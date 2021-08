Ad portas de la votación, se mantiene la incertidumbre respecto del cuarto retiro

Citada para la tarde de este nartes, la instancia parlamentaria integrada por trece diputados y diputadas reanudará la discusión de los proyectos refundidos que buscan se autorice a los cotizantes poder realizar un cuarto giro desde sus cuentas de capitalización individual, con un tope de 150 UF. Luego de las advertencias de economistas y del mismo presidente del Banco Central, Mario Marcel, respecto de los posibles efectos adversos que podría dejar la aprobación de este proyecto de ley, el Gobierno ha instado a sus parlamentarios a alinearse y votar en contra de la idea de legislar, sin embargo, hasta ahora el panorama sigue siendo incierto. Desde la bancada de Renovación Nacional, el diputado Andrés Celis ligó el resultado de la votación de mañana a la de otros proyectos presentados por parlamentarios oficialistas y que postulan el retiro total de los fondos de modo de traspasarlos a una cuenta segura o blindada e inexpropiable. “Si la bancada ve que se va a apoyar un cuarto retiro, van a estar los votos del retiro por el cien por ciento de los ahorros de trabajadores y trabajadores de nuestro país. Eso es lo que percibo en cuanto a la posición de un número importante de diputados y diputadas de Renovación Nacional, fundamentalmente respecto del proyecto de ley del diputado Alessandri y otros que han ingresado con los de los diputados Durán o Fuentes que establecen algunas excepciones para el retiro del 100%”. Por los trascendidos que hay hasta el momento, se espera que cuatro diputados oficialistas voten en contra de la idea de legislar y cuatro de oposición a favor. Los cinco restantes aun no han manifestado su opción de manera pública, por lo que las negociaciones seguirán hasta el último minuto. Para la diputada Karol Cariola no debería existir ningún argumento para rechazar la idea de este nuevo giro, pues las circunstancias que originaron los tres primeros no han cambiado, por lo que emplazó a los parlamentarios a mantener la votación que expresaron las veces anteriores. “Las mismas razones que tuvimos para aprobar el primer retiro, segundo y tercer retiro, hoy se mantienen vigentes. No por la existencia del IFE familiar los problemas de la ciudadanía de aquellas familias que tuvieron que endeudarse previo a la incorporación universal de los IFE, se resolvieron. Muchas de estas familias se tuvieron que endeudar, utilizar créditos bancarios y familiares o apoyos de otro tipo durante todo el proceso previo a la implementación del IFE. Quiero recordar que pasó casi un año en que el Gobierno de Chile no entregó ayuda a la gran mayoría de las familias de nuestro país”. Una de las críticas más fuertes que se ha escuchado respecto de este cuarto retiro es el costo a largo plazo que generaría, ya que afectaría gravemente las pensiones futuras, particularmente en las mujeres como lo indicó un informe de la Asociación de AFP de Chile en el que se señala que de darse este nuevo giro, las mujeres de 45 años con bajos ingresos imponibles y que presenten lagunas laborales, podrían perder hasta el 77% de sus pensiones con un cuarto retiro de fondos, mientras que en el caso de los hombres, las pérdidas alcanzarían el 72%. En ese sentido, la diputada de la FRVS, Alejandra Sepúlveda, hizo un llamado al gobierno a cumplir con sus obligaciones y apurar el envío a trámite de una ley corta de pensiones que permita subir el Pilar Solidario desde el 60% al 80% de la población. “Estamos chequeando los votos día a día hasta llegar a la sala de la Cámara y tener los 2/3 que se necesitan de forma urgente, pero al mismo tiempo como queremos los retiros también queremos exigirle al Gobierno que envíe la ley corta al Parlamento. No es posible que el Gobierno, frente a una de las reformas mas importantes, esté renunciando a lo menos en hacer las modificaciones en que todos los chilenos y el Parlamento estamos de acuerdo”. En la jornada de este martes que se prevé sea de larga duración, se encuentran invitados, además de los autores de las mociones, los Ministros del Trabajo y Previsión Social; Patricio Melero y de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, así como también Osvaldo Macías, Superintendente de Pensiones; Mario Marcel, Presidente del Banco Central; Joaquín Cortez, Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero; Manuel Riesco, Representante del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, Evelyn Urrutia, Abogada, Representante ONG de Pensionados de Rentas Vitalicias Respeto, Justicia y Dignidad; y los economistas David Bravo y José De Gregorio en orden a responder algunas de las inquietudes de los parlamentarios.

