Pueblos indígenas piden salvar la Amazonía ante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Marsella

El Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) ya adoptó más de 100 resoluciones para llamar a proteger especies en vía de extinción, como los jaguares o las marsopas de agua dulce. Y aunque no son vinculantes, estas resoluciones constituyen una referencia para orientar políticas de protección del medio ambiente. Con la presencia de cientos de ONG y agencias de gobiernos, el congreso dará por primera vez voz y voto a las organizaciones indígenas que podrán proponer y votar resoluciones. José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la COICA, Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, viajó desde Ecuador y habló con nuestro medio asociado RFI sobre las propuestas que hará en el congreso de Marsella. “Llegamos aquí en un escenario muy complejo, con lo que está viviendo la humanidad, el cambio climático, los incendios, la Amazonía, la contaminación con mercurio, con petróleo, los asesinatos de nuestros hermanos líderes de la Amazonía. Nosotros por primera vez vamos a tener una voz dentro del Congreso de la UICN, siempre hemos estado en la calle, fuera. Esta vez vamos a tener un derecho de palabra para que sea votada nuestra propuesta. La petición que tenemos para los gobiernos del mundo es que por primera vez haya un plan para salvar la Amazonía, para salvar el 80% de la cuenca amazónica. Estamos poniendo como fecha el 2025”, explicó Díaz Mirabal. Precisamente, “el territorio indígena en la cuenca amazónica representa casi el 50% de los territorios mejor conservados del planeta, pero no tienen garantías jurídicas. Nosotros estamos proponiendo que los territorios indígenas tengan una legalidad colectiva, que no puedan ser vulnerados, que tengamos la titulación de nuestro territorio para que no se permita más actividades mineras ni petroleras que puedan destruir la selva. Esa es una de las propuestas, que los gobiernos puedan reconocer ese territorio y protegerlo para nosotros, los pueblos indígenas”, prosigue el coordinador de la COICA. Además, concluyó, “Europa no puede seguir financiando el petróleo, la minería en la Amazonía. Necesitamos que nos ayuden, que haya otro tipo de cooperación económica, una nueva economía que permita que la selva tropical, el bosque más grande del mundo, permanezca de pie”. El Congreso Mundial de la Naturaleza tendrá lugar del 3 al 7 de septiembre.

