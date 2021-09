0ca1127b44

Nacional Apruebo Dignidad apuesta por resolver rechazos del Servel a candidaturas El candidato presidencial del bloque, Gabriel Boric, indicó que no es responsabilidad de ellos la decisión adoptada por el Servicio Electoral. Presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, señaló que hay candidaturas que podrían reponerse por la vía administrativa. Diario Uchile Viernes 3 de septiembre 2021 13:18 hrs. Consejo para la Transparencia pide explicar impugnaciones de candidaturas

De los 226 candidatos rechazados por el Servicio Electoral a la elección parlamentaria de noviembre, 97 son aspirantes de Apruebo Dignidad incluyendo toda la planilla que buscaban un asiento en el Senado del Partido Comunista. Entre los que por el momento están fuera de la carrera senatorial por la colectividad se cuenta a su presidente, el diputado Guillermo Teillier, y el diputado por Coquimbo, Daniel Núñez. Sin embargo, existe confianza al interior del PC por revertir esta situación, ya sea por la vía administrativa y readecuando las candidaturas al Senado observando la paridad de género. Así lo señaló el propio Teillier, quien dijo que “el 99 por ciento de las candidaturas debieran salvarse”. “Lo que pasa es que se incumplió con la norma de paridad de género, eso a raíz que se cayó alguna candidata a última hora. Entonces, tenemos cuatro días para solucionar eso; o subir más candidatas o bajar candidatos”, sostuvo el dirigente comunista. En el caso de los diputados y diputadas del bloque, Teillier explicó que el Servicio Electoral impugnó algunas candidaturas porque los partidos no firmaron en todos los distritos. “Pero eso se debe más bien a un problema administrativo porque la plataforma no permitía que aquellos partidos que no están legalizados en esas regiones pudieran firmar. Entonces, eso tiene que arreglarse administrativamente”, agregó. Boric: “No hay espacio para improvisaciones” En la misma dirección de Teillier apuntó el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien responsabilizó de los problemas para la inscripción de candidaturas de diputados a la plataforma del Servel. “La plataforma está pensada para partidos que están constituidos nacionalmente y hay varios partidos de Apruebo Dignidad que están constituidos regionalmente, entonces ahí se generó un desajuste en la plataforma. Insisto, esto no es responsabilidad de Apruebo Dignidad”, remarcó Boric. El abanderado del bloque informó además que pidió a los presidentes de partidos resolver a la brevedad el problema con las inscripciones para contar con una planilla competitiva de cara a la elección de noviembre próximo. Boric llamó a los dirigentes del conglomerado a que “todos entendamos la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros hoy. Está la posibilidad cierta de gobernar Chile y por lo tanto no hay espacio para improvisaciones”.

