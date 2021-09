Rafael Prohens: “Nadie ha dicho que no hay que aumentar el royalty, el punto es cómo lo hacemos”

Por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, la Comisión de Minería y Energía del Senado aprobó este martes la idea base del proyecto que establece en favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio. De esta manera, la iniciativa podría ser discutida en Sala en una próxima sesión ordinaria. Sin embargo, ya varios senadores anunciaron la presentación de una serie de indicaciones con el fin de mejorar la redacción del proyecto de ley. Este miércoles en la primera edición de Radioanálisis, el senador Rafael Prohens (RN) se refirió al consenso y diagnóstico mayoritario de la comisión que integra en cuanto a la necesidad de una mayor tributación por parte de la minería privada. En conversación con Juanita Rojas y Claudio Medrano, el senador, que fue uno de los dos legisladores que se manifestó en contra de la idea de aumentar el impuesto a un 3 por ciento del valor de venta del mineral extraído, explicó el porqué de su decisión de rechazar este proyecto “En el Art 65 N° 1 de la Constitución se señala que todas estas materias de impuestos son exclusivas del Presidente de la República y, cuando uso asume, jura respetar la Constitución y las leyes. Por mucho interés que yo tenga de aplicar un royalty, si no está dentro del marco legal, jamás aprobaré un proyecto de ese tipo”, enfatizó. “La mayoría de los expositores, tanto de empresas como de la academia, dicen que hay espacios, creo que el Gobierno debiera tomar el toro por las astas y hacerse cargo de lo que la propia industria dice que se puede hacer, por lo tanto, mi llamado es al ministro Jobet y al Presidente de la República a hacerse cargo de estas instancias, pero no como viene de la Cámara, sino de manera distinta”, agregó. En ese sentido Prohens explicó que estos cambios impositivos, cuando afectan a la empresa privada, lo que provocan es que éstas aminoren su producción y finalmente afecten la cantidad de trabajo. “Eso es una pérdida de competitividad con el resto de los países de la región y el mundo. La empresa privada, cuando no tiene recursos para pagar los impuestos, cierra faenas y eso no pasará ni con Codelco ni con Enami porque son del Estado y ese punto nunca se ha analizado”. En cuanto a las indicaciones que podrían significar alguna señal de apoyo del Ejecutivo a la iniciativa y si ello generaría una posible unanimidad que permita que el proyecto de royalty avance, el senador oficialista explicó que en la comisión todos los integrantes tienen su posición, pero están de acuerdo en que se debe legislar un aumento en la tributación minera. “Pero debe ser razonable, que no nos deje fuera de competitividad, que no sea para todos los minerales el mismo impuesto porque no es lo mismo el cobre que el hierro y el litio. Si uno aplica la misma norma para todos, muchos de ellos no se van a desarrollar o deberán paralizar. Esas diferencias y conversaciones que han sido manifestadas por todos los expositores, marcan la diferencia con lo que viene de la Cámara y es a lo que nosotros estamos dispuestos a trabajar y mejorar, pero sería más fácil si el Ejecutivo se hace parte mandando un proyecto que esté dentro de la legalidad, porque nos permitirá trabajar tranquilos y dentro del marco legal que queremos respetar. En eso no hay discusión alguna”, subrayó el legislador. “Es un tema que hemos conversado con el senador Coloma a quien le hice ver que debemos convencer al Gobierno para que mande un proyecto de aumento en la tributación en los términos es que se conversó por los expositores, de lo contrario, no tiene ninguna lógica. Nadie ha dicho que no hay que aumentar el royalty, el punto es cómo lo hacemos. Yo comparto el criterio del ex ministro Eyzaguirre que plantea que debiera fusionarse el royalty con el impuesto específico y tener uno solo para transparentar la situación. Son pequeñas las diferencias las que tenemos pero todo en busca de una misma situación y camino para poder dar al país lo que necesita”, agregó. En cuanto a las razones que tendría el Ejecutivo para no haber enviado un proyecto propio, el legislador oficialista indicó que ha mantenido contacto permanente con el ministro de Minería y el subsecretario, además de sus diálogos con el senador García Huidobro, sin embargo, señaló que a medida que la comisión fue escuchando a los invitados les hizo más sentido la necesidad de que el Gobierno presente su propio proyecto. “No lo pedimos antes porque queríamos escuchar a todos los expositores y eso terminó recién el día de ayer (martes). En la bancada de RN es casi unánime esta solicitud al Ejecutivo de un proyecto propio, lo que también se conversó con la UDI y creo que no tendremos mayores problemas porque sería distinto si la industria se opusiera. Acá hay un consenso general de todos de que hay espacio para aumentar el tributo a la actividad minera, por lo que no veo que el Gobierno vaya a negarse a hacer un proyecto de iniciativa propia”. El senador también reflexionó sobre la permanencia y sostenibilidad de la actividad minera, ya que al agotarse el mineral, las regiones podrían quedar sin alternativa de desarrollo, por lo que es necesario que parte de lo que se recaude en este ámbito debería dedicarse a la investigación de las universidades locales con el objeto de encontrar alternativas productivas y/o aumenten la productividad de la minería. Investigación en Municipalidad de Vitacura: “Toda persona tiene derecho a defenderse” En otro tema, el senador también se refirió a la investigación que se lleva adelante en la Municipalidad de Vitacura y, particularmente, respecto de la declaración de una ex funcionaria municipal que señaló haber entregado dinero en efectivo al ex alcalde Torrealba. “Es lamentable lo que hemos sabido, pero al opinar sobre algo que se está aun investigando, se puede caer en la equivocación o cuadrarse con la persona militante o hacer juicios que después terminen siendo distintos. En eso, voy a hablar de la persona, porque conozco a Raúl desde que él era concejal y yo era alcalde de Tierra Amarilla, creo que toda persona tiene derecho a defenderse, las acusaciones se están investigando y será la justicia la que determine cuál es el resultado de ellas”. Ante la pregunta de ese doble estándar que se aplica para este tipo de casos en que para algunos es necesario esperar la decisión de la justicia y para otros ya se les tilda de culpables mientras se siguen las investigaciones, el senador de RN manifestó que precisamente esa es la razón por la que omitirá su opinión y simplemente solidarizará con una persona con quien mantiene una relación de amistad, sin embargo señaló que en general este tipo de hechos son graves. “Un alcalde no puede llegar a eso, acá los partidos políticos deben hacerse cargo y enfrentar responsabilidades cuando nominan candidatos, que luego son electos y llevan a cabo situaciones anómalas o fuera de la ley y la moral. Falta ser más críticos y tener una mejor selección de candidatos”, concluyó el parlamentario. Foto @Ministerio del Interior

