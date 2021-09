Luciano Silva, convencional de RN: “Yo no he venido al proceso constituyente para que nos quedemos con la Constitución del 80”

En conversación con nuestro medio el convencional constituyente, representante del distrito 20 y militante de Renovación Nacional, Luciano Silva, abordó los dos meses de funcionamientos del órgano que redacta una nueva Constitución. Un balance en el cual mencionó que aprobaría en general el reglamento que debe ser ratificado en el pleno este martes 14 de septiembre pese a que considera que entraña “guiños revolucionarios” que escapan del mandato social por el cual se instaló la constituyente. Aquilatando lo que ha sido el proceso y los últimos acontecimientos que han marcado la agenda, el pastor evangélico asegura que ve reafirmada la convicción con la que revistió el cargo de representación política: “la Convención debe dirigirse al centro”. Esto con la finalidad de garantizar los cambios sociales que la ciudadanía apremió, distanciándose de la pretensión de la extrema derecha- de la que dice no sentirse parte- sobre mantener la Constitución del 80 tal como está, ni tampoco incurriendo en las propuestas refundacionales con la que peligra la institucionalidad y que promueve la extrema izquierda de la Convención, indicó. Las tiendas del oficialismo no alcanzaron a representar a un tercio de representación en la Convención. La articulación de las fuerzas del sector reunirían cerca del 21 por ciento del total de los votos en el hemiciclo. Por este motivo Silva sostuvo que desde el principio entendió el error que era atrincherarse con los 37 votos de la derecha, razón por la cual buscó tender los puentes del diálogo con el resto de los conglomerados. Un ejercicio del que hoy ve sus frutos, comentó. “Las primeras semanas fue muy complicado hacer entender esto a mi sector pero se fue probando la tesis con las comunicaciones que hubo de los pelucones, que salíamos a hablar con los Independientes No Neutrales, con la Lista del Pueblo, con los ex Nueva Mayoría, etc. Y hoy día hay un grupo, no tan formal pero que es más de centro, que se ha nutrido con gente de la Lista del Pueblo, de los pueblos originarios, de los RN, ex Nueva Mayoría e independientes que nos juntamos harto a conversar sobre cómo llevar esta convención hacia un espacio más dialogante y de búsqueda de los acuerdos”. Este martes se marcará un hito en la Constituyente al someterse a votación la minuta del reglamento que regirá la convivencia política y las normas que enmarcaran la discusión de los y las 155 convencionales de lleno a la nueva carta fundamental, un borrador que el militante de RN sostuvo que aprobará en general, pese a que considera que entraña ideas “que intentan sacar de cuajo cuestiones que son propia de nuestras tradiciones y que no tienen que ver con las cuestiones que la gente pidió en la calle“, afirmó. “La gente pidió un nuevo sistema de pensiones, el tema de salud, nuevo sistema de educación, recuperar las aguas, por ahí va la cosa, pero estos son como gustillos ideológicos de la mirada que prima en este proceso constituyente que está más cargada que la centro izquierda, hacia la izquierda y que digamos es signo de nuestro país dado que la ultra derecha colaboró con esto siendo muchas veces funcional al mundo de los grandes empresarios que se pasaron de listos”, interpretó. En eso, reparó en el Código de Ética -Comisión transitoria de la cual Silva formó parte- en la medida que bajo la óptica del convencional el cuerpo del documento normativo terminó siendo bastante “draconiano y cazador de brujas”. “Este es un Código que está hecho para cerrar la boca, está muy hecho al estilo de la izquierda muy dura que lo que intenta es sancionar los discursos que a ellos les parece que no los benefician. Esto de quedarse sin voz ni voto cada 15 días, esta interpretación tan bizarra del negacionismo metiendo el estallido social que está en pleno estudio, y que sin duda que hubieron violaciones a los derechos humanos pero no todos. La mayoría de la gente que está presa, está presa por delitos, entonces hay mucho que analizar todavía ahí”, objetó Silva. Para el profesor de educación general básica y doctor en Educación el nivel de desprestigio que pueda alcanzar el trabajo de la convención es responsabilidad de la posición revolucionaria, refundacional e “infantil” con la que llegaron representantes de la extrema izquierda al ex Congreso y que es lo que alimenta los comentarios peyorativos en redes sociales. Sin embargo a eso también atribuyó los “absurdos” que suscitan desde oficialismo tal como ocurrió con la denuncia sobre la adjudicación del IFE de algunos convencionales constituyentes. “Que haya constituyentes hoy día que estaban dentro de aquellos que son beneficiarios del IFE porque vienen de una familia, en una casa donde viven cuatro o cinco personas, muestra que realmente hay gente que está representando a los chilenos, entonces esas son tonteras, nosotros lo hemos dicho, yo por lo menos lo he dicho todas la veces a la gente de mi sector que dejen de payasear porque ellos son los culpables de que exista la Convención Constitucional, la baja valoración que tiene la ciudadanía de la clase política y entre ellos mi sector es la razón por la cuál nosotros estamos en este tremendo problema de hoy día tener constituyentes con un sentido ideológico, refundacionalistas peligrosos, que es la parte mala que tiene. Yo con lo que estoy de acuerdo con este proceso es con todos los cambios sociales que la gente pidió y por eso he venido a la Convención Constitucional con mucho ánimo a defender esos temas”. Comisión de Ética. Para el pastor evangélico que milita hace dos años en Renovación Nacional el éxito de la constituyente radica en poner en su justo equilibrio todos los elementos. Por este motivo es capaz de criticar la disposición que ha manifestado un sector del oficialismo -particularmente de la UDI, menciona- que aparenta en algunos momentos apostar todos sus recursos en el rechazo de salida, pero asimismo condena el terror y desorden que infunde los radicalismos de izquierda. Una vereda que se sobregira con la postura política revolucionaria señaló Silva, mencionando el caso de Rodrigo Rojas Vade como un episodio que vino a ilustrar cómo los representantes tipo la Lista del Pueblo no están libres de cometer los errores a los que se incurren cuando se está asediado por el poder. “Son miles de miles los chilenos que hoy día no tienen la suerte de poder decir lo que dijo Rodrigo: ‘no tengo cáncer’, como quisieran, entonces es una burla y el llegó a través de ese discurso a la Convención. Yo en lo humano lo abrazo, lo disculpo y espero que pueda reencontrarse consigo mismo porque cualquier persona puede caer, pero la institucionalidad es otra cosa, el cargo que lo ostenta es otra cosa y eso es lo que tienen que entender estos grupos más de extremo, que el infantilismo político revolucionario le hace mal al país, lo que tenemos que hacer es cumplir con el mandato que la gente nos dio”, aseveró. La caída de la legitimidad de Rojas Vade, principal portavoz de la refundación, viene a realzar el valor de las instituciones, destacó el convencional, en la medida que son estas las que evolucionan por sobre los individualismos. Con la finalidad de prevalecerlas “no hay que empezar de nuevo, sino que empezar con lo que ya tenemos”, agregó Silva. En el “empezar con lo que ya tenemos”, el convencional del distrito 20 aseveró que el proceso que cumplió dos meses de funcionamiento debe culminar con los cambios sociales que exigió tanto la ciudadanía del apruebo como la del rechazo, en cuanto no son sectores polarizados en el diagnóstico que apremia transformaciones para el país. Por este motivo no se debe recaer en los extremos poco representativos de cada lado, afirmó. “Esos son extremos que nadie quiere, ni los que aprobaron ni los que rechazaron, la gente quiere cambios sociales entonces por supuesto que yo no estoy de acuerdo en que esto quede igual. Yo no he venido al proceso constituyente para que nos quedemos con la Constitución del 80, esta es una oportunidad para acercarnos y tenemos que hacerlo bien”, concluyó.

En conversación con nuestro medio el convencional constituyente, representante del distrito 20 y militante de Renovación Nacional, Luciano Silva, abordó los dos meses de funcionamientos del órgano que redacta una nueva Constitución. Un balance en el cual mencionó que aprobaría en general el reglamento que debe ser ratificado en el pleno este martes 14 de septiembre pese a que considera que entraña “guiños revolucionarios” que escapan del mandato social por el cual se instaló la constituyente. Aquilatando lo que ha sido el proceso y los últimos acontecimientos que han marcado la agenda, el pastor evangélico asegura que ve reafirmada la convicción con la que revistió el cargo de representación política: “la Convención debe dirigirse al centro”. Esto con la finalidad de garantizar los cambios sociales que la ciudadanía apremió, distanciándose de la pretensión de la extrema derecha- de la que dice no sentirse parte- sobre mantener la Constitución del 80 tal como está, ni tampoco incurriendo en las propuestas refundacionales con la que peligra la institucionalidad y que promueve la extrema izquierda de la Convención, indicó. Las tiendas del oficialismo no alcanzaron a representar a un tercio de representación en la Convención. La articulación de las fuerzas del sector reunirían cerca del 21 por ciento del total de los votos en el hemiciclo. Por este motivo Silva sostuvo que desde el principio entendió el error que era atrincherarse con los 37 votos de la derecha, razón por la cual buscó tender los puentes del diálogo con el resto de los conglomerados. Un ejercicio del que hoy ve sus frutos, comentó. “Las primeras semanas fue muy complicado hacer entender esto a mi sector pero se fue probando la tesis con las comunicaciones que hubo de los pelucones, que salíamos a hablar con los Independientes No Neutrales, con la Lista del Pueblo, con los ex Nueva Mayoría, etc. Y hoy día hay un grupo, no tan formal pero que es más de centro, que se ha nutrido con gente de la Lista del Pueblo, de los pueblos originarios, de los RN, ex Nueva Mayoría e independientes que nos juntamos harto a conversar sobre cómo llevar esta convención hacia un espacio más dialogante y de búsqueda de los acuerdos”. Este martes se marcará un hito en la Constituyente al someterse a votación la minuta del reglamento que regirá la convivencia política y las normas que enmarcaran la discusión de los y las 155 convencionales de lleno a la nueva carta fundamental, un borrador que el militante de RN sostuvo que aprobará en general, pese a que considera que entraña ideas “que intentan sacar de cuajo cuestiones que son propia de nuestras tradiciones y que no tienen que ver con las cuestiones que la gente pidió en la calle“, afirmó. “La gente pidió un nuevo sistema de pensiones, el tema de salud, nuevo sistema de educación, recuperar las aguas, por ahí va la cosa, pero estos son como gustillos ideológicos de la mirada que prima en este proceso constituyente que está más cargada que la centro izquierda, hacia la izquierda y que digamos es signo de nuestro país dado que la ultra derecha colaboró con esto siendo muchas veces funcional al mundo de los grandes empresarios que se pasaron de listos”, interpretó. En eso, reparó en el Código de Ética -Comisión transitoria de la cual Silva formó parte- en la medida que bajo la óptica del convencional el cuerpo del documento normativo terminó siendo bastante “draconiano y cazador de brujas”. “Este es un Código que está hecho para cerrar la boca, está muy hecho al estilo de la izquierda muy dura que lo que intenta es sancionar los discursos que a ellos les parece que no los benefician. Esto de quedarse sin voz ni voto cada 15 días, esta interpretación tan bizarra del negacionismo metiendo el estallido social que está en pleno estudio, y que sin duda que hubieron violaciones a los derechos humanos pero no todos. La mayoría de la gente que está presa, está presa por delitos, entonces hay mucho que analizar todavía ahí”, objetó Silva. Para el profesor de educación general básica y doctor en Educación el nivel de desprestigio que pueda alcanzar el trabajo de la convención es responsabilidad de la posición revolucionaria, refundacional e “infantil” con la que llegaron representantes de la extrema izquierda al ex Congreso y que es lo que alimenta los comentarios peyorativos en redes sociales. Sin embargo a eso también atribuyó los “absurdos” que suscitan desde oficialismo tal como ocurrió con la denuncia sobre la adjudicación del IFE de algunos convencionales constituyentes. “Que haya constituyentes hoy día que estaban dentro de aquellos que son beneficiarios del IFE porque vienen de una familia, en una casa donde viven cuatro o cinco personas, muestra que realmente hay gente que está representando a los chilenos, entonces esas son tonteras, nosotros lo hemos dicho, yo por lo menos lo he dicho todas la veces a la gente de mi sector que dejen de payasear porque ellos son los culpables de que exista la Convención Constitucional, la baja valoración que tiene la ciudadanía de la clase política y entre ellos mi sector es la razón por la cuál nosotros estamos en este tremendo problema de hoy día tener constituyentes con un sentido ideológico, refundacionalistas peligrosos, que es la parte mala que tiene. Yo con lo que estoy de acuerdo con este proceso es con todos los cambios sociales que la gente pidió y por eso he venido a la Convención Constitucional con mucho ánimo a defender esos temas”. Comisión de Ética. Para el pastor evangélico que milita hace dos años en Renovación Nacional el éxito de la constituyente radica en poner en su justo equilibrio todos los elementos. Por este motivo es capaz de criticar la disposición que ha manifestado un sector del oficialismo -particularmente de la UDI, menciona- que aparenta en algunos momentos apostar todos sus recursos en el rechazo de salida, pero asimismo condena el terror y desorden que infunde los radicalismos de izquierda. Una vereda que se sobregira con la postura política revolucionaria señaló Silva, mencionando el caso de Rodrigo Rojas Vade como un episodio que vino a ilustrar cómo los representantes tipo la Lista del Pueblo no están libres de cometer los errores a los que se incurren cuando se está asediado por el poder. “Son miles de miles los chilenos que hoy día no tienen la suerte de poder decir lo que dijo Rodrigo: ‘no tengo cáncer’, como quisieran, entonces es una burla y el llegó a través de ese discurso a la Convención. Yo en lo humano lo abrazo, lo disculpo y espero que pueda reencontrarse consigo mismo porque cualquier persona puede caer, pero la institucionalidad es otra cosa, el cargo que lo ostenta es otra cosa y eso es lo que tienen que entender estos grupos más de extremo, que el infantilismo político revolucionario le hace mal al país, lo que tenemos que hacer es cumplir con el mandato que la gente nos dio”, aseveró. La caída de la legitimidad de Rojas Vade, principal portavoz de la refundación, viene a realzar el valor de las instituciones, destacó el convencional, en la medida que son estas las que evolucionan por sobre los individualismos. Con la finalidad de prevalecerlas “no hay que empezar de nuevo, sino que empezar con lo que ya tenemos”, agregó Silva. En el “empezar con lo que ya tenemos”, el convencional del distrito 20 aseveró que el proceso que cumplió dos meses de funcionamiento debe culminar con los cambios sociales que exigió tanto la ciudadanía del apruebo como la del rechazo, en cuanto no son sectores polarizados en el diagnóstico que apremia transformaciones para el país. Por este motivo no se debe recaer en los extremos poco representativos de cada lado, afirmó. “Esos son extremos que nadie quiere, ni los que aprobaron ni los que rechazaron, la gente quiere cambios sociales entonces por supuesto que yo no estoy de acuerdo en que esto quede igual. Yo no he venido al proceso constituyente para que nos quedemos con la Constitución del 80, esta es una oportunidad para acercarnos y tenemos que hacerlo bien”, concluyó.