José Miguel Carvajal y migración en el norte: “Es un error entender que esto tiene que ver con militarizar la frontera”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el gobernador regional de Tarapacá José Miguel Carvajal, se refirió al fenómeno migratorio que enfrenta la frontera norte de nuestro país y la forma en la que el gobierno ha abordado esta situación. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la magnitud del problema para la región, el jefe regional respondió que “lo primero que vemos es que esta es una situación compleja, en la cual el país y el Estado no estaban preparados, por lo tanto, si no está el gobierno central preparado menos lo estaban los gobiernos regionales”. En ese sentido agregó que “acá hay aspectos de seguridad, humanitarios y que además nos llega en medio de una emergencia sanitaria. Lo que podemos decir es que hoy se ha hecho visible esta situación de migración que enfrenta Tarapacá y que nos tiene complicados porque no estábamos preparados para este tipo de fenómenos que nos debiesen invitar a poder hacer correcciones legales y acciones ejecutivas que corresponden al gobierno”. Asimismo, el gobernador regional se refirió a las críticas que se hacen al poder ejecutivo por criminalizar el fenómeno migratorio. Al respecto sostuvo que “ese es el error, entender que esto tiene que ver con una disposición mayor de militarizar la frontera que nosotros tenemos en la comuna de Colchane y que con eso se resuelve la situación que tenemos acá en Tarapacá”. Por lo mismo, el gobernador Carvajal añadió que “por supuesto que creo que la mirada fue muy focalizada por parte del gobierno y equivocada porque no resuelve mucho y así los números lo demuestran y que dicen que hay números más bien bajos respecto de las expectativas que tenia el Ejecutivo. Aquí hay una situación muy compleja, yo soy parte de la transición del traspaso del poder central al regional y en esa transición lo que hemos planteado es que la solución más cercana al problema es la solución más efectiva que podemos encontrar y eso significa que desde el lugar donde se están produciendo las dificultades se pueden tomar mejores decisiones de política pública”. José Miguel Carvajal recalcó en que “todos sabemos que estas situaciones no son fáciles de enfrentar, pero nosotros hemos dicho que queremos ser parte de la solución, pero resguardando la dignidad y aquellos derechos de cada uno de los ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en el país y ese punto lo quiero recalcar, esta es una nueva ciudadanía que se encuentra en una situación de indigencia, acampando en las calles, pidiendo apoyo para alimentarse. Llevo solo un mes en el cargo y esta es una de las situaciones más angustiantes para todos”. Otro aspecto que destacó el gobernador regional de Tarapacá es la buena relación que existe en la zona con los países vecinos, pero advirtió que “tenemos por estos días una situación que ha aumentado el flujo de migrantes en Tarapacá y que tiene que ver con las expulsiones anunciadas por el presidente de Perú, Pedro Castillo. O sea, tenemos dos pasos fronterizos por donde están ingresando ciudadanos venezolanos que tratan de acogerse en algún territorio que los pueda tratar con mayor amabilidad“. Respecto del Plan Colchane, el gobernador sostuvo que “lo que buscaba era acompañar con el Ejército a Carabineros y eso no funciona porque lo que se pretende es que Carabineros pueda ser acompañado por militares y se da el caso que tenemos militares pero no tenemos carabineros, entonces los militares no pueden acompañar porque no hay suficientes policías”. Finalmente, acerca de las soluciones a este problema, el gobernador Carvajal sostuvo que “hemos conversado con muchos especialistas y no existe una respuesta única. Estos procesos no son habituales en nuestra región, pero lo que sí puedo compartir es que las formas de trabajo no son distintas a lo que ya se ha propuesto, necesitamos mesas muy abiertas donde se integre la mirada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de las agrupaciones migrantes, de los alcaldes, del gobierno regional y también respecto de gobierno interior“. “Nosotros somos la puerta de entrada, la mayoría de estos migrantes se moviliza hacia Santiago, por lo mismo, para poder entregar en lo inmediato una solución a los ciudadanos migrantes es no diferenciar entre extranjeros y chilenos, darles condiciones mínimas a los migrantes, a los niños y niñas y para eso se necesitan residencias temporales donde hacer un catastro y entregar cierta dignidad a estas personas mientras se encuentran en la región”, recalcó José Miguel Carvajal.

