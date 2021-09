cd6764df6d

Nacional Camila Zárate, convencional: "Hay una campaña de desprestigio de la Convención" La egresada de derecho y representante por el Distrito 7 indicó que las acusaciones en su contra por acceder al IFE son infundadas ya que hasta marzo de 2021 su ingreso mensual fue de 500 mil pesos. "Yo no vengo de la clase acomodada", subrayó. Raúl Martínez Miércoles 8 de septiembre 2021 10:56 hrs.

Sorpresa generó la denuncia realizada por los diputados Karin Luck de Renovación Nacional y Cristián Labbé de la UDI respecto de un grupo de convencionales que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE. Se trata de cinco representantes de Apruebo Dignidad, una de la Asamblea y seis de la Lista del Pueblo. Entre estas últimas está Camila Zárate quien integró la mencionada coalición hasta hace algunas semanas. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la constituyente subrayó que “no tenía conocimiento que la información sobre mi renta no se actualizaba de forma automática”. Zárate explicó que “antes se había actualizado de manera automática mi Registro Social de Hogares. Yo soy parte del Registro Social de Hogares hace muchos años. Gracias a los beneficios del Estado pude estudiar, me pude atender en salud. Yo no vengo de la clase acomodada como la mayoría de los convencionales, yo vengo de una clase de familia no profesional y nunca he recibido un sueldo mayor a 600 mil pesos”. En ese sentido, la representante recordó que su último trabajo fue por un ingreso de 500 mil pesos y duró hasta marzo de este 2021 y luego estuvo sin remuneraciones hasta el mes de julio que comenzó a funcionar la Convención Constituyente. “Hasta ahora he hecho todos los trámites que se me ha dicho que hay que hacer como la declaración de patrimonio e intereses. Este trámite lo desconocía, así que me voy a asesorar para ver la manera de realizar los trámites de devolución del dinero con esta nueva renta que he recibido estos últimos dos meses”, agregó Zárate. Por otra parte, la constituyente apuntó a las críticas que sucesivamente recaen sobre la Convención Constitucional, las que dijo buscan desprestigiar a la instancia y a sus integrantes. “Hay una campaña de desprestigio de la Convención y esto se debe a la cantidad de intereses que hay en riesgo por parte de la elite político-empresarial del país que están muy asustadas a las posibles transformaciones profundas que vamos a realizar a través del trabajo de las, los y les convencionales que provenimos de movimientos sociales”, precisó Zárate. Respecto de la restitución de los dineros entregados a cuenta del IFE, la dirigenta socioambiental indicó que esperan que las acusaciones “decanten en los próximos días en la medida que las personas independientes vamos aprendiendo también respecto de estos trámites y se vayan resolviendo estas situaciones”. De hecho, en la página del Registro Social de Hogares (registrosocial.gob.cl), está disponible una pantalla para la actualización de los datos de los beneficiarios, entre ellos el de ocupación e ingresos. Sin embargo, el proceso no es automático y requiere de un trámite previo para modificar la información sobre su situación socioeconómica.

