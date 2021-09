Diputada Marcela Sandoval (RD): “No queremos que este cuarto retiro favorezca a los más altos ingresos”

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Revolución Democrática, Marcela Sandoval, se refirió al debate en torno al cuarto retiro de fondos de las AFP y de las relaciones al interior de Apruebo Dignidad. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto del retiro de fondos y la percepción de la ciudadanía sobre este tema, la parlamentaria sostuvo que “veo desinformación y que se han instalado algunos mensajes un poco tramposos en los medios de prensa, por ejemplo, esto que dijeron algunos diputados de la ex Nueva Mayoría respecto de aprobar el retiro sin letra chica, evidentemente esos mensajes en la ciudadanía calan hondo, pero más allá de los que son esos titulares, al final no explican nada”. En esa línea, la diputada Sandoval agregó que “la convicción que nos hemos formado al interior del Frente Amplio es que no queremos que este cuarto retiro favorezca a quienes tienen los más altos ingresos. Lo hemos dicho desde un principio, los retiros no son una buena política pública, en el fondo han sido una respuesta ante la emergencia con un gobierno que ha sido super negligente y donde la gente ha tenido que hacer uso de sus propios fondos de pensiones para sobrevivir”. Respecto de la real necesidad de avanzar con este cuarto retiro, la representante de Revolución Democrática afirmó que “acá hay datos que igual son objetivos y que hay que tener en cuenta, por ejemplo, la DIPRES dice que cerca del 60% de las personas con más altos ingresos podrían hoy verse beneficiadas con el tema del cuarto retiro, porque no hay dudas que con esta crisis sanitaria y económica que se ha extendido más allá de lo que hubiésemos querido producto de la ausencia de una política real por parte del gobierno”. Por lo mismo, la diputada Marcela Sandoval sostiene que “el tema de la inflación requiere de un análisis más macro porque influyen otros factores que no tienen que ver necesariamente con la realidad chilena, sino de indicadores externos y es evidente que la economía global se ha visto afectada porque es una crisis que no solo golpeó a Latinoamérica sino que a todo el mundo”. “Los diputados del Frente Amplio y de Apruebo Dignidad vamos a votar a favor del cuarto retiro, en eso no hay dudas, el punto es que por lo menos desde el FA nuestra convicción es que este cuarto retiro no favorezca a los más altos ingresos, es decir, de dos millones hacia arriba de ingresos mensuales aproximadamente”, recalcó la diputada Sandoval. En otro temas, la parlamentaria se refirió a las relaciones al interior de Apruebo Dignidad, al respecto comentó que “es una alianza de futuro que se está construyendo en el presente, entonces, es evidente que hay muchos temas que se tienen que afinar. Por lo menos en el Congreso tenemos una bancada muy cohesionada y que desde que Gabriel fue elegido el candidato presidencial, hemos dado señales de votar en conjunto, empujar algunas iniciativas, cosas que ya se venían dando porque hay un trabajo desde antes en proyectos donde hemos coincidido”. De todas formas, la diputada Sandoval sostuvo que “tampoco hay que ser ingenuos, es bueno que existan diferencias, que existan discrepancias si éstas se resuelven, no por la prensa, ni por recados, sino que en los espacios que correspondan. No ayudan los recados por la prensa, no queremos reproducir las mismas lógicas de la ex Nueva Mayoría”. Finalmente, la diputada y periodista Marcela Sandoval se refirió a la exhibición, por primera vez en televisión abierta, del documental “La Batalla de Chile” y la posterior polémica por el retiro del avisaje publicitario de Carozzi en La Red, al respecto sostuvo que “demuestra la ausencia de una regulación de medios. Chile necesita no solo el reconocimiento del derecho a la comunicación en la nueva Constitución sino que una ley de medios y eso garantiza que efectivamente haya pluralismo informativo, que no esté condicionado a quienes lo auspician o quienes son dueños”.

