José De Gregorio: “Con el cuarto retiro las pensiones van a ser mucho más miserables que lo que son hoy”

En conversación con la primera edición de Radio Universidad de Chile, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Casa de Bello y expresidente del Banco Central, José De Gregorio, comentó respecto de la discusión por un eventual cuarto retiro de fondos de las AFP, sus implicancias y el rol del BC. Consultado al respecto por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, el académico sostuvo que no es conveniente avanzar en este cuarto retiro "porque las pensiones van a ser mucho más miserables que lo miserables que son hoy" y agregó que "el ingreso del 90% más pobre de Chile, solo por el IFE, crecerá durante este año un 10%, inédito en la historia de nuestro país. Las ayudas que ha habido son enormes", recalcó. El decano de la FEN enfatizó en que "el Imacec está entre 3 y 5% sobre lo que estábamos pre-estallido social. Esto significa que el PIB ha crecido en promedio 2 a 2,5% por año, con esta recuperación muy rápida y donde han sido importantes los retiros, ya que suplieron parte de la política fiscal que no se hizo en el pasado”. Además, agregó que “las ventas del comercio han crecido 5 a 10 veces más de lo que ha crecido el PIB, entonces, si alguien se pregunta si estamos en una economía colapsada, la respuesta es no“. En ese sentido, De Gregorio agregó que “lo que necesitamos son ayudas adecuadas, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Una persona de clase media tiene el problema que cuando pierde su pega pone en riesgo todo el esfuerzo que ha hecho para pagar un crédito hipotecario. Busquemos, entonces, un seguro para créditos hipotecarios, hay que ser universal pero con políticas adecuadas para cada grupo”. Por lo mismo, José De Gregorio recalca que “hoy día no se justifica la universalidad ni del IFE ni del cuarto retiro. El IFE abarca 7.500.000 personas y hay 700 mil desempleados más que hace dos años atrás, de los cuales el grueso son mujeres que no pueden llevar a sus niños porque los colegios no abren”. Respecto del rol que ha jugado el Ejecutivo en este tema, el académico sostuvo que “con respeto, pero sin desconocer la realidad, nosotros tenemos un gobierno que perdió la conducción. Esto es un hecho histórico, en Chile tenemos un gobierno de una debilidad que arrastra desde antes del estallido social” y añadió que “obviamente que ante un vacío de poder, el liderazgo lo tomará el Congreso, pero lo hace de mala manera porque está viendo la reelección”. El expresidente del Banco Central tuvo palabras para abordar la forma de enrielar el debate político-económico en el país y al respecto sostuvo que “viéndolo desde el punto de vista económico tal vez no hemos sufrido mucho, tal vez nos falta sufrir para darnos cuenta de los costos de la irresponsabilidad” y recalcó en que “en ese proceso, lamentablemente, quienes más sufren son los que más han sufrido siempre y eso es lo que debería llamar a la responsabilidad“. Otro de los temas que abordó el economista José De Gregorio en conversación con nuestra radio fue el debate en torno al futuro del Banco Central. Al respecto, el decano de la FEN señaló tajante que “todas las discusiones son legítimas y tienen que hacerse, pero siempre sobre la realidad”. En esa línea señaló que “mi propuesta es muy sencilla. Primero queremos tener un Banco Central autónomo”. Al respecto, se refirió a las críticas que han surgido respecto de la última alza en la tasa de interés y señaló que “hay gente que dice que la tasa subió al doble, la verdad que así no se miden los cambios de tasa, porque si subes la tasa de 0 a 0,25% el aumento es un infinito por ciento”. Siguiendo ese punto, José De Gregorio añadió que “hace muchos años escribí un documento que planteaba que el FMI debía ser independiente como los bancos centrales y se llamaba ‘Independiente y que dé cuenta’ y eso es lo que hace el Banco Central de Chile. El Central tiene la obligación de ir una vez al Congreso, va cuatro; todas sus reuniones son programadas con actas que se liberan años después como establece la norma, pero con minutas inmediatas, entonces, de qué estamos hablando”. Respecto de los objetivos del Banco Central, José De Gregorio sostuvo que “para mí el objetivo es contribuir al bienestar de todos y todas las chilenas. Ése es el objetivo principal, pero desde su ámbito”. En esa línea, agregó que “el Banco Central tiene dos objetivos: estabilidad de precios y estabilidad financiera, pero la estabilidad de precios es para contribuir al bienestar del país y como sabe cualquier economista, cuando un país estabiliza los precios también estabiliza el desempleo”. José De Gregorio puso como ejemplo la situación de Nueva Zelanda, donde “hay un tremendo problema, que Chile lo podría tener en caso de alcanzar éxito a nivel económico: el precio de las propiedades es brutal. Entonces llegó la primer ministro que dice que el Banco Central se tiene que preocupar del precio de las viviendas, pero ahora el Gobierno se tuvo que retractar porque el Banco Central le dijo ‘¿tu sabes cómo se arregla el precio de las viviendas con política monetaria? Subiendo la tasa“‘. Por eso mismo, sostiene De Gregorio “probablemente en Chile se termine con un objetivo dual como en Estados Unidos: pleno empleo sostenible y estabilidad de precios, pero el Board de la FED dice ‘nosotros tenemos un objetivo de inflación que es de 2%, respecto del desempleo no podemos tener objetivos porque es afectado por muchos factores’. Hoy el Banco Central está subiendo la tasa de interés, pero la tasa de desempleo está alrededor del 8%, es alta, ¿alguien podría decir que el Banco Central va contra el objetivo del empleo? Hoy el problema de los puestos de trabajo en Chile no tiene que ver con la escasez de demanda, sino con la no participación de la mujer. Entonces, tenemos que tener una discusión madura, bien intencionada, porque es re fácil salir y criticar al Banco Central”. “Todos queremos el bien para el país, de distintas formas y sobre todo, todos queremos que el país sea más equitativo. Pero, si uno mira la Historia eso no se logra de un día para otro. Si lo que pasa en Chile es muy fácil de leer, por ejemplo, tenemos dos sistemas de salud, tenemos uno muy bueno, pero para ellos, o sea, en Chile tenemos el escándalo de que la gente con altos ingresos va a las clínicas y los con bajos ingresos a los hospitales. Eso es lo que tenemos que cambiar”, finalizó De Gregorio.

