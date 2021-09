ac20ff3cd7

Análisis Economía Nacional Política Proceso Constituyente ¿A quién le tributa el Banco Central?: Los sesgos y dependencias que enajenan al instituto emisor de las economías familiares En el marco del denominado recalentamiento económico, el Banco Central determinó un importante alza en la tasa de interés. Lo que más allá de controlar el fenómeno inflacionario, dilucida los criterios homogéneos y ensimismados del organismo en relación a la realidad de la población más vulnerable del país. Maria Luisa Cisternas Domingo 5 de septiembre 2021 10:16 hrs.

El Banco Central ha estado en el foco del escrutinio publico a propósito de los últimos pronunciamientos de lo que ha denominado como un recalentamiento de la economía nacional. Esto en la medida que el organismo elevó el cálculo para la inflación de este año hasta casi 6 por ciento. Bastante, considerando que el promedio de este indicador ha permanecido en torno al 3 por ciento durante los últimos años. Por este motivo es que el Banco Central determinó un incremento de 75 puntos base en la tasa de interés, a 1,5 por ciento, un alza muy por sobre lo esperado por los y las economistas que sondeaban un aumento de 50 puntos base. El objetivo es aumentar el valor del dinero a modo de moderar el gasto e inversión de los consumidores y las empresas, respectivamente. La política del Central, enmarcada en la votación que realizó la Comisión de Constitución del Senado sobre el cuarto retiro de los fondos de pensiones, ha provocado bastantes reacciones en el ámbito público en la medida que los efectos inflacionarios ya traen consecuencias importantes para quienes tienen menos recursos, mientras que los aumentos en las tasas de interés también golpean duro a la población más vulnerable. Por este motivo se considera como un impuesto de orden regresivo. Esto ha puesto sobre la mesa una problematización del rol y objetivos que persigue el organismo y por cierto, cuestionamientos sobre su efectiva autonomía en relación a los criterios de las autoridades de gobierno. Aplicar medidas que controlen la inflación ponderando la macro y microeconomía es potestad de cualquier Banco Central, no obstante, lo que en Chile se objeta es la arbitrariedad con la que el instituto emisor posiciona ciertos temas por sobre otros, en desmedro del bolsillo de la ciudadanía. Al respecto el economista de la Fundación Sol, Marco Kremerman, consideró entendible que el Banco Central se preocupe de la inflación y dé las alertas correspondientes -con ciertos grados de mesura en cuanto a que la economía no entrará en un caos, mencionó- sin embargo, agrega que llama la atención que el organismo omita otros factores sumamente incidentes en la macroeconomía del país. “El hecho que tengamos salarios tan bajos en Chile, que la mitad de los trabajadores gane menos de $420 mil líquido, que hace un año y medio atrás llegamos a tener 5 millones deudores morosos, eso es un problema macroeconómico y para los flujos financieros a nivel general grave, que fue parte central de la revuelta social. Entonces no puede ser que un Banco Central no alerte sobre eso porque termina teniendo consecuencias sobre la economía, se detiene la economía, hay crisis política y el Banco Central tiene que anticiparse a eso y lamentablemente y desde mi punto de vista, eso no lo ha cumplido porque se ha transformado en un Banco Central que en general conversa y presenta sus informes al sistema político y al mundo empresarial pero no presenta sus informes al mundo del trabajo y a los sectores populares“, sostuvo. Marco Kremerman, economista e investigador de Fundación Sol. Si bien el fenómeno inflacionario es un efecto que se está manifestando en toda la comunidad internacional, afirmó el economista, desde el parlamento hay quienes han criticado la incapacidad del presidente del Banco Central, Mario Marcel, de conjugar otros elementos en el debate público que explicarían las causas de la inflación más allá de los retiros en los fondos de pensiones. Así lo consideró la diputada comunista Karol Cariola en conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, en la primera edición de Radioanálisis. “Siempre los efectos inflacionarios traen consecuencias para quienes tienen menos recursos y eso evidentemente es algo que no queremos provocar, que nos preocupa y creemos que es necesario buscar los mecanismos para mitigarlo. Sin embargo también es importante decir que acá estamos hablando de un proceso en el que hay una serie de otros elementos, que fue precisamente lo que le preguntamos al Banco Central y no respondió; cuáles son los otros elementos que contribuirían más allá del cuarto retiro a un fenómeno inflacionario más agudo y de qué forma se puede palear”, planteó. Desde otra arena del mundo político, el convencional constituyente de Apruebo Dignidad, Marcos Barraza, cuestionó la política de aumento en la tasa de interés del instituto emisor en cuanto uno de los requerimientos amplios de la ciudadanía es la mayor liquidez. La medida da cuenta de un sesgo del organismo que no lee en su amplitud las dimensiones del bienestar de las economías familiares, señaló. “El Banco Central también ha sido la consecuencia de un ejercicio binnominalizado de la política, con un pensamiento único y tecnocrático, con una perspectiva afianzada en visiones absolutamente neoliberales pero pone también de manifiesto el debate si uno quiere pensar el desarrollo de los territorios a propósito de la discusión sobre el sistema político, el Estado, las regiones, sobre cuál es el rol del Banco Central”. sostuvo. Carolina Garrido, cientista política de la Red de Politólogas, sostuvo en el foro político de Radioanálisis, que los objetivos del Banco Central deberían considerar precisamente los elementos vinculados con la calidad de vida de la población en términos de democratizar los criterios que rigen las medidas económicas del país. “Este es el momento en que uno tiene que poner en la discusión cuáles son los objetivos del Banco Central y cuáles son los criterios que se están considerando para hacer el análisis que hace y en esto yo creo que estamos muy al debe y no sé si esto es la opinión mayoritaria de los economistas, pero estamos en un momento constituyente que nos estamos dando un nuevo pacto social en el que hay que relevar este tipo de cosas que tal vez no son muy obvias, como por ejemplo hacernos cargo de un modelo de desarrollo pensando en la protección del medioambiente y sobre todo en la relación del medioambiente con las personas y como influye esto en nuestro día a día, el empleo. No podemos seguir por ejemplo hablando de metas de empleo sin hacernos cargo de la calidad y el tipo de empleo”, señaló. Los matices de la autonomía El método por el cuál se conforma la mesa del Banco Central también ha sido un eje del debate en cuanto sus consejeros y consejeras son designados por el presidente de la República y luego ratificados por el Senado, este último requisito no incluye al presidente de la Central, sin embargo. Esta condición ha suscitado cuestionamientos hacia el instituto emisor en cuanto a su autonomía, a su supuesta distancia de los elementos idiosincráticos de la agenda pública– cuestión que precisamente el consejo criticó en el debate del cuarto retiro- y de la homogenización de las perspectivas de quienes lo integran en torno a aquilatar los factores que inciden en la economía del país. Al respecto, Barraza criticó la metodología con la que se designa a los y las integrantes del Banco Central e ilustró algunas de las reformas a las que debería caminar el organismo en el marco del proceso constituyente. “Tiene autonomía en torno a las decisiones pero la nominación está sujeta hasta ahora a un binominalismo que opera en muchas instituciones del Estado, opera desde el punto de vista de la constitución del INDH, desde el punto de vista de la constitución del Banco Central en términos de las nominaciones, bueno esa discusión hay que darla. Uno de los amarres de la Constitución de la dictadura es darle a la tecnocracia un peso especifico que se superpone a la decisión política y en consecuencia de eso, tiene que ver con el estándar si es constitucional o no, a nuestro entender debería tener un estándar legal“, explicó. Marcos Barraza, convencional constituyente distrito 13. Apruebo Dignidad. Es una independencia bastante relativa aseguró el economista de la Fundación Sol, en cuanto “es una autonomía con nombramiento de los consejeros a través de cuoteos de parte de las coaliciones gobernantes principales de las últimas décadas por tanto es una semi-autonomía en ese sentido. Existe grados de libertad para estos consejeros para poder determinar qué hacer qué no hacer pero no son personas que provienen precisamente de la independencia de las coaliciones gobernantes y que tienen proyectos políticos determinados, es importante no olvidarnos de aquello”, indicó. El Banco Central tendrá dos reuniones de política monetaria de aquí a finales del 2021, en las que se prevé una continuación del alza en la tasa de interés si continua la tendencia de la inflación. No obstante para Kremerman las políticas futuras deberían ser en términos de un plan de activación no precario “porque el principal problema en Chile no es que el costo de vida esté disparado y se asemeja a países que tiene el doble o a veces el triple del PIB per cápita ajustado en dólares comparables que tiene Chile, sino que los salarios son extremadamente bajos, lo que significa que no alcanza para comprar una canasta básica y satisfacer las necesidades en un hogar”, concluyó.

