Disidencias sexuales y cantantes chilenas se toman los escenarios de Matucana 100

La programación incluye conciertos de artistas como Pascuala Ilabaca, Rosario Alfonso, Galacticx y Winters of Blue, entre otros. Las entradas deben comprarse a través de la página web de M100 y para todos los espectáculos en vivo se solicitará pase de movilidad.

Durante el mes de septiembre tanto el Teatro Principal como la Explanada del Centro Cultural Matucana 100 se llenarán de los sonidos musicales de artistas chilenas y de los principales exponentes de la música LGBTIQA+. Una vuelta a la presencialidad marcada por presentaciones con discursos contingentes y comprometidos. Así, el 9 de septiembre a las 19:00 horas se presentará la cantante nacional Pascuala Ilabaca, quien ofrecerá un espectáculo lleno de éxitos, el que incluirá sus nuevas canciones como su reciente single, La Curiosidad. Una exponente que se nutre de las músicas de raíz para crear una melodía alegre y compleja que mezcla carnaval con política. Para quienes quieren conocer los sonidos de las nueva generación de cantautoras chilenas, podrán disfrutar del ciclo Compositoras en Vivo. En él estarán Rosario Alfonso, que el 2 de septiembre ofrecerá un concierto renovado y tocará temas lanzados recientemente como Negación. También participará I.O. que es el proyecto musical de Isidora O’Ryan, compositora que se presentará el 3 de septiembre con un show único donde dará a conocer su disco debut Ciénaga. Mientras, el 4 de septiembre la artista Ambar Luna, mostrará lo mejor de su música urbana y, finalmente, el 5 de septiembre se presentará Niña Tormenta, que presentará temas de su nuevo disco, Las cosas lento así como canciones del su primer trabajo discográfico. Todos los shows se realizarán en la explanada de M100 y serán a las 18:oo horas. Disidencias sexuales AMIK FEST es un festival de carácter anual que alberga a exponentes de la música a lo largo de Chile que se identifican abiertamente dentro del espectro LGBTIQA+. Una instancia musical que se enfoca en la promoción cultural mediante la visibilización de artistas LGBTIQ+ y la creación de espacios seguros para todes. Los artistas que componen el line up provienen de 5 distintas regiones del país, quienes nos deslumbrarán con sus canciones cargadas de activismo y experiencias de nuestra comunidad. Un festival organizado por disidencias para la música disidente. De esta forma, el 8 de septiembre se presentará Kamon Kamon Kamon, proyecto solista de Rayén Díaz González (conocida profesionalmente como KAMON), cantautora y performista trans de Santiago de Chile. Su música toma elementos propios del electropop y el darkwave, oscilando constantemente entre lo lúdico y lo oscuro, desafiando los roles de género impuestos por un sistema centrado hacia la heterosexualidad y lo cisgénero. Ese mismo día subirá a los escenarios, , unx cantante, compositor y productor no-binarie de la región de Valparaíso, cuyo proyecto comienza a conformarse en mayo del año 2019 desde la necesidad de materializar sus emociones a través de la música, componiendo sobre el amor, la disidencia sexual y la fiesta. El jueves 9 de septiembre se presentará Winters of Blue, proyecto de música originario de Talca que se enfoca en generar ambientes surreales. En su historia discográfica tiene singles y un EP, titulado 3084. Además, este año lanzará su disco debut, titulado Darkside. El mismo día ofrecerá su show Lolein, dúo de música pop experimental conformado por Pri y Eileen. Finalmente, el viernes 10 de septiembre, Barbacius, composi tor, letrista, intérprete y performer chileno de género no binarie de música pop ofrecerá un espectáculo donde dará a conocer sus nueve singles con perspectiva disidente. Día que también se presentará Noah Blanco, músico y productor trans masculino no binario que apunta a visibilizar y normalizar la existencia de identidades fuera de la norma en la industria musical chilena. Los clásicos Tienen 35 años de historia y un público fiel a su estilo musical. La banda rock chilena, Electrodomésticos, llega al Teatro Principal de M100 para presentar su concierto Público. Dos presentaciones que se realizarán el 10 de septiembre, uno a las 17:00 horas y otro a las 19:00 horas (agotado) donde la agrupación hará un recorrido por sus grandes éxitos. El 12 de septiembre la banda más importante de la escena nacional de los últimos diez años, We are the grand ofrecerá un concierto donde tocará sus canciones más destacadas. Conocidos por su estilo rock, pop, con tintes indie, harán su espectáculo en el Teatro Principal, a las 19.00 horas. Las entradas deben comprarse a través de la página web de M100 y para todos los espectáculos en vivo se solicitará pase de movilidad.

