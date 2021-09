Festival Mestiza, el encuentro escénico que descubre nuevos formatos desde una perspectiva de género

La crisis sanitaria transformó las metodologías tradicionales de creación. Con los distanciamientos, las y los creadores se volcaron al mundo digital y ya no es extraño que las carteleras inviten a actividades cien por ciento virtuales o híbridas. La transformación fue tan relevante, que el Festival Mestiza, que nació en 2013 con el objetivo de visibilizar el trabajo de las creadoras en el mundo, decidió, para su versión 2021, desarrollar una programación capaz de colocar en valor aquellas piezas que nacieron al alero de la pandemia, explorando nuevos formatos y dispositivos. De esa forma, bajo el lema “Más allá del límite”, esta nueva edición propone una curatoría en donde destacan una serie de obras que dialogan con dispositivos digitales y que fueron creadas por artistas de países como Chile, Colombia, Australia y Uruguay, entre otros. “En esta cuarta versión, quisimos rescatar la investigación en torno a los nuevos lenguajes, cómo poder revivir el acto escénico a través de la pantalla, cómo traspasar la pantalla y llegar al espectador. En ese sentido, tenemos una curatoría con siete obras que han sido creadas en esta pandemia”, dijo Verónica Moraga Früchte, directora artística del festival. “Hay que cambiar el switch, porque lo que se puede hacer con los dispositivos y las plataformas te puede sorprender. Además, es muy lúdico también y, en ese sentido, tenemos una obra que viene de Australia y que trabaja cien por ciento en la investigación de dispositivos”, añadió. Según la directora artística del festival, la adaptación de las artes escénicas desembocó en la creación de distintos proyectos que continúan explorando sus propios límites. En esa línea, afirmó que la actual propuesta escénica es variada y que la programación 2021 de Mestiza cruza los nuevos formatos con temas de género. Así, destacan montajes como #Bernarda, pieza que inaugura el certamen y que propone una nueva versión de La casa de Bernarda Alba; No estoy sola, obra unipersonal de Patricia Ariza sobre el asesinato de lideresas en Colombia; By like body Obsolete # 4, performance que indaga en la obsolescencia y la tecnología; y Alas Negras que nace a partir del caso de Joanne Florvil. En la programación también figuran piezas como Puerperio, propuesta que cuestiona la idealización en torno a la maternidad, y La Compañera, en donde surge la historia de la Comandante Tamara. Antonieta Muñoz Sagredo, directora ejecutiva del festival, indicó que Mestiza 2021 está marcado por la “diversidad” y que los contenidos programados comprometen distintos temas e intereses. “Un pie importante que tenemos cuando hacemos curatoría es la diversidad, porque desde una visión de género, las mujeres somos diversas y hay que hacer caer esos estereotipos de lo femenino. Desde ahí, damos cuenta de temas que son propiamente de género, como en el caso de la obra Puerperio. Pero, por otro lado, hay temas que nos tocan a todos, independiente de si somos hombres o mujeres o no binarios; si se trata de niños o adultos mayores”, sostuvo. “Son temas que funcionan para todas las personas. En ese sentido, siempre necesitamos tener una visión de las mujeres, pero abordar temas que son contingentes para todes”, agregó. Esta es la primera vez que el Festival se realiza de manera autogestionada. Sin embargo, según detalló Antonieta Muñoz, esto no fue un impedimento para frenar la actividad: “En el fondo, surgió la necesidad de seguir adelante y no bajar los brazos, a pesar de no contar con los recursos para elaborar estrategias”. “Aún queda un par de días para una campaña de financiamiento colectivo que hicimos para poder juntar algo, así que algo de dinero podremos generar y ese dinero lo vamos a repartir de manera equitativa entre todas las artistas que ya estuvieron de acuerdo en entregar su trabajo en estas condiciones”, agregó. Durante el festival, también se presentarán distintas obras virtuales en pequeño formato con el objetivo de visibilizar los alcances de la crisis hídrica en el planeta. A ello se sumará un espacio de formación para creadoras y creadores de las artes escénicas con talleres a cargo de artistas como la bailarina Blanca Rizzo y la dramaturga Amaranta Osorio, entre otras. El Festival Mestiza se realizará entre el 23 y el 26 de septiembre en modalidad virtual. Las obras se presentarán bajo el sistema “Paga lo que puedas” desde los $2.000. En tanto, las actividades formativas serán gratuitas, previa inscripción. Más información aquí.

La crisis sanitaria transformó las metodologías tradicionales de creación. Con los distanciamientos, las y los creadores se volcaron al mundo digital y ya no es extraño que las carteleras inviten a actividades cien por ciento virtuales o híbridas. La transformación fue tan relevante, que el Festival Mestiza, que nació en 2013 con el objetivo de visibilizar el trabajo de las creadoras en el mundo, decidió, para su versión 2021, desarrollar una programación capaz de colocar en valor aquellas piezas que nacieron al alero de la pandemia, explorando nuevos formatos y dispositivos. De esa forma, bajo el lema “Más allá del límite”, esta nueva edición propone una curatoría en donde destacan una serie de obras que dialogan con dispositivos digitales y que fueron creadas por artistas de países como Chile, Colombia, Australia y Uruguay, entre otros. “En esta cuarta versión, quisimos rescatar la investigación en torno a los nuevos lenguajes, cómo poder revivir el acto escénico a través de la pantalla, cómo traspasar la pantalla y llegar al espectador. En ese sentido, tenemos una curatoría con siete obras que han sido creadas en esta pandemia”, dijo Verónica Moraga Früchte, directora artística del festival. “Hay que cambiar el switch, porque lo que se puede hacer con los dispositivos y las plataformas te puede sorprender. Además, es muy lúdico también y, en ese sentido, tenemos una obra que viene de Australia y que trabaja cien por ciento en la investigación de dispositivos”, añadió. Según la directora artística del festival, la adaptación de las artes escénicas desembocó en la creación de distintos proyectos que continúan explorando sus propios límites. En esa línea, afirmó que la actual propuesta escénica es variada y que la programación 2021 de Mestiza cruza los nuevos formatos con temas de género. Así, destacan montajes como #Bernarda, pieza que inaugura el certamen y que propone una nueva versión de La casa de Bernarda Alba; No estoy sola, obra unipersonal de Patricia Ariza sobre el asesinato de lideresas en Colombia; By like body Obsolete # 4, performance que indaga en la obsolescencia y la tecnología; y Alas Negras que nace a partir del caso de Joanne Florvil. En la programación también figuran piezas como Puerperio, propuesta que cuestiona la idealización en torno a la maternidad, y La Compañera, en donde surge la historia de la Comandante Tamara. Antonieta Muñoz Sagredo, directora ejecutiva del festival, indicó que Mestiza 2021 está marcado por la “diversidad” y que los contenidos programados comprometen distintos temas e intereses. “Un pie importante que tenemos cuando hacemos curatoría es la diversidad, porque desde una visión de género, las mujeres somos diversas y hay que hacer caer esos estereotipos de lo femenino. Desde ahí, damos cuenta de temas que son propiamente de género, como en el caso de la obra Puerperio. Pero, por otro lado, hay temas que nos tocan a todos, independiente de si somos hombres o mujeres o no binarios; si se trata de niños o adultos mayores”, sostuvo. “Son temas que funcionan para todas las personas. En ese sentido, siempre necesitamos tener una visión de las mujeres, pero abordar temas que son contingentes para todes”, agregó. Esta es la primera vez que el Festival se realiza de manera autogestionada. Sin embargo, según detalló Antonieta Muñoz, esto no fue un impedimento para frenar la actividad: “En el fondo, surgió la necesidad de seguir adelante y no bajar los brazos, a pesar de no contar con los recursos para elaborar estrategias”. “Aún queda un par de días para una campaña de financiamiento colectivo que hicimos para poder juntar algo, así que algo de dinero podremos generar y ese dinero lo vamos a repartir de manera equitativa entre todas las artistas que ya estuvieron de acuerdo en entregar su trabajo en estas condiciones”, agregó. Durante el festival, también se presentarán distintas obras virtuales en pequeño formato con el objetivo de visibilizar los alcances de la crisis hídrica en el planeta. A ello se sumará un espacio de formación para creadoras y creadores de las artes escénicas con talleres a cargo de artistas como la bailarina Blanca Rizzo y la dramaturga Amaranta Osorio, entre otras. El Festival Mestiza se realizará entre el 23 y el 26 de septiembre en modalidad virtual. Las obras se presentarán bajo el sistema “Paga lo que puedas” desde los $2.000. En tanto, las actividades formativas serán gratuitas, previa inscripción. Más información aquí.