Servel en la mira: Apruebo Dignidad y Republicanos acusan cuoteo político al interior del Consejo Directivo

Luego que al conglomerado de Apruebo Dignidad y al partido Republicano se les rechazara la inscripción de 96 y 90 candidaturas parlamentarias respectivamente, los partidos de ambos bloques acusaron un cuoteo en la integración del Consejo Directivo del Servel. Desde Apruebo Dignidad se arguye que las candidaturas parlamentarias y senatoriales se presentaron en la plataforma dispuesta por el Servicio Electoral en el tiempo y la forma establecido por el organismo y que sin embargo, “el sistema de inscripción online no permitió que se realizaran correctamente las declaraciones de todas las candidaturas a nivel nacional por todos los partidos políticos”, detallaron en un comunicado. La crítica desde el pacto se ha agudizado a partir de los dichos que Andrés Tagle, presidente del Consejo del organismo que emitió declaraciones sobre las inscripciones de las tiendas políticas. “Quisieron hacer arreglos de última hora y en el fondo, cuando las cosas se hacen a última hora, los pilló el plazo”. Al respecto el presidenciable del Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, señaló durante este martes que espera a que el Servel atienda el principio democrático y que otorgue las condiciones de que estén todas las candidaturas en las papeletas en los próximos comicios. “Yo respeto mucho la institucionalidad del Servel. Creo que el Servel, en general, en Chile ha cumplido una pega de la cual todos estamos orgullosos, pero el actual presidente, puesto por la UDI y en esta lógica de cuoteo binominal que tienen todavía algunos servicios públicos no le corresponde emitir juicios de valor respecto a las actividades que realizan los partidos“, sostuvo. Consultado por si se inclinaría a la alternativa de una ley corta para efectos de resolver la difícil situación electoral, Boric aseveró que se agotarán todas las instancias que actualmente están a disposición. “Nosotros presentamos nuestras candidaturas parlamentarias en tiempo y forma, y espero que eso se resuelva durante los próximos días para que se pueda votar con toda la gama de alternativas para los chilenos. Espero que el Servel atienda el principio democrático de que tienen que estar todas las candidaturas sobre la mesa y no trate de eliminar a gente por secretaría”, declaró. El pacto interpuso un recurso de reposición el pasado viernes 3 de septiembre y hasta el momento están a la espera de que Servel realice una resolución relativa a sus inscripciones rechazadas, tanto por la falta de ratificación de los partidos articulados como por un incumplimiento de la cuota de género en el caso de las listas senatoriales. En seguida de Apruebo Dignidad, el pacto más afectado por el rechazo de candidaturas por el Servel fueron los Republicanos, quienes sufrieron la desestimación de 90 de sus cartas al Congreso. Hecho por el cual el exdiputado Rojo Edwards acusó duramente este martes a Tagle y al consejero Alfredo Joignant. “El señor Joignant es del Partido Socialista, y qué mejor para él que no estén los candidatos de Apruebo Dignidad. El señor Tagle es de la UDI, qué mejor para los candidatos de la UDI que no estén los del Partido Republicano“, denunció, agregando que “hay que tener mucho ojo, porque el Consejo del Servel es un organismo cuoteado, entonces cuando sus decisiones favorecen a uno y en contra de otros, y oh sorpresa, son sus potenciales competidores. Uno tiene el derecho por lo menos a tener dudas y por eso es tan importante que nos entreguen ojalá lo antes posible acta”, concluyó. Los principales afectados del conglomerado ante el rechazo de Servel a 200 candidaturas fue el Frente Social Cristiano, que integran el Partido Republicano de Chile y el Partido Conservador Cristiano. Situación sobre la que el ex candidato a gobernador y actual postulante al Senado sostuvo que tras acudir a Tricel, no se descartan adoptar otras medidas.

