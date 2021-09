30de1a3f96

e319b7232c

Nacional Pensiones Política Trabajo Gabriel Silber sobre anuncio previsional de Piñera: “Si cambiáramos el sistema, al menos mi votación sería muy distinta respecto a los retiros” El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y Diputadas señaló que el ejecutivo nuevamente evade el fondo del debate previsional con este anuncio. Diario Uchile Martes 7 de septiembre 2021 11:51 hrs. Me Gusta Compartir

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, Gabriel Silber, abordó la ley corta para mejorar las pensiones que anunció este lunes el presidente Sebastián Piñera. La iniciativa del mandatario busca aumentar la pensión básica solidaria a $ 177.000, extender la cobertura del aporte previsional a un 80 por ciento de los pensionados y determinar que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas que queden sin empleo, sean cubiertos por el seguro de cesantía. Al respecto el parlamentario sostuvo que convocará una sesión extraordinaria para darle celeridad a este proyecto en cuanto representa “la parte menos política” y los consensos que se han encontrado en el debate del proyecto de reforma a las pensiones que se encuentra desde el 2019 en el parlamento. “Ese proyecto se encuentra en el Senado con visiones muy encontradas respecto a como se avanza y esa reforma básicamente tenía dos grandes propuestas, la reforma o el reajuste del pilar solidario y la otra, la más compleja, la que dice relación con el tema de las AFP que es la creación del ente público y el aumento de la cotización en seis puntos. Yo creo que allí estaba el corazón de esta reforma y obviamente el gobierno finalmente opta por esta ley corta”, señaló. Respecto al nuevo proyecto del Ejecutivo, el parlamentario valoró particularmente el aumento de la cobertura de un 60 al 80 por ciento, pero reparo en las extensiones tributarias que plantea el presidente. “Tenemos bastantes informes de la OCDE, del Banco Mundial respecto a que, más que subir impuestos muchas veces, lo que ocurre en Chile es que tenemos un sistema tributario que permite mucho la elusión y las extensiones y aquí vamos a poner una especie de súper zoom para ver cuál es la propuesta del gobierno en esta materia”, señaló. El anuncio del mandatario fue asociado a una arremetida contra el avance del cuarto retiro de los fondos pensiones por algunos legisladores. Respecto a esto, Silber consideró en primer lugar que esos cuestionamientos dejan de lado la ley de pensiones que es más fundamental para la ciudadanía que los retiros de fondos y calificó como “una mala fórmula del gobierno” el intentar enfrentar los retiros evadiendo el fondo del debate previsional con este anuncio. “El tema de los retiros parte por un tema de pandemia cuando el gobierno entregaba bonos de $60 mil, pero también se explican los retiros respecto a un cambio sustantivo de las AFP y acá el gobierno evade en su reforma tocar a las AFP en el aumento de la cotización, que para mí es uno de los temas más importantes y finalmente quiere mezclar este tema, que va un aumento a una parte de la población con el debate de fondo que es el tema previsional chileno, porque si cambiáramos el sistema al menos mi votación sería muy distinta respecto al tema de los retiros”, indicó. En ese sentido, el diputado de la DC señaló no entender la lógica del gobierno en la medida que el retiro de los fondos se ha generado en parte por la falta de reformas importantes en el sistema previsional, lo que a su juicio producirá una paradoja. “Vamos a tener un sistema en el que por distintas razones de la vida, quienes no han cotizado, quienes no han ahorrado, van a llegar a un monto cercano a los $180 mil y por el otro lado, a quienes les dijimos que tenían que ahorrar durante 30 o más años el 10 por ciento de lo que ellos ganan mensualmente, van a tener pensiones que en promedio están en los $320 mil”. Para Silber esto tendrá como consecuencia el desincentivo a la cotización puesto que a pesar de que los y las trabajadoras ahorren toda una vida, culminarán con montos un poco superiores del pilar solidario. Por este motivo sostuvo que como prioridad nacional, el próximo gobierno se tendrá que hacer cargo de esta contradicción del sistema previsional. “Nuestra candidata Yasna Provoste tiene una propuesta que dice relación con las cuentas nacionales que es un sistema que mantiene el ahorro de los chilenos, porque aquí ha habido mucho mito respecto a esto. Hay que premiar el esfuerzo al que cotiza pero también existe solidaridad intra e inter generacional lo cual es muy importante si queremos reajustar esas pensiones, donde se establezcan pisos en el cual un chileno sepa que después de cotizar 30 años y de que cumple ciertos requisitos respecto a la densidad de su cotización, cuando cumpla 65 años en el caso del hombre o 60 en el caso de la mujer, va a tener un mínimo de pensión. A nosotros nos gustaría una pensión que sea digno para vivir considerando que el promedio de las pensiones son de $230 mil por lo cual mucha gente se pregunta para qué ahorrar”, mencionó. A eso agregó la necesidad de establecer un ente público alternativo a las AFP a modo que quien quiera seguir cotizando en aquellas administradoras, pueda seguir haciéndolo. Sin embargo para aquel que opte por la administración pública, teniendo la posibilidad de tener volúmenes de densidad significativos, tendrá la posibilidad de obtener una tasa de rentabilidad mayor. Finalmente el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara consideró necesario agregar algunos elementos planteados en la reforma Marcel a la discusión tales como la iniciativa de que el Estado asuma los costos de sobrevida por medio de seguros del ente público y que también se considere un seguro de rentabilidad “que no nos enfrenten a la dicotomía que viven los chilenos que están a punto de jubilar donde los efectos de la economía, que es algo absolutamente ajeno a ellos, termina por afectar al pensionado”, concluyó.

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara, Gabriel Silber, abordó la ley corta para mejorar las pensiones que anunció este lunes el presidente Sebastián Piñera. La iniciativa del mandatario busca aumentar la pensión básica solidaria a $ 177.000, extender la cobertura del aporte previsional a un 80 por ciento de los pensionados y determinar que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas que queden sin empleo, sean cubiertos por el seguro de cesantía. Al respecto el parlamentario sostuvo que convocará una sesión extraordinaria para darle celeridad a este proyecto en cuanto representa “la parte menos política” y los consensos que se han encontrado en el debate del proyecto de reforma a las pensiones que se encuentra desde el 2019 en el parlamento. “Ese proyecto se encuentra en el Senado con visiones muy encontradas respecto a como se avanza y esa reforma básicamente tenía dos grandes propuestas, la reforma o el reajuste del pilar solidario y la otra, la más compleja, la que dice relación con el tema de las AFP que es la creación del ente público y el aumento de la cotización en seis puntos. Yo creo que allí estaba el corazón de esta reforma y obviamente el gobierno finalmente opta por esta ley corta”, señaló. Respecto al nuevo proyecto del Ejecutivo, el parlamentario valoró particularmente el aumento de la cobertura de un 60 al 80 por ciento, pero reparo en las extensiones tributarias que plantea el presidente. “Tenemos bastantes informes de la OCDE, del Banco Mundial respecto a que, más que subir impuestos muchas veces, lo que ocurre en Chile es que tenemos un sistema tributario que permite mucho la elusión y las extensiones y aquí vamos a poner una especie de súper zoom para ver cuál es la propuesta del gobierno en esta materia”, señaló. El anuncio del mandatario fue asociado a una arremetida contra el avance del cuarto retiro de los fondos pensiones por algunos legisladores. Respecto a esto, Silber consideró en primer lugar que esos cuestionamientos dejan de lado la ley de pensiones que es más fundamental para la ciudadanía que los retiros de fondos y calificó como “una mala fórmula del gobierno” el intentar enfrentar los retiros evadiendo el fondo del debate previsional con este anuncio. “El tema de los retiros parte por un tema de pandemia cuando el gobierno entregaba bonos de $60 mil, pero también se explican los retiros respecto a un cambio sustantivo de las AFP y acá el gobierno evade en su reforma tocar a las AFP en el aumento de la cotización, que para mí es uno de los temas más importantes y finalmente quiere mezclar este tema, que va un aumento a una parte de la población con el debate de fondo que es el tema previsional chileno, porque si cambiáramos el sistema al menos mi votación sería muy distinta respecto al tema de los retiros”, indicó. En ese sentido, el diputado de la DC señaló no entender la lógica del gobierno en la medida que el retiro de los fondos se ha generado en parte por la falta de reformas importantes en el sistema previsional, lo que a su juicio producirá una paradoja. “Vamos a tener un sistema en el que por distintas razones de la vida, quienes no han cotizado, quienes no han ahorrado, van a llegar a un monto cercano a los $180 mil y por el otro lado, a quienes les dijimos que tenían que ahorrar durante 30 o más años el 10 por ciento de lo que ellos ganan mensualmente, van a tener pensiones que en promedio están en los $320 mil”. Para Silber esto tendrá como consecuencia el desincentivo a la cotización puesto que a pesar de que los y las trabajadoras ahorren toda una vida, culminarán con montos un poco superiores del pilar solidario. Por este motivo sostuvo que como prioridad nacional, el próximo gobierno se tendrá que hacer cargo de esta contradicción del sistema previsional. “Nuestra candidata Yasna Provoste tiene una propuesta que dice relación con las cuentas nacionales que es un sistema que mantiene el ahorro de los chilenos, porque aquí ha habido mucho mito respecto a esto. Hay que premiar el esfuerzo al que cotiza pero también existe solidaridad intra e inter generacional lo cual es muy importante si queremos reajustar esas pensiones, donde se establezcan pisos en el cual un chileno sepa que después de cotizar 30 años y de que cumple ciertos requisitos respecto a la densidad de su cotización, cuando cumpla 65 años en el caso del hombre o 60 en el caso de la mujer, va a tener un mínimo de pensión. A nosotros nos gustaría una pensión que sea digno para vivir considerando que el promedio de las pensiones son de $230 mil por lo cual mucha gente se pregunta para qué ahorrar”, mencionó. A eso agregó la necesidad de establecer un ente público alternativo a las AFP a modo que quien quiera seguir cotizando en aquellas administradoras, pueda seguir haciéndolo. Sin embargo para aquel que opte por la administración pública, teniendo la posibilidad de tener volúmenes de densidad significativos, tendrá la posibilidad de obtener una tasa de rentabilidad mayor. Finalmente el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara consideró necesario agregar algunos elementos planteados en la reforma Marcel a la discusión tales como la iniciativa de que el Estado asuma los costos de sobrevida por medio de seguros del ente público y que también se considere un seguro de rentabilidad “que no nos enfrenten a la dicotomía que viven los chilenos que están a punto de jubilar donde los efectos de la economía, que es algo absolutamente ajeno a ellos, termina por afectar al pensionado”, concluyó.