Economía Nacional Gobierno descarta presentar proyecto propio por cuarto retiro de fondos previsionales En cambio, desde el Ejecutivo evalúan llegar una vez más al Tribunal Constitucional si es que el proyecto que se discute en la Cámara de Diputados llega a convertirse en ley. La decisión traería nuevos costos no sólo políticos a la administración del Presidente Sebastián Piñera, sino también económicos. Diario Uchile Viernes 3 de septiembre 2021 15:46 hrs.

El avance del proyecto de ley para un cuarto retiro de ahorros previsionales preocupa tanto en el Gobierno como en el comando del candidato oficialista Sebastián Sichel. El ex ministro de Sebastián Piñera y ex presidente del BancoEstado insistió que no apoyará a quienes “compren unos cuantos votitos” en referencia a los parlamentarios que respalden la iniciativa en el Congreso. Pero ni este emplazamiento ni la advertencia -con un aire de amenaza- de hace algunos días cuando señaló que estaría observando atentamente a quienes respaldaran el proyecto, han logrado frenar los apoyos que de a poco se van sumando en la Cámara de Diputados. En el caso de la diputada RN Paulina Núñez, la legisladora adelantó su voto favorable cuando sea revisada la propuesta en la sala. En también RN Jorge Durán agregó por su parte que “no nos podemos negar a entregar esta oportunidad, tenemos que evaluar hasta el último minuto la posibilidad de entregar este cuarto retiro. Por mi parte yo sigo en reflexión y no descarto esta próxima semana tomar una decisión clara respecto a este proyecto tan ansiado por miles de chilenos”. En La Moneda el tema es monitoreado con detención porque ya en todas las otras ocasiones en que se ha votado el proyecto de retiro de fondos de las AFP se ha contado con la aprobación de legisladores de su sector incluyendo a senadores como Iván Moreira. Y aunque en un momento se escucharon voces que planteaban que el Ejecutivo presentaría su propia iniciativa, en la sede del Gobierno descartaron de plano esa posibilidad. Es más: nuevamente existe la posibilidad de que la administración del Presidente Piñera insista con derribar la idea en el Tribunal Constitucional, algo que no ha resultado en las tres ocasiones anteriores y que ha tenido un costo de unos 24 millones de pesos en cada una de esas oportunidades en pagos para los abogados que representan al Ejecutivo, según reveló el periódico La Tercera. Apruebo Dignidad presentará indicaciones Desde el bloque que reúne a comunistas y el Frente Amplio, anunciaron que van a presentar indicaciones al proyecto de cuarto retiro cuando la iniciativa avance en la Cámara de Diputados. El abanderado presidencial del bloque, Gabriel Boric, adelantó que el objetivo es que el retiro de ahorros previsionales se complemente con las ayudas estatales como el IFE o el subsidio al empleo. “Vamos a presentar indicaciones para que el retiro constituya renta, para que se pague en cuotas, porque estamos preocupados por la economía. Apruebo Dignidad va a enfrentar de manera conjunta (la propuesta de retiro). Nos vamos a alinear con las indicaciones, tenemos que conversar el detalle de las mismas, pero eso tiene que ser así”, comentó Boric. El representante adelantó eso sí que la idea de un cuarto retiro será respaldada por todo Apruebo Dignidad, incluyendo los votos de los legisladores comunistas.

