Eduardo Pérez, presidente del sindicato Transbank: “La empresa nos tiene muy agotados, nos está reventando”

Este miércoles el sindicato de trabajadores de Transbank inició una huelga al no alcanzar acuerdos con la administración de la compañía, esto tras una semana de negociación colectiva mediada por la Dirección del Trabajo. La empresa cuenta con cerca de 700 trabajadores de los cuales 70 por ciento pertenece al gremio. Aún así, por un acuerdo adoptado en el proceso de definición de servicios mínimos, la compañía seguirá en funcionamiento con 150 funcionarios desempeñando sus labores. La orgánica de trabajadores es presidida por Eduardo Pérez quien integró la mesa de negociaciones con el gerente de Marketing y Estrategia, Ricardo Blümel, la gerente de personas María Consuelo Wagner y el gerente de Operaciones y Tecnología Vicente Tredinick. La compañía además se encuentra siendo asesorada por la oficina de abogados CMS Carey & Allende en lo que es la primera huelga en los 32 años de existencia de la firma. En conversación con nuestro medio, el representante del sindicato de trabajadores señaló que el petitorio levantado tiene la intención de escriturar los beneficios que progresivamente se les ha ido quitando a los funcionarios, tales como reponer los bonos de desempeño para los mejores trabajadores, los permisos administrativos y una gifcard que se entregaba a fin de cada año. Del mismo modo, extender los beneficios maternales a los papás que tengan la custodia exclusiva de sus hijos y otorgarles permisos para salir a cuidarlos en la eventualidad de alguna emergencia. Todo esto fue desestimado en la negociación colectiva, señaló Pérez, sosteniendo que “la empresa dejó de poner al trabajador en el centro, no está cuidando a su gente. Nos tiene muy agotados, nos está reventando”. “Pedimos también la indemnización sin tope, nosotros tenemos gente de casi 30 años trabajando en la empresa y antes se les desvinculaba con todos sus años, sin descontarles las AFP, sin descontarles nada y ahora están descontando todo. Teníamos incluso renuncias voluntarias que también se les arreglaba la salida porque se entendía el esfuerzo que ha hecho el trabajador, pero hoy todo eso se eliminó. Se eliminaron todos los incentivos de crecimiento interno en la empresa, mejoras salariales para los mejores trabajadores que antes existían, ahora te pueden nombrar jefe y no te suben ni un peso”, denunció. A eso agregó que los funcionarios se encontraban trabajando entre 12 a 15 horas al día e incluso algunas jornadas del fin de semana. Si bien, la compañía de Transbank ofreció un bono de término de conflicto el pasado viernes 3 de septiembre, este fue rechazado por la totalidad de los trabajadores por considerarse exiguo, relató Pérez. En cuanto a la disposición de la empresa, aseguró que no hubo intención de abordar los puntos sustanciales del petitorio. “Nos hicieron una oferta bastante pobre en relación a lo que es la historia de nuestros bonos pero más allá de eso que hicieron el día viernes, no quisieron tocar los temas de fondo. Nosotros sabemos ahora que van a echar a harta gente y tememos también por las personas antiguas, por eso uno de los elementos que más nos importan es negociar los beneficios incluyendo esa indemnización sin tope, pero ellos no se quieren pronunciar ante eso. Entonces, hicieron una oferta que fue rechazada por el 100 por ciento de la gente y el día lunes y martes no innovaron en esto, no querían pronunciarse respecto a los beneficios que es lo que más nos reafirma que van a desvincular personas, porque es lo que más les duele”, explicó. El dirigente sindical aseguró que la paralización de actividades de los trabajadoras es de carácter indefinido en cuanto la empresa se ha mostrado absolutamente intransigente ante los requerimientos del sindicato y en eso Pérez también responsabilizó a los accionistas de la firma -Banco de Chile, Santander, Bci, Scotiabank, Itaú y BancoEstado- en cuanto la compañía señaló durante las negociaciones que la negativa a acceder a las solicitudes venía en gran medida desde la banca. Pérez acusó una falta de preparación de los gerentes de la compañía para las negociaciones de este orden, “era súper penoso ver gerentes de ese nivel que ganan entre $2 mil 600 millones al año decir ‘no sé que decir’, ‘no sé, habla tú” relató, asegurando que además que se desestimaron todas las recomendaciones que se les hicieron llegar desde la Dirección del Trabajo para efectos de propiciar algún acercamiento. “Respecto de los beneficios la única oferta fue posponer las conversaciones por tres años sin cambios, lo que en la práctica significa renunciar definitivamente a recuperar los beneficios perdidos y asumir la pérdida de los que nos dijeron nos quitarán”, indicó el presidente del gremio. La empresa Desde la vereda de Transbank se considera que la paralización de actividades es ilegal por el hecho que la compañía fue oficializada como empresa estratégica este pasado 1 de septiembre por el Ministerio de Economía, lo que imposibilita el que pueda detener sus actividades. Pese a eso, la Dirección del Trabajo (DT) emanó una resolución que dejaba sin efecto esta categoría en cuanto la empresa fue ratificada después que comenzaran las negociaciones colectivas con los trabajadores. Por este motivo la compañía levantó un recurso jerárquico contra dicha resolución señalado que reviste de ilegalidad en la medida que esta disposición comienzan a regir de manera inmediata una vez son publicadas en el Diario Oficial. “Las reglas comienzan a regir de inmediato y por ende, el director regional del Trabajo no puede modificar tal definición a su antojo”, declaró Transbank, señalando que “los procesos pendientes iniciados bajo la vigencia de la anterior normativa deben sujetarse inmediatamente a las normas de la nueva ley, con independencia de la etapa en que se encuentren”. La firma considera que Director Regional de la DT “no puede tomar deliberaciones a su antojo” y aseguró que calificación de la empresa estratégica fue solicitada durante mayo de este año lo que demuestra que la resolución se realizó meses de antelación a la última instancia de la negociación. Por los prejuicios en el abastecimiento de la ciudadanía y a la economía del país la empresa interpuso un recurso de protección contra la decisión de la DT, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Cabe mencionar que la compañía atraviesa un contexto de estrechez fiscal, dilucidado a fines del primer semestre cuando reportó pérdidas por 20.444 millones de dólares. Por medio de su cuenta de Twitter, Transbank declaró durante esta jornada mantener su compromiso por mantener la cadena de pagos y llamó a preferir los canales de auto-atención disponibles en el sitio privado y a través del contact center. Frente a la paralización que ha hecho efectiva el sindicato, mantenemos el compromiso de dar continuidad a la cadena de pagos para compras, ventas y abonos a comercios con tarjetas de crédito, débito y prepago. — transbank (@transbank) September 8, 2021 Por otro lado desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras se recomendó priorizar el uso de pagos digitales tales como transferencias electrónicas, tarjetas y pagos móviles. El funcionamiento de los cajeros automáticos, en tanto, no se ve obstaculizado con esta paralización dado que dependen de la empresa Redbank. Por lo pronto, la empresa deberá atender a sus más de 220 mil clientes y efectuar en tiempo real más de 8 millones de transacciones diarias en promedio- como enfatizaron en su comunicado- por medio del funcionamiento de 150 trabajadores, 120 de los cuales se encuentran sindicalizados. “Con todo el contingente me imagino que las 150 personas estarán demasiado exigidas y es un riesgo que no quiere correr Transbank porque no sólo hablamos de la demostración hacia la calle, sino también hay muchos procesos internos que nos pueden acarrear multas internacionales y le debería doler a la empresa, yo esperaría a que esto ayudara a lubricar esta negociación y que la banca, que como nos ha dicho explícitamente nuestra empresa está poniendo los reparos ya que ellos son los dueños de Transbank y no quieren poner los recursos, espero que también en la medida que ellos se hagan parte de esto, el conflicto se resuelva”, concluyó Pérez.

