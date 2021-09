Presidente de Argentina, Alberto Fernández tras derrota en primarias: “Sabemos que hemos cometido errores”:

El mandatario trasandino analizó la derrota en los comicios de este domingo en donde el oficialismo sufrió una contundente derrota: "hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención" señaló.

Luego de la contundente derrota del oficialismo en las primarias legislativas en Argentina, el Presidente de ese País, Alberto Fernández reconoció que su gestión pudo haber incidido en los resultados de los comicios. “Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, con respeto y mucha atención”, señaló el mandatario, acompañado de la ex Presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández. Con el 98,64% de los votos escrutados en la ciudad de Buenos Aires, las tres listas presentadas por la coalición opositora, Juntos por el Cambio, obtuvieron en conjunto un 48,19% de los apoyos, seguida por el 24,66% de la única propuesta que presentó el oficialista Frente de Todos. El triunfo del frente que integra el ex presidente Mauricio Macri también se repitió en otros distritos clave como las provincias de Córdoba y Santa Fe. “Sabemos que hay errores que hemos cometido y que no debimos cometer, de los errores aprendemos. Además evidentemente hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestar atención”, agregó el Mandatario. En esa linea, Fernández recalcó que “vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y argentinas nos acompañen, porque seguimos convencidos de que estamos enfrente a dos modelos de país: uno que a todos incluye y otro que a millones deja a un costado”.

