164efa02d1

7545d0dec7

Medio Ambiente Nacional Gobierno Regional de Coquimbo inicia acciones para proteger los humedales costeros de las tres provincias Preliminarmente son 11, de un total de 16, los que no cuentan con ninguna categoría de protección vigente, particularmente en las comunas de La Higuera, La Serena, Coquimbo, Ovalle y Los Vilos. Diario Uchile Domingo 5 de septiembre 2021 13:20 hrs. Me Gusta Compartir

En una grave amenaza al medio ambiente se convirtió la intervención del humedal de la desembocadura del Río Elqui para el inicio de obras de un proyecto inmobiliario, noticia que generó una fuerte controversia mediática, escalando a nivel nacional. Con el fin de evitar estas situaciones, y preservar de mejor forma estos sitios tan vitales para la biodiversidad, la Gobernadora Krist Naranjo instruyó el desarrollo de un catastro para evaluar la situación regional e iniciar acciones de preservación. “No podemos permitir que se repitan situaciones como lo que pasó en la desembocadura del Río Elqui. Hoy nuestro medioambiente requiere de anticipación, no tenemos ya espacios para la improvisación ni mucho menos, para tomar acciones tardías. Con la declaración de emergencia climática y medioambiental abrimos un proceso para posicionar con esta perspectiva a nuestra región, así como su desarrollo de la mano con la naturaleza hacia la sustentabilidad de las zonas de protección que ya existen y las que debemos crear, que so prioridad también por nuestra condición de crisis hídrica”. Asimismo, la autoridad precisó que “con la declaración de emergencia climática y medioambiental, iniciamos un proceso de catastro de humedales costeros en las tres provincias, revisando la situación actual de cada uno, para luego iniciar gestiones para su preservación”. Preliminarmente, se identificaron 16 humedales en borde costero, tanto en zonas urbanas como rurales, de los cuales solo 5 cuentan con mecanismos de protección vigente, como son Salinas Chico, Salinas Grande y Quebrada Pachingo en Coquimbo; Huentelauquén, en Canela; y Conchalí, en Los Vilos. Entre las herramientas de protección están la Ley de Humedales Urbanos, las figuras de Santuario de la Naturaleza, sitio RAMSAR y la declaración como Bien Nacional Protegido. Por otra parte, el Humedal Los Choros, en La Higuera, está proyectado como Santuario Natural La Boca, mientras que, en Ovalle, se proyecta la protección del Humedal Río Limarí, como parte del Parque Nacional Fray Jorge. Finalmente, los humedales que hoy no cuentan con herramientas de preservación ni se proyectan iniciativas, son Laguna Saladita y Río Elqui, en La Serena; Estero Culebrón, Laguna Adelaida y Estero Tongoy, en Coquimbo; La Cebada y El Teniente, en Ovalle; Estero Quilimarí y Pichidangui, en Los Vilos. Municipalidad de Coquimbo junto a voluntarios retiran basura de humedal Cuadrillas de voluntarios, con el apoyo de la Municipalidad de Coquimbo y entidades privadas, realizaron este fin de semana un operativo de limpieza en el Humedal El Culebrón, donde retiraron escombros y basura de diversa índole, que de manera inescrupulosa ha sido depositada en el lugar. El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, indicó que “tenemos que proteger nuestro humedal y generar conciencia en la gente de mantener lo que se está realizando, y principalmente felicitar a las agrupaciones. A nosotros nos corresponde acompañarlos, ellos vienen hace años luchando por recuperar nuestros espacios y la protección de los humedales”. Por su parte, Jorge Ramírez, coordinador de la Agrupación Conciencia Ecológica, manifestó que “como ambientalistas nos gustaría venir a pasear y disfrutar de las aves y el medio ambiente a este lugar, pero desde hace años venimos a retirar basura. La gente no quiere entender que esto no es un vertedero. Esto no es culpa del Estado, o del municipio, son las personas y en ese sentido quiero hacer un llamado a que la gente tome conciencia, de cambiar este paradigma que ha afectado tanto a nuestro medio ambiente”. Ariel Carmona, voluntario perteneciente a la Agrupación Piratas Barz, agregó que “lo que me inspiró fue ver la crisis climática que está pasando alrededor de todo el mundo, y me siento muy feliz y orgulloso de cada persona que esta acá, porque significa que en ellas también está afectando esta situación, y también algo les mueve creemos que eso puede ser un cambio en cada persona”. El humedal El Culebrón está en el sector costero de la comuna de Coquimbo y tiene un mirador para observar las aves que llegan permanentemente al lugar, además de la flora y fauna endémica de esa zona.

En una grave amenaza al medio ambiente se convirtió la intervención del humedal de la desembocadura del Río Elqui para el inicio de obras de un proyecto inmobiliario, noticia que generó una fuerte controversia mediática, escalando a nivel nacional. Con el fin de evitar estas situaciones, y preservar de mejor forma estos sitios tan vitales para la biodiversidad, la Gobernadora Krist Naranjo instruyó el desarrollo de un catastro para evaluar la situación regional e iniciar acciones de preservación. “No podemos permitir que se repitan situaciones como lo que pasó en la desembocadura del Río Elqui. Hoy nuestro medioambiente requiere de anticipación, no tenemos ya espacios para la improvisación ni mucho menos, para tomar acciones tardías. Con la declaración de emergencia climática y medioambiental abrimos un proceso para posicionar con esta perspectiva a nuestra región, así como su desarrollo de la mano con la naturaleza hacia la sustentabilidad de las zonas de protección que ya existen y las que debemos crear, que so prioridad también por nuestra condición de crisis hídrica”. Asimismo, la autoridad precisó que “con la declaración de emergencia climática y medioambiental, iniciamos un proceso de catastro de humedales costeros en las tres provincias, revisando la situación actual de cada uno, para luego iniciar gestiones para su preservación”. Preliminarmente, se identificaron 16 humedales en borde costero, tanto en zonas urbanas como rurales, de los cuales solo 5 cuentan con mecanismos de protección vigente, como son Salinas Chico, Salinas Grande y Quebrada Pachingo en Coquimbo; Huentelauquén, en Canela; y Conchalí, en Los Vilos. Entre las herramientas de protección están la Ley de Humedales Urbanos, las figuras de Santuario de la Naturaleza, sitio RAMSAR y la declaración como Bien Nacional Protegido. Por otra parte, el Humedal Los Choros, en La Higuera, está proyectado como Santuario Natural La Boca, mientras que, en Ovalle, se proyecta la protección del Humedal Río Limarí, como parte del Parque Nacional Fray Jorge. Finalmente, los humedales que hoy no cuentan con herramientas de preservación ni se proyectan iniciativas, son Laguna Saladita y Río Elqui, en La Serena; Estero Culebrón, Laguna Adelaida y Estero Tongoy, en Coquimbo; La Cebada y El Teniente, en Ovalle; Estero Quilimarí y Pichidangui, en Los Vilos. Municipalidad de Coquimbo junto a voluntarios retiran basura de humedal Cuadrillas de voluntarios, con el apoyo de la Municipalidad de Coquimbo y entidades privadas, realizaron este fin de semana un operativo de limpieza en el Humedal El Culebrón, donde retiraron escombros y basura de diversa índole, que de manera inescrupulosa ha sido depositada en el lugar. El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, indicó que “tenemos que proteger nuestro humedal y generar conciencia en la gente de mantener lo que se está realizando, y principalmente felicitar a las agrupaciones. A nosotros nos corresponde acompañarlos, ellos vienen hace años luchando por recuperar nuestros espacios y la protección de los humedales”. Por su parte, Jorge Ramírez, coordinador de la Agrupación Conciencia Ecológica, manifestó que “como ambientalistas nos gustaría venir a pasear y disfrutar de las aves y el medio ambiente a este lugar, pero desde hace años venimos a retirar basura. La gente no quiere entender que esto no es un vertedero. Esto no es culpa del Estado, o del municipio, son las personas y en ese sentido quiero hacer un llamado a que la gente tome conciencia, de cambiar este paradigma que ha afectado tanto a nuestro medio ambiente”. Ariel Carmona, voluntario perteneciente a la Agrupación Piratas Barz, agregó que “lo que me inspiró fue ver la crisis climática que está pasando alrededor de todo el mundo, y me siento muy feliz y orgulloso de cada persona que esta acá, porque significa que en ellas también está afectando esta situación, y también algo les mueve creemos que eso puede ser un cambio en cada persona”. El humedal El Culebrón está en el sector costero de la comuna de Coquimbo y tiene un mirador para observar las aves que llegan permanentemente al lugar, además de la flora y fauna endémica de esa zona.