma el ministro de Educación. Es decir ¿qué pasa con las alumnas que están estudiando? ¿Hay algo nuevo para ellas? En eso no han sido nada claros”, señaló Román. La gran preocupación radica en las repercusiones que esto pueda generar en la mantención de la perspectiva salubrista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En ese sentido, la presidenta del gremio denunció que la reforma implica la restricción de los controles a las gestantes y embarazadas que tienen alguna patología o enfermedad asociada al embarazo, lo que es un retroceso en términos de mantener los indicadores de baja mortalidad neonatal, materna y perinatal. “Ya llevamos más de quinientos Papanicolaous que no se han hecho, muchísimas, miles de mamografías que no se han hecho y no hay ningún espacio donde se haga un programa que en el fondo diga cómo vamos a disminuir esa gran lista de espera de prevención que tenemos en los cánceres de nuestras mujeres“, aseveró Román. La reforma al Código Sanitario ha generado la movilización de otras disciplinas de la salud como lo son los y las Tecnólogas Médicas que paralizaron sus actividades este lunes 23 de agosto, mientras que desde el Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile también se ha declarado en alerta por esta situación. La iniciativa se abordará en una sesión en el Congreso a realizarse el próximo lunes 30 de agosto, en la que recibirán en las audiencias a diversos gremios de la salud.