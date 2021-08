2b7b6c69bb

Internacional Tribunal Supremo acusa a expresidenta Áñez de 'genocidio' ante el parlamento boliviano En Bolivia, avanzan las gestiones para un juicio contra la ex presidente interina Jeanine Añez. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia remitió al parlamento una acusación por genocidio y otros delitos. Se trata de la cuarta proposición acusatoria contra Añez, quien se encuentra en prisión preventiva desde marzo tras ser señalada de coautora del golpe de Estado contra Evo Morales, en 2019, y de la represión que lo acompañó. RFI Viernes 27 de agosto 2021 11:48 hrs.

La acusación contra Jeanine Añez por genocidio había sido presentada el 20 de agosto por la Fiscalía general boliviana ante el Tribunal Supremo. Ayer, el TSJ siguiendo el procedimiento remitió el documento al Parlamento, órgano que deberá ahora aprobar o no el juicio contra la ex presidenta interina. Pero la aprobación en el legislativo sólo será posible con el voto de dos tercios de sus miembros, y el gobernante Movimiento al Socialismo no tiene esa mayoría. Cabe recordar que la derechista Jeanine Añez se encuentra en prisión preventiva señalada por el actual gobierno de izquierda como coautora del golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. La acusación por genocidio contra Añez surgió de la denuncia de los familiares de las víctimas de la represión que acompañó este golpe de Estado, y que totalizó 22 muertos. También hay dos juicios en curso contra la ex presidenta que incluyen supuestos delitos de sedición, terrorismo, conspiración e incumplimiento de deberes. La oposición considera que las acciones judiciales contra Añez obedecen a un ajuste de cuentas político. A esto se suma el informe lapidario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la justicia boliviana a la que catalogó como “falta de independencia”, de “ausencia de garantías del debido proceso” y de “uso excesivo de la detención preventiva”. Añez de su lado intentó suicidarse en la cárcel el sábado pasado.

