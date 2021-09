Francisco Chahuán: “En la campaña presidencial hay que apuntar al debate de ideas y no a las personas”

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, se refirió a diversos temas que han marcado la agenda política nacional como el trabajo de la Convención Constitucional, la carrera presidencial, el cuarto retiro de fondos de las AFP y la reforma previsional. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López respecto de las polémicas surgidas al interior de la entidad encargada de redactar una nueva Constitución, el senador oficialista sostuvo que “es un hecho público y notorio que si bien la Convención Constitucional actuó rápidamente respecto de la situación de Rodrigo Rojas Vade, ciertamente uno espera que pueda trabajar con mucho más ahínco y rapidez, tanto en la redacción del reglamento, como en el trabajo más sustantivo”. En esa línea, el parlamentario añadió que “quiero señalar con mucha fuerza que hay un grupo al interior de la propia Convención, que es la Lista del Pueblo, que se ha erigido como los únicos representantes de la ciudadanía, que incluso se permiten excluir a los que piensan distinto. Lo importante acá es entender que la Convención está llamada a recomponer el pacto social y a construir inclusión y acá es importante señalar que las actitud neofascistas de la Lista del Pueblo, que busca desmontar el concepto de nación son complejas”. De todas formas, el senador aclaró que esto no significa que haya que cerrar el debate por el concepto de nación, sino que “la actitud de exclusión del que piensa distinto por estos grupos. En un proceso como este es justamente la oportunidad de recomponer el alma de Chile y eso implica generar un dialogo sin exclusiones y eso requiere de un esfuerzo adicional porque siempre habrá gente que piensa distinto”, recalcó. Respecto del debate en torno a un eventual cuarto retiro de fondos de las AFP, el senador y presidente de RN afirmó que “yo soy contrario al cuarto retiro porque en el momento actual efectivamente va generando un sobrecalentamiento en la economía, estoy convencido que es una mala política pública, empobrece a los chilenos respecto de sus fondos previsionales cuando tenemos que ir en la dirección inversa y fortalecer el sistema avanzando hacia un sistema mixto” Al respecto, el senador de RN sostuvo que “yo soy partidario de resolver no solamente la ley corta de pensiones, sino que también la ley larga y creo que debe haber más solidaridad intra e inter generacional y también de género y en ese contexto he estado a la vanguardia y el gobierno nos escuchó, a lo menos, en lo que refiere a la ampliación del pilar solidario”. Consultado respecto de la factibilidad política de sacar adelante la reforma a las pensiones en esta administración, pese a que lleva congelada en el Senado cerca de dos años, el presidente de RN afirmó que “ese acuerdo se va a lograr en el Senado, estamos trabajando transversalmente con senadores de distintas bancadas y yo diría que tenemos acuerdo en el 90% de los temas. Acá falta la disposición del gobierno de sentarse sobre la mesa“. El líder de Renovación Nacional se refirió además a las polémicas en las que ha estado envuelto el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, por sus ataques personales en contra del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y las advertencias a los parlamentarios de su sector por el debate del cuarto retiro de fondos de las AFP. Al respecto Francisco Chahuán señaló que “la gestión y el liderazgo en los partidos le corresponde al presidente del partido y nuestro candidato debe entender que se debe gobernar con los partidos y nosotros le hemos dado espacio en su rol de independiente, es nuestro candidato presidencial y no me cabe la menor duda que con Sichel podemos ganar a esta izquierda dispersa y con dudas”. De todas formas señaló que “tiene que entender que los partidos también tienen su espacio, en los sistemas republicanos hay que fortalecer el rol de los partidos, hay que dotarlos de mucha más transparencia y de entender que los partidos no son instrumentales para una elección popular sino que tienen que tener capacidad de generar acuerdos programáticos”. Respecto de las polémicas con Gabriel Boric, Francisco Chahuán señaló que “la campaña presidencial debe enmarcarse en un tono distinto y acá no hablo de un candidato en particular, sino que del clima político en general”, pero respecto de las polémicas con el candidato de Apruebo Dignidad, el presidente de RN fue claro en señalar que “mi apreciación es que el tono de las campañas presidenciales debe ser otro(…) Hay que entender que acá hay que apuntar al debate de ideas y no a las personas“.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, se refirió a diversos temas que han marcado la agenda política nacional como el trabajo de la Convención Constitucional, la carrera presidencial, el cuarto retiro de fondos de las AFP y la reforma previsional. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López respecto de las polémicas surgidas al interior de la entidad encargada de redactar una nueva Constitución, el senador oficialista sostuvo que “es un hecho público y notorio que si bien la Convención Constitucional actuó rápidamente respecto de la situación de Rodrigo Rojas Vade, ciertamente uno espera que pueda trabajar con mucho más ahínco y rapidez, tanto en la redacción del reglamento, como en el trabajo más sustantivo”. En esa línea, el parlamentario añadió que “quiero señalar con mucha fuerza que hay un grupo al interior de la propia Convención, que es la Lista del Pueblo, que se ha erigido como los únicos representantes de la ciudadanía, que incluso se permiten excluir a los que piensan distinto. Lo importante acá es entender que la Convención está llamada a recomponer el pacto social y a construir inclusión y acá es importante señalar que las actitud neofascistas de la Lista del Pueblo, que busca desmontar el concepto de nación son complejas”. De todas formas, el senador aclaró que esto no significa que haya que cerrar el debate por el concepto de nación, sino que “la actitud de exclusión del que piensa distinto por estos grupos. En un proceso como este es justamente la oportunidad de recomponer el alma de Chile y eso implica generar un dialogo sin exclusiones y eso requiere de un esfuerzo adicional porque siempre habrá gente que piensa distinto”, recalcó. Respecto del debate en torno a un eventual cuarto retiro de fondos de las AFP, el senador y presidente de RN afirmó que “yo soy contrario al cuarto retiro porque en el momento actual efectivamente va generando un sobrecalentamiento en la economía, estoy convencido que es una mala política pública, empobrece a los chilenos respecto de sus fondos previsionales cuando tenemos que ir en la dirección inversa y fortalecer el sistema avanzando hacia un sistema mixto” Al respecto, el senador de RN sostuvo que “yo soy partidario de resolver no solamente la ley corta de pensiones, sino que también la ley larga y creo que debe haber más solidaridad intra e inter generacional y también de género y en ese contexto he estado a la vanguardia y el gobierno nos escuchó, a lo menos, en lo que refiere a la ampliación del pilar solidario”. Consultado respecto de la factibilidad política de sacar adelante la reforma a las pensiones en esta administración, pese a que lleva congelada en el Senado cerca de dos años, el presidente de RN afirmó que “ese acuerdo se va a lograr en el Senado, estamos trabajando transversalmente con senadores de distintas bancadas y yo diría que tenemos acuerdo en el 90% de los temas. Acá falta la disposición del gobierno de sentarse sobre la mesa“. El líder de Renovación Nacional se refirió además a las polémicas en las que ha estado envuelto el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, por sus ataques personales en contra del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric y las advertencias a los parlamentarios de su sector por el debate del cuarto retiro de fondos de las AFP. Al respecto Francisco Chahuán señaló que “la gestión y el liderazgo en los partidos le corresponde al presidente del partido y nuestro candidato debe entender que se debe gobernar con los partidos y nosotros le hemos dado espacio en su rol de independiente, es nuestro candidato presidencial y no me cabe la menor duda que con Sichel podemos ganar a esta izquierda dispersa y con dudas”. De todas formas señaló que “tiene que entender que los partidos también tienen su espacio, en los sistemas republicanos hay que fortalecer el rol de los partidos, hay que dotarlos de mucha más transparencia y de entender que los partidos no son instrumentales para una elección popular sino que tienen que tener capacidad de generar acuerdos programáticos”. Respecto de las polémicas con Gabriel Boric, Francisco Chahuán señaló que “la campaña presidencial debe enmarcarse en un tono distinto y acá no hablo de un candidato en particular, sino que del clima político en general”, pero respecto de las polémicas con el candidato de Apruebo Dignidad, el presidente de RN fue claro en señalar que “mi apreciación es que el tono de las campañas presidenciales debe ser otro(…) Hay que entender que acá hay que apuntar al debate de ideas y no a las personas“.