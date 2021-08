Investigador lanza publicación que desentraña los días de la Unidad Popular en Puerto Montt

Motivado por la necesidad de visibilizar la experiencia de la Unidad Popular en Puerto Montt, el antropólogo Wladimir Soto Cárcamo decidió escribir un texto capaz de revelar cómo Salvador Allende fue ganando terreno en la zona sur del país hasta alcanzar la presidencia. El tema no le era ajeno. En distintas oportunidades, el autor había investigado procesos históricos, publicando textos como Puerto Montt: una historia negada, ejemplar que transita entre los años 1969 y 1973, y Pampa Irigoin: historia de una matanza en Puerto Montt, entre otros. Sin embargo, en esta oportunidad, el reto era generar un relato minucioso respecto de la cadena de hechos que se registraron en la región desde la matanza de Pampa Irigoin el 9 de marzo de 1969 hasta el 10 de septiembre de 1973. Fue así como el investigador recopiló archivos, imágenes y testimonios, los que decantaron en el libro Puerto Montt en los tiempos de la Unidad Popular, publicación que en más de 180 páginas recrea los avatares del proceso político de Salvador Allende en la ciudad portuaria. Wladimir Soto Cárcamo señaló que el libro surgió, sobre todo, ante la falta de información respecto del proceso político en la zona. “Me di cuenta que no había ningún libro de la Unidad Popular en Puerto Montt. Se hablaba sobre temas generales, el Golpe de Estado, pero no sobre lo que había ocurrido en los días previos. Entonces, empecé a entrevistar a los testigos y a reunir información”, comentó el escritor. El texto inicia contextualizando la situación de precariedad en que vivían las y los pobladores en la región a finales de los años 60. Con altos índices de mortalidad infantil y cesantía, Puerto Montt atravesaba un momento complejo, donde destacaba otro gran tema: el déficit habitacional. “Producto del terremoto del ‘60, se producen varios fenómenos: un proceso migratorio campo-ciudad fuerte, la inundación del territorio, todo el tema tecnológico, la situación casi de esclavismo que vive la la población mapuche en la zona de Osorno y Llanquihue, que se ve obligada a migrar a Puerto Montt para encontrar mejores condiciones laborales y de libertad”, comentó Soto. “Esto lleva a un crecimiento sobre un 32 por ciento en la ciudad de Puerto Montt, que genera una tensión para acceder a una vivienda. El Gobierno de Eduardo Frei tampoco genera programas de viviendas sociales, lo que lleva al proceso de toma que comienza el año 68”, añadió el investigador. En ese sentido, el texto avanza de manera cronológica, proponiendo que la matanza de Pampa en 1969 es un hecho clave para el posicionamiento de la Unidad Popular tanto a nivel local como nacional. “No se puede explicar el triunfo de la UP sin la matanza de la Pampa Irigoin. Ésa es mi tesis, porque sin la matanza no se habría producido la ruptura en la DC, lo que le abre grandes posibilidades para que la Unidad Popular llegue a ganar la presidencia”, sostuvo el autor. El libro expone cómo, luego de la matanza de los pobladores, la figura de Allende ganó adherentes en la zona y cómo, desde la Casa del Pueblo, sede de los partidos de la Unidad Popular, se levantaron acciones para reforzar su postulación a La Moneda. No obstante, también se sumerge en los roces que generaba su candidatura presidencial. Pero eso no es todo. Junto con ello, el volumen reconstruye cómo, una vez en el poder, la Unidad Popular enfrentó los problemas que interrumpían el desarrollo de la región y la llegada de una visita particular: Fidel Castro. “Ésa es una de las visitas más importantes, después de la de Juan Pablo II, si se compara la cantidad de gente. Fidel llegó muy resfriado, pero con las mismas ganas de siempre. La población se aglomeró en el aeropuerto y lo recibieron con bombos y platillos (…). Los dirigentes sindicales le preguntan cómo era hacer la revolución, cómo era la revolución cubana y le cuentan anécdotas”, comentó el autor respecto de este hito. Finalmente, el texto reconstruye los últimos meses de la Unidad Popular en Puerto Montt, revelando experiencias sobre sabotajes y ataques en contra de adherentes al gobierno popular. En ese contexto, Wladimir Soto Cárcamo indicó que aparecen personajes “siniestros” como Osvaldo Romo Mena, quien en enero de 1973 figuraría como candidato a diputado por la Unión Socialista Popular (USOPO). Más tarde se descubriría su rol como agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). El autor señaló que el Golpe Militar es un hecho fuertemente presente en la memoria de la población de Puerto Montt. Según dijo, las detenciones comenzaron a primera hora del 11 de septiembre y, en general, no hubo mucha resistencia en la región. “Acá los aviones comenzaron a operar desde temprano, porque si fallaban los aviones que bombardearían La Moneda, operarían los de Puerto Montt. Esa era una de las cosas que se barajaba dentro de las Fuerzas Aéreas. Esa era la alternativa B. Por eso se vuelan aviones y está todo el operativo, pero acá queda definido el Golpe a las 8: 15”, puntualizó el investigador. El libro Puerto Montt en los tiempos de la Unidad Popular ya se encuentra disponible de manera física. Puede ser adquirido en la librería Sotavento Libros de Puerto Montt (Avenida Diego Portales #570, Puerto Montt). También puede ser solicitado para despacho a todo Chile.



El libro Puerto Montt en los tiempos de la Unidad Popular ya se encuentra disponible de manera física. Puede ser adquirido en la librería Sotavento Libros de Puerto Montt (Avenida Diego Portales #570, Puerto Montt). También puede ser solicitado para despacho a todo Chile.



