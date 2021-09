Pedropiedra: “Cuando alguien empieza a repetirse es una mala señal”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el cantautor nacional Pedropiedra, se refirió a la presentación que tendrá este próximo viernes 17 de septiembre en Vive Peñuelas en el festival “Zapateando” en la región de Coquimbo. Consultado por el periodista Claudio Medrano respecto de su regreso a los escenarios con público y el tiempo de para a causa de la pandemia, Pedropiedra afirmó que “desde octubre de 2019 bajó mucho la actividad, se cayeron un montón de cosas, pero ya con la pandemia fue como la última palada de tierra a la escena”. En ese sentido agregó que “aproveché de crear nueva música, de hecho ya estamos estrenando canciones nuevas en vivo porque yo tenía un disco listo para lanzarlo en vivo en 2019 y se tuvo que cancelar muchas veces el lanzamiento y al final el disco nunca se lanzó y fue bien decepcionante, pero se ha seguido haciendo música, aunque lo más difícil ha sido tener que ingeniárselas para sobrevivir”. Al respecto Pedropiedra detalló que “la costumbre que tenía en los últimos 10 años era hacer música, salir a tocar y no me había visto en la urgencia de tener que iniciar talleres de composición, producir música para otra gente, que han sido cosas que en un comienzo las empecé a hacer por la plata, pero que terminé encontrando nuevas facetas donde desenvolverme, así que la verdad no ha sido tan traumático. Los que peor lo han pasado han sido sin dudas los técnicos, los sonidistas, iluminadores porque ellos han tenido cero apoyo”. Respecto de la falta de apoyo para el sector cultural en pandemia, Pedropiedra afirmó que no es amigo de buscar culpables, pero reconoce que “todas las corrientes artísticas acá en Chile estamos un poco acostumbrados a remar contra la corriente y no es algo muy nuevo (…) De que hubo desprotección la hubo y el gobierno ha reaccionado tarde a todo, así que esto es una más de las reacciones tardías”. En medio de las manifestaciones sociales y la pandemia Pedropiedra sacó a circulación su quinto álbum de estudio “Alo!” un trabajo que, a su juicio, marca un quiebre respecto de sus anteriores producciones y señaló que “uno se va acomodando a maneras de componer, a sonoridades y a mí los artistas que siempre me han llamado la atención son aquellos que no temen buscar sonidos nuevos o nuevas estéticas, entonces, he tratado permanentemente de ir cambiando el sonido con el correr de los discos y este ha sido el cambio más radical porque trabajé con el productor Cristián Heyne que le dio un sonido super moderno al disco, más de máquinas, más callejero, más hip-hop, pero mezclado con el formato canción. Cuando alguien empieza a repetirse es una mala señal, entonces he tratado de escapar de la repetición”. El músico se refirió al paralelo que se ha creado entre el lanzamiento de este disco, que representa un cambio en el desarrollo de su obra y los cambios sociales que a su vez experimenta el país, en ese sentido, afirmó que “es una linda coincidencia, el disco, si uno escucha sus letras, sintoniza un poco con lo que está pasando. Yo personalmente me he ido, no sé si desencantando, pero la verdad, de un tiempo a esta parte me he ido aburriendo ya de estar todo el rato pendiente de lo que está pasando políticamente, porque nos politizamos muchísimo, que quizás es algo sano, pero es super agotador”. Finalmente, acerca de la actuación que tendrá el próximo 17 de septiembre en el Festival “Zapateando” en la región de Coquimbo, Pedropiedra señaló que “estoy muy contento de volver a tocar en la cuarta región y estamos mostrando las canciones más conocidas por la gente y haciendo hincapié en el último disco y mostrando canciones nuevas. Está sonando bien la banda, con una buena energía de subirse otra vez a un bus y partir en la carretera que es algo maravilloso de este trabajo”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el cantautor nacional Pedropiedra, se refirió a la presentación que tendrá este próximo viernes 17 de septiembre en Vive Peñuelas en el festival “Zapateando” en la región de Coquimbo. Consultado por el periodista Claudio Medrano respecto de su regreso a los escenarios con público y el tiempo de para a causa de la pandemia, Pedropiedra afirmó que “desde octubre de 2019 bajó mucho la actividad, se cayeron un montón de cosas, pero ya con la pandemia fue como la última palada de tierra a la escena”. En ese sentido agregó que “aproveché de crear nueva música, de hecho ya estamos estrenando canciones nuevas en vivo porque yo tenía un disco listo para lanzarlo en vivo en 2019 y se tuvo que cancelar muchas veces el lanzamiento y al final el disco nunca se lanzó y fue bien decepcionante, pero se ha seguido haciendo música, aunque lo más difícil ha sido tener que ingeniárselas para sobrevivir”. Al respecto Pedropiedra detalló que “la costumbre que tenía en los últimos 10 años era hacer música, salir a tocar y no me había visto en la urgencia de tener que iniciar talleres de composición, producir música para otra gente, que han sido cosas que en un comienzo las empecé a hacer por la plata, pero que terminé encontrando nuevas facetas donde desenvolverme, así que la verdad no ha sido tan traumático. Los que peor lo han pasado han sido sin dudas los técnicos, los sonidistas, iluminadores porque ellos han tenido cero apoyo”. Respecto de la falta de apoyo para el sector cultural en pandemia, Pedropiedra afirmó que no es amigo de buscar culpables, pero reconoce que “todas las corrientes artísticas acá en Chile estamos un poco acostumbrados a remar contra la corriente y no es algo muy nuevo (…) De que hubo desprotección la hubo y el gobierno ha reaccionado tarde a todo, así que esto es una más de las reacciones tardías”. En medio de las manifestaciones sociales y la pandemia Pedropiedra sacó a circulación su quinto álbum de estudio “Alo!” un trabajo que, a su juicio, marca un quiebre respecto de sus anteriores producciones y señaló que “uno se va acomodando a maneras de componer, a sonoridades y a mí los artistas que siempre me han llamado la atención son aquellos que no temen buscar sonidos nuevos o nuevas estéticas, entonces, he tratado permanentemente de ir cambiando el sonido con el correr de los discos y este ha sido el cambio más radical porque trabajé con el productor Cristián Heyne que le dio un sonido super moderno al disco, más de máquinas, más callejero, más hip-hop, pero mezclado con el formato canción. Cuando alguien empieza a repetirse es una mala señal, entonces he tratado de escapar de la repetición”. El músico se refirió al paralelo que se ha creado entre el lanzamiento de este disco, que representa un cambio en el desarrollo de su obra y los cambios sociales que a su vez experimenta el país, en ese sentido, afirmó que “es una linda coincidencia, el disco, si uno escucha sus letras, sintoniza un poco con lo que está pasando. Yo personalmente me he ido, no sé si desencantando, pero la verdad, de un tiempo a esta parte me he ido aburriendo ya de estar todo el rato pendiente de lo que está pasando políticamente, porque nos politizamos muchísimo, que quizás es algo sano, pero es super agotador”. Finalmente, acerca de la actuación que tendrá el próximo 17 de septiembre en el Festival “Zapateando” en la región de Coquimbo, Pedropiedra señaló que “estoy muy contento de volver a tocar en la cuarta región y estamos mostrando las canciones más conocidas por la gente y haciendo hincapié en el último disco y mostrando canciones nuevas. Está sonando bien la banda, con una buena energía de subirse otra vez a un bus y partir en la carretera que es algo maravilloso de este trabajo”.