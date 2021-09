Casi dos años en el Senado: Camila Vallejo inicia campaña para reactivar debate de proyecto “40 horas”

"Porque estamos con una sobrecarga, con un sobrecalentamiento de las fuerzas productivas, no hay economía que se pueda levantar si tiene a los trabajadores con problemas de salud mental y agobiados" argumentó la parlamentaria del Partido Comunista.

Este martes, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, lanzó una campaña para que la ciudadanía emplace y ejerza presión al Senado con el objetivo de que retome la iniciativa que busca reducir a 40 horas la carga laboral de una semana. Desde las afueras del Congreso Nacional, en Valparaíso, la ex dirigenta estudiantil, acompañada por un grupo de parlamentarios, recordó que la iniciativa lleva casi dos años estancada en el Senado y, por más que algunos senadores han prometido su discusión, en la práctica no se ha hecho nada. Para la militante comunista, no puede utilizarse la pandemia como excusa para no discutir la iniciativa de su autoría, sino todo lo contrario: justamente por la pandemia se debiese acelerar la aprobación de este proyecto. “Necesitamos que este proyecto que ya lleva casi dos años sin avance en el Senado sea una realidad. La pandemia no es una excusa para no tramitar el proyecto de las 40 horas, todo lo contrario, es una razón más para tramitar el proyecto de las 40 horas, porque estamos con una sobrecarga, con un sobrecalentamiento de las fuerzas productivas, no hay economía que se pueda levantar si tiene a los trabajadores con problemas de salud mental y agobiados”. Además, Vallejo sostuvo que por más esfuerzos que se hagan para que el Senado discuta la iniciativa, en la práctica no ha dado resultados. “Hemos enviado cartas, hemos ido a la Comisión, hemos solicitado reuniones pero aun no hay respuestas”. Por lo mismo, Camila Vallejo insistió en que la gente debe involucrarse para exigir la tramitación de la normativa. “Necesitamos la presión ciudadana, el acompañamiento, que la gente se involucre”. Los/as senadores tienen q trabajar más para q el pueblo trabaje menos. Por eso, tras casi 2 años dormido, lanzamos la campaña de firmas https://t.co/fNHHr4IiQM para q legislen el proyecto. Por + salud mental y física, por + calidad de vida #VamosPorLas40Horas #QuéPasaConElSenado — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) September 7, 2021 Por su parte, Karol Cariola, coautora de la iniciativa, lamentó el estancamiento de las “40 horas” en el Senado y pidió, “al menos”, que se discuta. “El proyecto de 40 horas es un proyecto que lleva mucho tiempo de tramitación en el Senado, necesitamos que se ponga en tabla rápidamente en la Comisión de Trabajo para que sea tramitado, es un proyecto que tiene un tremendo respaldo ciudadano y no puede ser que por falta de voluntad política de algunos senadores este proyecto quede estancado, al menos pedimos que se discuta”. La bancada por las 40 horas laborales anunció un sitio web en que se puede firmar para sumarse a la campaña, al que puedes acceder aquí.

